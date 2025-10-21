Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări

„În continuare suntem în procesul de a ajunge la o înțelegere pentru oprirea războiului”, a spus Trump în timpul unei întrevederi la Casa Albă cu premierul australian Anthony Albanese și a adăugat: „Dacă reușim, va fi fantastic. Dacă nu, mulți vor plăti un preț greu”.

Săptămâna trecută, Trump a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și l-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a încercat să obțină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Dar după ce a spus că furnizarea acestor rachete Ucrainei ar fi „prematură” pentru că Putin și-ar dori încheierea războiului, Trump a adăugat, în declarația din 20 octombrie, că această chestiune este și „mai complicată” decât pare.

La rândul său, Zelenski a spus într-un mesaj video că și-a orientat eforturile către obținerea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot din partea SUA. „Nu este o sarcină ușoară, dar reprezintă una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina și va avea efecte pe termen lung”, a spus liderul ucrainean.

Va fi sau nu summit la Budapesta?

Atât Zelenski, cât și oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană sunt sceptici în legătură cu disponibilitatea lui Putin de a negocia oprirea războiului.

Zelenski a spus că „este gata” să participe la discuții de pace la Budapesta, după ce Trump a spus că intenționează să se întâlnească în capitala Ungariei cu Putin în curând. Dar alegerea locului a fost criticată de Uniunea Europeană, Ungaria fiind țară membră, în contextul în care pe numele lui Putin există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că, deși eforturile de pace ale lui Trump sunt binevenite, „nu vedem că Rusia și-ar dori cu adevărat pacea”. Ea a descris organizarea întrevederii într-un stat membru al UE drept „un gest nepotrivit”.

Dar Ungaria pare să meargă înainte cu planurile pentru un summit. Ministrul de Externe ungar a declarat într-o conferință de presă la Budapesta că va călători la Washington pe 21 octombrie. Surse diplomatice au declarat pentru RFE/RL că secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar putea ajunge și el la Washington pe 22 octombrie.

Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că și în Europa vor avea loc „multe întrevederi și negocieri” săptămâna aceasta, după ce presa a scris că el va merge la Londra pe 24 octombrie pentru o reuniune a coaliției de sprijin pentru Ucraina, așa numita Coalition of the Willing, din care fac parte peste 20 de țări occidentale.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va încuraja aliații să crească presiunile economice pentru a „paraliza mașinăria de război a lui Putin”.

Chestiunea teritoriilor

Departamentul de Stat al SUA a confirmat că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, pe 20 octombrie.

Ministerul rus de Externe a descris discuția drept „constructivă”, în timp ce Departamentul de Stat a spus că Rubio a „subliniat importanța discuțiilor viitoare ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea unei rezolvări durabile a războiului din Ucraina, într-un spirit conform cu viziunea președintelui Trump”.

Această viziune ar include între altele posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace.

Ziarul Washington Post a scris pe 18 octombrie că, în timpul recentei convorbiri telefonice cu Trump, Putin a cerut controlul total asupra regiunii Donețk, zonă strategică din estul Ucrainei, parțial ocupată de forțele ruse, unde armata ucraineană a construit o puternică linie de apărare.

Iar Financial Times a relatat că Trump i-ar fi spus lui Zelenski în timpul întrevederii de la Casa Albă să accepte condițiile impuse de Rusia pentru pace, inclusiv cedarea regiunii Donețk.

Cu toate acestea, într-o declarație publică pe 19 octombrie, Trump a negat că ar fi discutat despre cedarea regiunii respective.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere și Reuters

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te