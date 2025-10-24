O dronă ucraineană a lovit un bloc de la marginea Moscovei

Momentul în care o dronă ucraineană a lovit un bloc de apartamente dintr-o suburbie a Moscovei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atacul rar, care a avut loc în apropierea capitalei ruse pe 24 octombrie, a lovit o clădire rezidențială din Krasnogorsk, la marginea vestică a Moscovei. Potrivit guvernatorului regional, cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. Orașul ucrainean Herson a fost, de asemenea, lovit de drone rusești, oficialii afirmând că cel puțin două persoane au fost ucise.