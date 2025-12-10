Zelenski spune că e pregătit de alegeri, dacă SUA și aliații pot garanta securitatea scrutinului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina, dacă Statele Unite și alți parteneri pot asigura condițiile necesare pentru siguranța votului.

Casa Albă a insistat ca Ucraina să organizeze alegeri – președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Politico, din 9 decembrie, că „este timpul” - chiar dacă Legea supremă a Ucrainei nu permite organizarea unor scrutine în timpul războiului.

Contrar declarațiilor anterioare, Zelenski a afirmat că va solicita parlamentului să permită organizarea alegerilor în timp ce legea marțială rămâne în vigoare.

Votul ar putea avea loc în 60-90 de zile dacă se va ajunge la un armistițiu care să oprească războiul cu Rusia, care durează de aproape patru ani, și dacă se vor asigura garanții de securitate pentru desfășurarea procesului electoral.

„Solicit Statelor Unite să mă ajute, împreună cu partenerii europeni, să asigur securitatea necesară pentru desfășurarea alegerilor”, a declarat Zelenski jurnaliștilor pe 9 decembrie, menționând că încă nu a discutat această chestiune cu Trump.

„Personal, am voința și disponibilitatea necesare pentru acest lucru.”

Kievul a respins în mod repetat ideea organizării de alegeri, spunând că acest lucru nu este posibil în condițiile în care Rusia lansează zilnic atacuri aeriene, când mii de soldați luptă pe front și milioane de ucraineni sunt strămutați din cauza războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Vladimir Zelenski nu este legitim în funcția de președinte al Ucrainei. Mandatul lui Zelenski a expirat în 2024, însă, conform legislației, acesta rămâne în funcție până la organizarea de noi alegeri, care nu pot avea loc atât timp cât este în vigoare legea marțială.

Sondaje de opinie au arătat că majoritatea ucrainenilor ar fi împotriva organizării de alegeri pe timp de război. Cu toate acestea, având în vedere că ultimul scrutin a avut loc în 2019, unii ucraineni ar dori remanieri în guvern care să aducă un suflu nou.

Comentariile lui Zelenski vin în contextul unor negocieri intense menite să pună capăt războiului, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.

Liderul ucrainean s-a aflat în Italia pe 9 decembrie, în cadrul unui turneu european pe care l-a întreprins pentru a se asigura că propunerea lansată de SUA de a pune capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina nu va avea ca rezultat un acord dezechilibrat, care ar răsplăti Moscova pentru agresiunea împotriva vecinului său și ar lăsa Kievul vulnerabil la viitoare atacuri.

Zelenski a precizat într-o postare pe rețele că Ucraina și partenerii săi europeni vor prezenta în curând Statelor Unite „documente îmbunătățite” privind planul de pace.

„Componentele ucrainene și europene sunt acum mai bine elaborate și suntem gata să le prezentăm partenerilor noștri din SUA”, a scris el.

„Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem rapid măsurile potențiale cât mai fezabile posibil.”

Se pare că mai există câteva puncte sensibile în finalizarea planului de pace, inclusiv formularea unui document care să fie acceptat atât de Kiev, cât și de Moscova.

Zelenski a declarat pentru Bloomberg News pe 8 decembrie că discuțiile conduse de SUA privind un potențial acord de pace nu au dus încă la un consens asupra controlului teritorial în regiunea ucraineană estică Donbas, pe care Rusia încearcă de ani de zile să o cucerească.

Tot pe 8 decembrie, Zelenski a purtat discuții la Londra și Bruxelles cu privire la propunerile de pace. Acestea au urmat altor trei zile de negocieri între oficiali ucraineni și americani, lângă Miami, după publicarea luna trecută a unui proiect de propunere de pace al SUA.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te