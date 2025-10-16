Trump afirmă că India s-a angajat să nu mai cumpere petrol rusesc

„Deci, nu eram mulțumit că India cumpăra petrol, iar el (Modi) mi-a dat astăzi asigurări că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Este un pas important. Acum vom convinge China să facă același lucru”, a declarat Trump reporterilor pe 15 octombrie, la Casa Albă.

India continuă să cumpere petrol rusesc, contribuind la finanțarea efortului de război al Moscovei în Ucraina, în timp ce țările occidentale intensifică sancțiunile împotriva acestor achiziții. Dacă India ar înceta să mai cumpere petrol rusesc, asta ar semnala o schimbare majoră din partea unuia dintre principalii clienți ai Moscovei în domeniul energetic.

La sfârșitul lunii august, Trump a impus o taxă vamală de 50% asupra majorității bunurilor importate din India, dublând taxele vamale aplicate produselor indiene și făcându-le printre cele mai mari pentru un partener comercial al SUA.

În declarațiile sale către jurnaliști din 15 octombrie, Trump a afirmat că India nu poate opri „imediat” livrările de petrol rusesc, calificând acest proces drept „un pic mai lung”, dar care „se va încheia în curând”. El a adăugat că India ar putea începe să cumpere din nou petrol rusesc după încheierea războiului.

India nu a confirmat imediat comentariile lui Trump, dar Modi părea să dorească să repare relația cu Trump, întâlnindu-se pe 11 octombrie cu ambasadorul SUA Sergio Gor, la câteva ore după sosirea acestuia la New Delhi.

Unele rafinării indiene se pregătesc să reducă importurile de petrol rusesc, cu așteptări de reducere treptată, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu problema.

Când noua rată tarifară a fost impusă în august, Washingtonul a declarat că achiziția de petrol rusesc de către India a contribuit la finanțarea războiului din Ucraina și că New Delhi profită, de asemenea, de pe urma acestuia. India a respins acuzația ca o „dublă măsură”, date fiind legăturile comerciale ale SUA și Europei cu Rusia.

Alți aliați, alte presiuni

Japonia este o altă țară de la care Statele Unite așteaptă să înceteze importurile de energie din Rusia.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a întâlnit pe 15 octombrie cu ministrul japonez al Finanțelor, Katsunobu Kato, pentru a discuta „probleme importante legate de relațiile economice dintre SUA și Japonia și așteptările administrației ca Japonia să înceteze importul de energie din Rusia”, a declarat Bessent pe X după întâlnirea de la Washington.

Bessent a mai declarat anterior că Statele Unite sunt pregătite să impună tarife Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, dar aliații europeni ai Washingtonului trebuie să fie dispuși să participe la o astfel de acțiune.

Trump, frustrat că eforturile sale de a pune capăt conflictului din Ucraina nu au avut succes până în prezent, a încercat să se bazeze pe relațiile bilaterale pentru a izola economic Rusia, în loc să se bazeze exclusiv pe sancțiuni multilaterale.

Însă exercitarea de presiuni asupra Chinei prin aplicarea de taxe vamale asupra exporturilor sale ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc s-a dovedit a fi mai dificilă. Războiul comercial dintre SUA și Beijing a complicat eforturile diplomatice, iar Trump s-a arătat reticent în a risca o escaladare suplimentară prin solicitarea Chinei de a înceta achizițiile de petrol rusesc.

Între timp, pe 15 octombrie, Kremlinul a respins avertismentul lui Trump din 14 octombrie cu privire la „prăbușirea” economiei ruse, afirmând că Rusia dispune de rezerve considerabile și este suficient de puternică pentru a-i permite președintelui Vladimir Putin să-și atingă „obiectivele”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, totuși, că Putin este deschis să caute o soluție pentru a pune capăt războiului și că Moscova îi este recunoscătoare lui Trump pentru eforturile sale.

Susținătorii occidentali ai Ucrainei afirmă că economia Rusiei este mai slabă decât pare și că, dacă presiunea va crește, suferința rușilor obișnuiți îl va obliga pe Putin să schimbe cursul.

Cu informații furnizate de Reuters și AFP.

