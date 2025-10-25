Trimisul lui Putin la Washington: Rusia, SUA și Ucraina sunt „aproape de o soluție diplomatică”

Dmitriev a confirmat anterior că se află în Statele Unite pentru o întâlnire planificată de mult timp, dar nu a spus și cu cineva se va întâlni. Presa americană a scris că o întrevedere ar putea fi cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, la Miami, pe 25 octombrie.

Dmitriev, citat de TASS, a declarat că se va întâlni și cu alte persoane, fără a le numi.

Președintele american Donald Trump a impus sancțiuni săptămâna aceasta celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, pentru a presa Rusia să pună capăt invaziei sale la scară largă în Ucraina.

„Acestea sunt foarte mari - împotriva celor două mari companii petroliere ale lor”, a spus Trump, descriind sancțiunile drept „enorme”.

O zi mai târziu, Bruxelles-ul a vizat Rosneft și Gazpromneft, o altă companie petrolieră importantă, filială a gigantului Gazprom, controlat de statul rus.

Dmitriev minimizează impactul sancțiunilor americane

Trimisul special al lui Putin, care este și șef al Fondului suveran de investiții al Rusiei, a spus că sancțiunile nu reprezintă o problemă atât de mare.

El a declarat pentru CNN că președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va acționa niciodată sub presiune, iar sancțiunile vor duce la creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, în timp ce Rusia va vinde doar mai puțin petrol la un preț mai mare.

„Așadar, cred că adevărata problemă este cum să continuăm dialogul, cum să obținem o rezolvare pașnică a crizei, având în același timp soluții realiste, în loc să propunem soluții nerealiste”, a spus Dmitriev.

Întrebat de ce Putin refuză să accepte un armistițiu și să înghețe liniile de luptă acolo unde sunt, Dmitriev a spus că Rusia nu își dorește doar un armistițiu, ci o soluție definitivă la conflict.

El a spus că un armistițiu poate fi întotdeauna încălcat sau folosit de părțile beligerante pentru a se reînarma.

Este o mișcare importantă din partea președintelui Zelenski, care recunoaște deja că este vorba despre linii de luptă”, a spus Dmitriev.

„Poziția sa anterioară era că Rusia ar trebui să plece complet. Așadar, cred că suntem destul de aproape de o soluție diplomatică care poate fi găsită.”

Rusia respinge acuzațiile Ucrainei că ar ataca ținte civile

Dmitriev a mai spus că este convins că un summit Trump-Putin va avea loc, dar „probabil la o dată ulterioară”.

Trump a vorbit cu Putin săptămâna trecută și a spus că intenționează să se întâlnească cu el la Budapesta în următoarele câteva săptămâni, dar președintele american a anulat ulterior întâlnirea, a spus că ar putea avea loc altă dată.

„Dialogul Rusia-SUA va continua, dar este cu siguranță posibil doar dacă interesele Rusiei sunt luate în considerare și tratate cu respect”, a declarat Dmitriev.

Întrebat despre frustrările lui Trump față de faptul că, deși conversațiile sale telefonice cu Putin sunt productive, Rusia continuă totuși să atace ținte civile, Dmitriev a spus că poziția armatei ruse este că atacă doar ținte militare.

Ucraina este supusă aproape în fiecare noapte unor atacuri ale dronelor și rachetelor rusești care lovesc clădiri de apartamente și infrastructură civilă din Kiev și din alte orașe importante, departe de linia frontului.

Întrebat despre un atac din această săptămână care a lovit o grădiniță din Harkov, Dmitriev a spus că armata rusă nu vizează grădinițele.

„Nu sunt militar”, a spus el. „Lucrez doar pentru a purta un dialog și pentru a mă asigura că conflictul se încheie cât mai curând posibil.”

Știre preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te