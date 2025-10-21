Linkuri accesibilitate

Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări

Donald Trump alături de premierul australian Anthony Albanese (stânga), în timpul unei întrevederi la Casa Albă, pe 20 octombrie 2025

Președintele american Donald Trump a declarat pe 20 octombrie că discuțiile pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina continuă și a avertizat că, dacă nu se ajunge la un acord, consecințele vor fi serioase.

„În continuare suntem în procesul de a ajunge la o înțelegere pentru oprirea războiului”, a spus Trump în timpul unei întrevederi la Casa Albă cu premierul australian Anthony Albanese și a adăugat: „Dacă reușim, va fi fantastic. Dacă nu, mulți vor plăti un preț greu”.

Săptămâna trecută, Trump a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și l-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a încercat să obțină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Dar după ce a spus că furnizarea acestor rachete Ucrainei ar fi „prematură” pentru că Putin și-ar dori încheierea războiului, Trump a adăugat, în declarația din 20 octombrie, că această chestiune este și „mai complicată” decât pare.

La rândul său, Zelenski a spus într-un mesaj video că și-a orientat eforturile către obținerea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot din partea SUA. „Nu este o sarcină ușoară, dar reprezintă una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina și va avea efecte pe termen lung”, a spus liderul ucrainean.

Va fi sau nu summit la Budapesta?

Atât Zelenski, cât și oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană sunt sceptici în legătură cu disponibilitatea lui Putin de a negocia oprirea războiului.

Zelenski a spus că „este gata” să participe la discuții de pace la Budapesta, după ce Trump a spus că intenționează să se întâlnească în capitala Ungariei cu Putin în curând. Dar alegerea locului a fost criticată de Uniunea Europeană, Ungaria fiind țară membră, în contextul în care pe numele lui Putin există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că, deși eforturile de pace ale lui Trump sunt binevenite, „nu vedem că Rusia și-ar dori cu adevărat pacea”. Ea a descris organizarea întrevederii într-un stat membru al UE drept „un gest nepotrivit”.

Dar Ungaria pare să meargă înainte cu planurile pentru un summit. Ministrul de Externe ungar a declarat într-o conferință de presă la Budapesta că va călători la Washington pe 21 octombrie. Surse diplomatice au declarat pentru RFE/RL că secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar putea ajunge și el la Washington pe 22 octombrie.

Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că și în Europa vor avea loc „multe întrevederi și negocieri” săptămâna aceasta, după ce presa a scris că el va merge la Londra pe 24 octombrie pentru o reuniune a coaliției de sprijin pentru Ucraina, așa numita Coalition of the Willing, din care fac parte peste 20 de țări occidentale.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va încuraja aliații să crească presiunile economice pentru a „paraliza mașinăria de război a lui Putin”.

Chestiunea teritoriilor

Departamentul de Stat al SUA a confirmat că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, pe 20 octombrie.

Ministerul rus de Externe a descris discuția drept „constructivă”, în timp ce Departamentul de Stat a spus că Rubio a „subliniat importanța discuțiilor viitoare ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea unei rezolvări durabile a războiului din Ucraina, într-un spirit conform cu viziunea președintelui Trump”.

Această viziune ar include între altele posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace.

Ziarul Washington Post a scris pe 18 octombrie că, în timpul recentei convorbiri telefonice cu Trump, Putin a cerut controlul total asupra regiunii Donețk, zonă strategică din estul Ucrainei, parțial ocupată de forțele ruse, unde armata ucraineană a construit o puternică linie de apărare.

Iar Financial Times a relatat că Trump i-ar fi spus lui Zelenski în timpul întrevederii de la Casa Albă să accepte condițiile impuse de Rusia pentru pace, inclusiv cedarea regiunii Donețk.

Cu toate acestea, într-o declarație publică pe 19 octombrie, Trump a negat că ar fi discutat despre cedarea regiunii respective.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere și Reuters

