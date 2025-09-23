Zelenski îi va cere lui Trump sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, se va întâlni marți cu președintele american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU și speră să obțină susținerea SUA în cel puțin două chestiuni importante: sancțiuni mai severe împotriva Rusiei și garanții de securitate în cazul unui acord de pace între Kiev și Moscova.

La New York, Zelenski va trebui probabil să concureze pentru atenția lui Trump, care are un program încărcat pe 23 septembrie.

Trump va ține un discurs în fața Adunării Generale a ONU, se va întâlni cu președintele Argentinei, Javier Milei, și va purta discuții multilaterale cu liderii din Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Zelenski, care va ține un discurs în fața Adunării Generale pe 24 septembrie, va participa, pe lângă întâlnirea cu Trump, și la o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema războiului din Ucraina, care va avea loc pe 23 septembrie.

Pentru liderul de la Kiev este esențial să evite două scenarii: posibilitatea ca Trump să-l preseze să facă concesii majore Rusiei sau să arunce o mare parte din vină asupra Ucrainei pentru lipsa de progrese în direcția unui acord de pace, la mai bine de trei ani și jumătate de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Cea din urmă situație s-a produs în februarie, când Trump l-a numit pe Zelenski „dictator”, l-a învinuit pentru război și l-a mustrat într-o dezastruoasă întâlnire în Biroul Oval.

În prezența liderilor europeni, întâlnirea dintre Trump și Zelenski din august, care a avut loc în același cadru, a decurs mult mai bine. Dar aceasta a avut loc după ce Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska și a renunțat la presiunile sale pentru un armistițiu – un pas pe care Ucraina îl susține, dar Rusia l-a respins – și a spus în schimb că părțile ar trebui să urmărească un acord de pace.

Întâlnirile din august au dat o rază de speranță că s-ar putea începe o evoluție către pace. Trump a vorbit despre posibile discuții între Zelenski și Putin și despre o întâlnire trilaterală în care ar promova obiectivul pe care și l-a stabilit înainte de a prelua funcția în ianuarie: încheierea celui mai mare război din Europa de după 1945.

Însă, Kremlinul a respins rapid perspectiva unei întâlniri între Putin și Zelenski în orice alt loc decât Moscova, ceea ce este inacceptabil pentru Ucraina.

Ultimele săptămâni nu au adus niciun progres vizibil către pace și au fost marcate de numeroase acțiuni beligerante din partea Rusiei, care a avansat pe linia frontului, a lovit populația civilă din Ucraina cu bombardamente masive și a provocat NATO cu incursiuni ale dronelor și avioanelor de luptă.

„Putin nu a manifestat niciun interes pentru o soluție negociată a conflictului, în afară de condițiile sale total nerealiste”, a scris Lawrence Freedman, analist și profesor emerit de studii militare la Kings College London, într-o postare pe blogul său, pe 23 septembrie.

Deși garanțiile solide de securitate susținute de Statele Unite sunt indispensabile pentru Ucraina în cazul unui acord de stopare a războiului, lipsa progreselor în direcția păcii face ca perspectiva unor sancțiuni mai dure ale SUA împotriva Rusiei să devină o problemă mai urgentă pentru Kiev.

Trump și-a exprimat frustrarea crescândă față de recalcitranța Rusiei și a afirmat în repetate rânduri că ar putea impune Moscovei noi sancțiuni, inclusiv măsuri secundare care vizează țările și companiile ce cumpără energie rusă sau furnizează tehnologii care pot fi folosite în războiul împotriva Ucrainei, iar grupuri bipartizane de legislatori americani au propus în Congres o lege referitoare la sancțiuni.

Întrebat pe 7 septembrie dacă este pregătit să treacă la „a doua fază” a sancțiunilor, el a răspuns: „Da, sunt”. Iar pe 18 septembrie, Trump a spus despre Putin: „M-a dezamăgit cu adevărat”.

Pe 13 septembrie, președintele american a condiționat impunerea sancțiunilor de luarea unor măsuri similare de către aliați, afirmând că va fi „gata să impună sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia”. El a spus că țările NATO ar trebui să impună tarife de 50-100% asupra importurilor din China.

Până în prezent, în afară de creșterea cu 25% a tarifelor la importurile din India pentru achizițiile acesteia de petrol rusesc, Trump s-a abținut să impună noi penalități Rusiei și țărilor cu care aceasta face comerț. Uneori, el și-a exprimat îngrijorarea că impunerea de noi sancțiuni ar împiedica eforturile sale de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat această îngrijorare în comentariile sale din 15 septembrie, sugerând că abandonarea negocierilor sau impunerea de noi sancțiuni Rusiei ar putea afecta și mai mult perspectivele de pace.

„Dacă, într-un fel sau altul, [Trump] s-ar retrage din acest proces sau ar sancționa Rusia și ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media sfârșitul războiului”, a spus Rubio. „Acum, poate că ajungem în acel punct. Sperăm că nu, pentru că este un război foarte grav și el vrea ca acesta să se termine.”

