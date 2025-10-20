UE ar putea instrui militari chiar în Ucraina, ca parte a unei misiuni de sprijin extinse

Autoritățile de la Bruxelles iau în considerare și stabilirea unor „poziții avansate” în Ucraina, în cazul unui viitor armistițiu.

Așa reiese din analizele strategice consultate de Europa Liberă (RFE/RL) privind cele două misiuni ale UE care se ocupă de Ucraina: Misiunea consultativă a UE (EUAM), care se concentrează pe consolidarea sectorului securității civile, și Misiunea de asistență militară a UE (EUMAM), care a instruit până în prezent 80.000 de soldați ucraineni pe teritoriul UE.

Analizele vin în contextul în care UE încă încearcă să stabilească ce garanții de securitate poate oferi Kievului în cazul încetării războiului.

Documentele menționează însă că Rusia „își menține obiectivul de a redesena ordinea de securitate europeană” și că „agresiunea militară și abordarea procesului diplomatic de către Moscova demonstrează că obiectivul său final de a subjuga Ucraina nu s-a schimbat”.

Trimiterea de trupe în Ucraina – considerată de mulți ca fiind garanția supremă de securitate – rămâne o decizie națională, dar misiunile de instruire ale UE permit Bruxelles-ului să ofere un sprijin amplu Kievului.

Modificarea mandatului atât al EUMAM, cât și EUAM, iar crearea acestui consens este de fapt ceea ce urmăresc ambele revizuiri.

O poveste de succes

EUMAM, lansată la sfârșitul anului 2022 ca răspuns direct la invazia pe scară largă a Rusiei, a fost una dintre „poveștile de succes” ale UE în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei.

Cincisprezece brigăzi de luptă complete au fost instruite în 18 state membre ale UE, oferind 1.750 de tipuri diferite de module de instruire, inclusiv exerciții practice cu avioane F-16 și Mirage – toate acestea cu un buget relativ modest, de 360 de milioane de euro.

Cu toate acestea, Kievul a solicitat în repetate rânduri ca o parte din instruire să aibă loc pe teritoriul ucrainean. De asemenea, Ucraina își propune să crească numărul soldaților instruiți de la 4.000 la 20.000 pe lună.

Revizuirea strategică a EUMAM menționează că au fost deja înființate trei centre de instruire în partea de vest a Ucrainei, dar că niciunul dintre ele nu este pe deplin operațional din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate și a instructorilor externi calificați.

Textul subliniază mai multe dezavantaje ale lipsei prezenței misiunii UE pe teren în Ucraina, cum ar fi povara logistică și pericolul ca trupele ucrainene să fie nevoite să se deplaseze departe de linia frontului pentru instruire.

De asemenea, se menționează că „instruirea pe teritoriul UE, într-un mediu de pace, împiedică utilizarea sistemelor UAV și a mijloacelor de război electronic, care sunt utilizate pe scară largă în acest conflict”. De asemenea, se afirmă că există riscul ca trupele din afara UE să intervină pentru a asigura instruirea, dacă Bruxellesul se arată reticent.

Cu toate acestea, documentul recunoaște că mutarea unei părți sau a întregii misiuni EUMAM în Ucraina „ar implica instituirea unui armistițiu sau a unei forme de încetare a focului”. De asemenea, se afirmă că desfășurarea ar trebui „coordonată cu o contribuție din partea SUA sau cu sprijinul acestora în ceea ce privește garanțiile de securitate”.

Pentru a permite o mutare rapidă în Ucraina – practic o schimbare a mandatului misiunii – revizuirea strategică propune un proces în două etape: în primul rând, să se convină asupra noii direcții strategice și să se revizuiască planul misiunii acum; și, în al doilea rând, să se voteze și să se aprobe amendamentele necesare, odată ce condițiile de pe teren o vor permite.

Pregătirea Ucrainei pentru aderarea la UE

În timp ce EUMAM este o misiune relativ nouă și nu este prezentă în Ucraina, EUAM are sediul în mai multe orașe ucrainene încă de după „Revoluția demnității” din 2014, care a adus la putere forțele pro-europene la Kiev, după înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici.

Ea a rămas în funcțiune în ciuda invaziei pe scară largă, chiar dacă a trebuit să-și părăsească birourile din Harkov și Mariupol din cauza războiului.

Aproximativ 400 de membri ai misiunii lucrează în prezent alături de sectoarele de securitate civilă, precum poliția, garda națională, parchetul și poliția de frontieră.

Obiectivul principal rămâne reformarea acestor instituții pentru a le alinia la standardele Uniunii Europene în materie de supraveghere civilă și guvernanță, în vederea pregătirii țării pentru o eventuală aderare la UE.

Însă revizuirea strategică a EUAM sugerează și noi domenii de activitate pentru misiune, cum ar fi sprijinirea capacității Ucrainei de a-și monitoriza frontierele cu Rusia și Belarus, precum și prezența pe orice potențială linie de contact viitoare în cazul unui armistițiu.

Alte idei noi, bazate pe nevoile și solicitările Kievului, includ asistență în domeniul securității cibernetice și protecției infrastructurilor critice. Potrivit documentului, aproape 600 de persoane cu legături cu Rusia au fost arestate pentru activități subversive în Ucraina în ultimul an.

Bruxellesul a indicat, de asemenea, că este gata să ajute la reintegrarea veteranilor de război în sectoarele securității civile și protecției civile.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

