Vance și Rubio susțin noua poziție mai dură a lui Trump față de Rusia

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, au susținut noua poziție publică mai dură a președintelui Donald Trump față de Rusia, acuzând Moscova că nu face suficient pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Vance a declarat pe 24 septembrie că Trump „nu simte că Rusia face destule eforturi pentru a pune capăt războiului... Dacă rușii refuză să negocieze cu bună-credință, cred că va fi foarte, foarte rău pentru țara lor”.

Între timp, Rubio s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU, reiterând „apelul lui Trump de a opri uciderile și necesitatea ca Moscova să ia măsuri semnificative pentru o soluționare durabilă a războiului dintre Rusia și Ucraina”.

În replică, Lavrov a afirmat că există un „interes reciproc în găsirea unor soluții pașnice” la războiul din Ucraina.

De asemenea, el a reiterat cerința Moscovei de a „elimina cauzele profunde ale conflictului ucrainean”. Prin aceasta, Kremlinul înțelege limitarea puterii militare a Ucrainei, precum și angajamentul acesteia de a nu adera la NATO, pe lângă un șir lung de alte pretenții de natură istorică, majoritatea fiind inacceptabile pentru Kiev și Occident.

Între timp, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept eronată teza că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile sale. „Ideea că Ucraina poate recuceri ceva este greșită, din punctul nostru de vedere”, a declarat Peskov.

Noua direcție a administrației americane vine după ce Trump, într-o schimbare bruscă de poziție, a declarat pe rețelele de socializare, la 23 septembrie, că Ucraina ar putea recuceri, cu ajutorul susținătorilor săi europeni, toate teritoriile ocupate de Rusia.

În acest moment, Rusia controlează aproximativ a cincea parte din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea din Marea Neagră, anexată în 2014.

Anterior, Trump și alți oficiali americani au sugerat cu tărie că Ucraina va trebui să cedeze o parte din teritoriu Rusiei în cadrul oricărui acord de pace.

Președintele rus Vladimir Putin și țara sa „se află într-o situație economică foarte dificilă”, a mai afirmat Trump în postarea sa de pe Truth Social.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei și Rusiei, și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a scris Trump.

În discursul său adresat Adunării Generale câteva ore mai târziu, Trump a declarat că Statele Unite sunt „pe deplin pregătite să impună o rundă foarte puternică de tarife” dacă Rusia nu este „gata să încheie un acord pentru a pune capăt războiului”.

Dar el a repetat condiția sa recentă ca Europa să ia măsuri similare, spunând că „pentru ca aceste tarife să fie eficiente, națiunile europene... ar trebui să se alăture nouă în adoptarea exact acelorași măsuri”.

Declarațiile președintelui american reprezintă o schimbare majoră în retorica sa.

În ultimii ani, Trump l-a lăudat mult pe Putin și a dat adesea vina pe Ucraina pentru conflictul care a degenerat într-un război în toată regula după invazia Kremlinului din februarie 2022.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că a fost surprins de ultimele declarații ale lui Trump, dar le-a calificat drept un semnal pozitiv că Washingtonul va sprijini Kievul până la sfârșitul războiului.

În discursul său în fața Adunării Generale a ONU, pe 24 septembrie, Zelenski l-a acuzat pe Putin că încearcă să extindă războiul dincolo de granițele Ucrainei și a făcut apel la comunitatea internațională să oprească conflictul pentru a evita o cursă distructivă a înarmării.

Zelenski a avertizat că folosirea dronelor și a tehnologiilor avansate a adus o nouă dimensiune pe câmpul de luptă.

„Faptele sunt simple: este mai ieftin să oprim acum acest război și, odată cu el, cursa globală a înarmării, decât să construim mai târziu grădinițe subterane sau buncăre masive pentru infrastructura critică”, a spus liderul de la Kiev de la tribuna ONU.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te