Von der Leyen îi va cere explicații lui Varhelyi după ce presa a scris că Ungaria a spionat la UE

Varhelyi este cunoscut și în R. Moldova din vremea când a fost comisarul pentru extindere, înaintea Martei Kos, care deține funcția în prezent.

Varhelyi, actualmente membru al echipei executive de vârf a lui von der Leyen, a fost supus unei intense atenții din partea presei internaționale, după ce o investigație jurnalistică a dezvăluit că Budapesta a încercat să recruteze informatori în cadrul instituțiilor UE în perioada în care el era ambasadorul Ungariei la Bruxelles.

„Este evident că intenția președintei von der Leyen este să abordeze acest subiect și să discute direct cu comisarul Varhelyi”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, la o conferință de presă organizată în capitala Belgiei.

Acest lucru se va întâmpla „cât mai curând posibil”, a adăugat ea.

Joi, comisia a declarat că va înființa un „grup intern” pentru a investiga acuzațiile.

Agenția de investigații maghiară Direkt36, într-o anchetă făcută în colaborare cu publicații din Belgia și Germania, a afirmat că serviciul de informații al Ungariei a creat o rețea de spionaj la Bruxelles între 2012 și 2018. Ancheta a citat oficiali maghiari anonimi din UE și alte surse familiarizate cu operațiunea.

Agenții maghiari care încercau să recruteze funcționari ai UE operau sub acoperire diplomatică la reprezentanța permanentă a țării în cadrul blocului, condusă la acea vreme de Varhelyi, potrivit anchetei.

Schema pare să fi fost concepută în principal în beneficiul prim-ministrului ungar Viktor Orban, care se confruntă adesea cu Uniunea Europeană și cu alți lideri ai UE, potrivit anchetei de presă. Acesta precizează că angajații UE contactați de agenții unguri erau la rândul lor cetățeni ai Ungariei.

Autorii investigației jurnalistice citează angajați UE de la Bruxelles cu afirmația că Ungaria nu este singura țară membră a organizației care caută să afle lucruri confidențiale pe căi mai puțin ortodoxe, dar în cazul ei asemenea eforturi sunt mai îngrijorătoare, dată fiind prietenia actualei conduceri cu Rusia.

Budapesta a respins acuzațiile, considerându-le o campanie de denigrare orchestrată de „serviciile secrete străine”.

