Atac cu drone la Kiev a doua noapte la rând, după ce SUA și UE au impus sancțiuni sectorului energetic rus

Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev, a declarat că dronele au avariat mai multe blocuri de locuințe și alte clădiri.

Atacurile aeriene din noaptea precedentă loviseră întreaga țară, ucigând șapte persoane și provocând întreruperi de curent. Unul dintre atacuri a lovit o grădiniță din Harkov, iar altul a lovit un bloc de apartamente din Zaporijia.

Ministerul Apărării rus a declarat într-un comunicat pe Telegram că a lovit infrastructura energetică ucraineană ca răspuns la „atacurile ucrainene asupra țintelor civile rusești”.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil după ce Uniunea Europeană a dezvăluit o nouă serie de sancțiuni mai devreme, pe 22 octombrie. Ambele măsuri caută să forțeze Rusia să pună capăt invaziei pe scară largă a Ucrainei.

„Astăzi este o zi foarte importantă pentru activitatea noastră. Acestea sunt sancțiuni enorme. Sunt foarte mari – împotriva celor două mari companii petroliere ale lor. Și sperăm că nu vor dura mult. Sperăm că războiul se va încheia”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

Decizia marchează o nouă schimbare pentru Trump, care s-a opus exercitării unei presiuni mai mari asupra Rusiei, în speranța că președintele rus Vladimir Putin va fi de acord, cu de la sine putere, să pună capăt conflictului. Însă răbdarea americanului pare să se fi epuizat după ce planurile pentru un summit cu Putin la Budapesta au eșuat.

„Am simțit că a venit momentul”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, după ce l-a întâmpinat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații constructive, dar apoi nu se ajunge la niciun rezultat.”

Într-un alt indiciu că răbdarea lui Trump se termină, el a declarat că a anulat întâlnirea de la Budapesta.

„Nu mi s-a părut corect. Nu mi s-a părut că vom ajunge unde trebuie să ajungem”, a spus el.

Sancțiunile SUA sunt menite să crească presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și să „degradeze” capacitatea Kremlinului de a obține venituri pentru mașina sa de război, a declarat Departamentul Trezoreriei într-un comunicat de presă.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în comunicatul de presă.

Bessent a declarat anterior că Putin nu „s-a prezentat la masa negocierilor într-o manieră onestă și directă, așa cum speram”.

Sancțiunile UE includ trecerea pe lista neagră a navelor petroliere utilizate de Moscova, restricții de călătorie pentru diplomații ruși și interzicerea importului de gaz natural lichefiat din Rusia cel mai târziu în 2027.

Acesta este al 19-lea pachet de sancțiuni impus de UE de la invazia pe scară largă a Kremlinului în 2022. Sancțiunile au fost prezentate luna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a afirmat că achiziționarea de combustibili fosili din Rusia finanțează războiul rus.

Sancțiunile SUA urmează unei măsuri similare luate de Marea Britanie săptămâna trecută, a declarat Rachel Ziemba, analist la Center for New American Security (Centrul pentru Noua Securitate Americană). Acestea sunt primele sancțiuni notabile impuse Rusiei de administrația Trump și ar trebui să aibă un impact mai mare decât cele impuse doar de Marea Britanie, a mai spus ea.

„Deci este ceva important, dar nu la fel de eficient cum ar fi fost acum un an”, a răspuns ea la o întrebare adresată de Europa Liberă (RFE/RL), subliniind că și filialele care gestionează proiecte energetice sunt sancționate, ceea ce ar putea face ca achiziționarea de piese noi pentru reconstrucție să fie mai costisitoare.

Ziemba a mai spus că companiile petroliere rusești nu fac în prezent prea multe afaceri în dolari sau în sectorul financiar american, iar „infrastructura evazivă” pe care o utilizează ar putea „atenua” impactul noilor sancțiuni.

În timpul vizitei sale la Trump, Rutte a lăudat eforturile președintelui american de a apropia cele două părți, chiar și după ce unii observatori au criticat demersurile lui Trump către Putin, spunând că acestea nu fac decât să-i permită liderului rus să câștige timp.

Pentru a ajunge la un armistițiu, este necesar să se exercite o presiune constantă asupra Rusiei și să se poarte discuții sincere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a mai afirmat Rutte.

„Uitați-vă la economia rusă. La benzinării se formează cozi lungi de mașini”, a declarat Rutte pentru Fox News, adăugând că ucrainenii au lovit aproximativ o treime din infrastructura petrolieră și gazieră a Rusiei.

El a subliniat, de asemenea, măsurile luate în Europa pentru a opri utilizarea de către Rusia a unei „flote ascunse” pentru transportul petrolului în întreaga lume.

„Toate acestea vor contribui la schimbarea calculelor”, a spus Rutte. „Împreună, vom schimba calculele lui Putin și îl vom aduce la masa negocierilor pentru a obține încetarea focului. Sunt absolut convins. Poate că nu se va întâmpla astăzi sau mâine, dar vom ajunge acolo.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te