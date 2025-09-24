Kremlinul dă replica lui Trump: Rusia nu-i un „tigru de hârtie”

După întâlnirea din ajun cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, la New York, președintele Trump a pus la îndoială puterea militară și economică a Rusiei, numind-o un „tigru de hârtie”, și a spus că Ucraina, cu sprijinul UE, ar putea reuși să recucerească teritoriile sale de la Rusia „și chiar să meargă mai departe”.

„Putin și Rusia au probleme economice mari și acesta este momentul ca Ucraina să acționeze”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Într-un interviu acordat agenției ruse RBC, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova continuă dialogul cu Washingtonul și apreciază dorința lui Trump de a ajunge la pace în Ucraina.

Reprezentantul Kremlinului a ignorat, practic, criticile președintelui american, cu excepția remarcii referitoare la „tigrul de hârtie”.

„Rusia nu este deloc un tigru, iar urșii de hârtie nu există”, a spus Peskov.

El și-a exprimat opinia că în spatele cuvintelor lui Trump se află în primul rând interesele comerciale ale SUA, în special dorința de a vinde mai mult petrol și gaze, și a sugerat că întâlnirea cu Zelenski ar fi putut influența poziția acestuia.

În discursul său rostit la Adunarea Generală de la New York, pe 23 septembrie, Trump a cerut, între altele, țărilor UE să renunțe la achizițiile de petrol rusesc. El a spus, în context, că ar putea impune sancțiuni mai dure Rusiei, dar ca acestea să aibă efect aliații europeni trebuie să adopte măsuri similare.

Peskov: „În jurul Rusiei are loc un război, în care vom învinge”

Peskov a revenit ulterior la acest subiect, într-o discuție cu jurnaliștii, calificând drept eronată teza conform căreia Ucraina ar putea recâștiga teritoriile ocupate de Rusia.

Potrivit lui, poziția Ucrainei pe câmpul de luptă „va continua să se înrăutățească”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai declarat că războiul împotriva Ucrainei nu este unul fără rost, așa cum susține Trump, ci a izbucnit din cauza „reticenței” Statelor Unite și a Uniunii Europene de a lua în considerare problemele de securitate ale Rusiei.

El a mai spus că discuțiile privind „factorii de iritare” în relațiile dintre Rusia și SUA avansează mai lent decât și-ar dori Moscova. Peskov a acuzat administrațiile anterioare ale SUA de existența „blocajelor” în relațiile actuale.

Totodată, Peskov a spus că o nouă convorbire telefonică dintre Putin și Trump nu este încă planificată, dar poate fi organizată în orice moment. Potrivit lui, Putin și Trump se adresează unul altuia cu „tu” și au o relație cordială. Trump a declarat miercuri că relația sa personală cu Putin nu a influențat în niciun fel posibilitatea de a pune capăt războiului.

Peskov a numit ceea ce se întâmplă în jurul Rusiei drept „război” și a subliniat că Moscova „trebuie să-l câștige”. Oficial, războiul din Ucraina este denumit de autoritățile ruse „operațiune militară specială”. În Rusia au fost condamnate mai multe persoane pentru faptul că au numit acțiunile militare ruse din Ucraina drept „război”, în baza unui articol din Codul Penal privind discreditarea armatei.

Declarațiile lui Trump au fost comentate și de fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Acesta s-a abținut de la afirmații dure, cum obișnuiește să facă, dar a spus că Trump „a ajuns într-o realitate alternativă” și că acesta își va schimba în curând poziția.

Zelenski, „oarecum surprins” de declarațiile lui Trump

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a comentat, de asemenea, postarea lui Trump, menționând într-un interviu pentru Fox News că a fost „oarecum surprins” de declarațiile președintelui american cu privire la posibilitatea revenirii Ucrainei la granițele din 1991.

De menționat că numai după venirea lui Trump la putere, autoritățile ucrainene au fost de acord că războiul cu Rusia s-ar putea încheia fără a recupera teritoriile ocupate și că acestea ar putea fi obținute ulterior pe cale diplomatică.

Zelenski nu a spus dacă poziția Kievului se va schimba acum sau dacă Ucraina este în continuare dispusă să accepte un armistițiu pe linia actuală a frontului.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te