Ucraina lovește din nou o mare rafinărie rusă la Marea Neagră

Autoritățile ruse au confirmat atacul ucrainean, spunând că el a ucis cel puțin o persoană și a provocat un incendiu, la doar câteva ore după ce pompierii au reușit să stingă un alt incendiu, izbucnit la rafinăria din Tuapse după loviturile ucrainene cu drone din 16 aprilie.

„Tuapse a fost ținta unui nou atac masiv cu drone în această noapte. Conform informațiilor preliminare, un bărbat și-a pierdut viața în portul maritim. O altă persoană a fost rănită și primește toată asistența medicală necesară. În port a izbucnit un incendiu”, a declarat guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Canalul Telegram Astra scrie despre „un incendiu puternic în parcul de rezervoare al rafinăriei din Tuapse” ca urmare a atacului nocturn, iar canalul Telegram Exilenova+ adaugă că, în dimineața zilei de luni, incendiul continua.

Rafinăria de petrol din Tuapse, ca și terminalul maritim, face parte din compania Rosneft, controlată de Igor Secin, un vechi apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, specializată în prelucrarea primară a petrolului și orientată spre export. Are o capacitate de prelucrare de aproximativ 240.000 de barili de țiței pe zi și furnizează diverse produse petroliere, inclusiv păcură și motorină.

Anul trecut, Ucraina a lovit de cel puțin trei ori infrastructura petrolieră din Tuapse - în martie, noiembrie și decembrie -, provocând pagube substanțiale, potrivit autorităților.

Zelenski critică relaxarea sancțiunilor pentru petrolul rusesc

Duminică, 19 aprilie, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a criticat relaxarea sancțiunilor împotriva sectorului energetic rus, scriind pe X că „fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc reprezintă bani pentru război”.

Declarația survine la două zile după decizia SUA de a prelungi derogarea acordată petrolului rusesc cu încă o lună, pe fondul crizei globale de combustibil provocată de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Calea navigabilă prin care trece cam o cincime din petrolul transportat pe mare în lume este blocată de când SUA și Israel au atacat Iranul la 28 februarie, iar Teheranul a răspuns cu atacuri împotriva țărilor vecine, bogate în petrol, și cu închiderea strâmtorii.

Zelenski a afirmat că peste 110 petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei se află în prezent pe mare, transportând peste 12 milioane de tone de petrol rusesc în valoare de 10 miliarde de dolari.

Statisticile arată că veniturile din exporturile rusești de țiței și produse petroliere rafinate au atins 19 miliarde de dolari în martie – o creștere substanțială față de 9,7 miliarde de dolari în februarie.

Astfel, Moscova aproape că și-a dublat veniturile din vânzarea petrolului în luna martie, ca urmare a creșterii vertiginoase a prețurilor la energie.

Pe 17 aprilie, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a autorizat o nouă derogare de la sancțiuni pentru petrolul rusesc, valabilă până pe 16 mai, care a înlocuit o licență anterioară expirată pe 11 aprilie.

Deși cea mai recentă derogare se aplică doar petrolului deja încărcat pe nave, noua prelungire a venit ca o surpriză, întrucât secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinsese anterior ideea că va urma o prelungire.

