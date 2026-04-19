SBU anchetează ca „act terorist” incidentul armat din Kiev, soldat cu 6 morți

„Anchetatorii SBU au calificat împușcarea unor civili și luarea de ostatici în raionul Holosiivski din orașul Kiev drept act terorist. În legătură cu acest fapt, a fost deschisă o procedură penală”, a anunțat instituția.

Serviciul de securitate a mai spus că atacatorul este un bărbat născut în 1968 și avea asupra sa o armă de foc înregistrată. SBU, poliția și procuratura au declarat că investighează „toate circumstanțele incidentului”.

Deși motivele atacatorului rămân neclare, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a afirmat că acesta s-a născut la Moscova, însă nu există o confirmare că ar avea cetățenie rusă, iar președintele Volodimir Zelenski a spus că bărbatul locuise o perioadă în regiunea Donețk, ocupată parțial de Rusia.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a declarat că trăgătorul a ucis patru persoane pe o stradă din raionul Holosiivski, înainte de a se baricada într-un supermarket local, unde a luat un ostatic și apoi a ucis o a cincea persoană.

Șapte persoane au fost spitalizate cu diferite răni, iar printre acestea se află și un copil, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

„A tras de la distanță foarte mică, cu focuri izolate. Oamenii nu au avut aproape nicio șansă”, a spus Klimenko, adăugând că atacatorul a acționat „foarte haotic” și fără niciun tipar.

„Ne așteptăm la o anchetă promptă... Patru ostatici au fost salvați”, a scris Zelenski la scurt timp după incident, exprimând condoleanțe față de rudele celor uciși.

Videoclipurile generate de utilizatori și distribuite pe canalele ucrainene de Telegram au arătat imagini șocante în care trăgătorul a fost văzut ucigând un trecător de la distanță mică.

Unul dintre militari a spus că operațiunea de reținere a trăgătorului a fost „foarte dificilă”, explicând că acesta nu era dispus să comunice.

Klimenko a adăugat că forțele speciale au încercat să negocieze cu el înainte de a lua cu asalt supermarketul baricadat, dar au fost întâmpinate cu focuri de armă. Bărbatul era înarmat cu o carabină disponibilă legal pentru achiziționare de către civili, a mai declarat Klimenko.

„Era înregistrată... În decembrie 2025, el a solicitat autorităților competente un permis de port-armă. A prezentat un certificat medical. Ancheta va stabili cine l-a eliberat”, a adăugat el.

Anterior, mass-media ucraineană a relatat că bărbatul și-a incendiat apartamentul înainte de a începe atacul armat.

Potrivit unei vecine care îl cunoștea pe autorul atacului de aproximativ zece ani, acesta locuia singur și nu avea aproape niciun contact cu ceilalți locatari. Ea a declarat serviciului ucrainean al RFE/RL că acesta părea o persoană amabilă și nu dădea semne de agresivitate.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te