Putin propune prelungirea ultimului tratat privind armele nucleare cu SUA

Președintele rus Vladimir Putin a propus prelungirea tratatului New START între Moscova și Washington – ultimul acord privind armele nucleare rămas între cele două țări, care urmează să expire în februarie.

Vorbind la reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei din 22 septembrie, Putin a declarat că expirarea tratatului ar avea consecințe negative asupra stabilității globale.

„Rusia este pregătită să continue să respecte limitările cantitative principale ale tratatului New START timp de un an, după 5 februarie 2026”, a declarat Putin.

Liderul de la Kremlin a mai spus că Statele Unite ar trebui să facă același lucru pentru ca acordul să funcționeze.

„Considerăm că această măsură va fi viabilă numai dacă Statele Unite vor acționa în mod similar și nu vor lua măsuri care să submineze sau să perturbe echilibrul existent al potențialului de descurajare”, a declarat Putin.

La Washington, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că propunerea lui Putin sună „destul de bine”, dar a adăugat că președintele american Donald Trump va răspunde personal la această ofertă.

Tratatul este ultimul acord strategic între SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare. Acesta permitea o singură prelungire cu cinci ani, pe care Putin și fostul președinte american Joe Biden au convenit să o pună în aplicare în 2021.

O schimbare de poziție a Moscovei?

Propunerea Moscovei vine în timp ce Ucraina încearcă să-l convingă pe Trump să impună sancțiuni mai severe împotriva Rusiei. În ultimele luni, Trump a făcut presiuni asupra Moscovei pentru a opri războiul din Ucraina.

Oferta lui Putin pare a fi o schimbare unilaterală a politicii Moscovei, care până acum a insistat că va colabora cu Washingtonul în astfel de chestiuni numai dacă relațiile bilaterale, afectate de diferențele profunde privind războiul din Ucraina, se vor îmbunătăți.

Tratatul a fost semnat la Praga în 2010 de către președinții de atunci Barack Obama și Dmitri Medvedev. Acordul limitează fiecare țară la maximum 1.550 de focoase nucleare și 700 de rachete și bombardiere strategice, și prevede inspecții riguroase la fața locului pentru a verifica respectarea acestuia.

Rusia a suspendat inspecțiile prevăzute de tratat în august 2022, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale după începutul războiului din Ucraina. Putin a declarat în februarie 2023 că Rusia suspendă participarea la pact, dar Moscova a subliniat că va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear.

Alte tratate bilaterale de control al armamentului care reglementează cele mai mari două arsenale nucleare din lume au încetat să mai existe pe fondul tensiunilor dintre Washington și Moscova.

Amenințarea nucleară și războiul din Ucraina

De când Donald Trump a devenit președinte al SUA în ianuarie 2025, Rusia a susținut că este deschisă pentru reluarea dialogului nuclear cu Washingtonul. Putin a sugerat, de asemenea, înaintea discuțiilor sale cu Trump din Alaska, în august, că s-ar putea ajunge la un nou acord bilateral de control al armamentului.

Rusia a încercat în repetate rânduri să extindă discuțiile cu Statele Unite dincolo de eforturile de a aduce pacea sau un armistițiu în Ucraina, pentru a include și probleme bilaterale. Însă, unii analiști afirmă că Moscova ar urmări astfel să reducă chestiunea Ucrainei la o problemă secundară într-o relație mai amplă și mai complexă, și de a sugera lumii că Statele Unite și Rusia sunt puteri globale pe picior de egalitate.

Nu a existat o reacție imediată din partea Washingtonului la ultimele declarații ale lui Putin, dar Trump a sugerat că discuțiile privind reducerea armelor nucleare ar trebui extinse pentru a include China, pe care o consideră o amenințare strategică mai mare pentru Statele Unite.

Beijingul respinge însă ideea includerii sale într-un asemenea acord.

Trump a mai spus că discuțiile privind reducerea arsenalelor nucleare ar trebui să aibă loc după ce se va ajunge la un acord cu privire la Ucraina.

De la începutul războiului în Ucraina, atât Putin, cât și alți reprezentanți ai Kremlinului au vorbit deseori despre armele nucleare, admițând ipotetic posibilitatea utilizării acestora în anumite circumstanțe. În plus, Rusia și-a modificat doctrina nucleară, astfel încât acum poate folosi armele nucleare ca răspuns chiar și la atacuri non-nucleare.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te