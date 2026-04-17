Cehia cere explicații după ce Medvedev a amenințat fabricile de drone din Europa

Lista, care conține adresele unor companii din numeroase țări, majoritatea din Europa, a fost publicată de Ministerul Apărării din Rusia pe 15 aprilie, împreună cu un avertisment că o astfel de cooperare „atrage aceste țări din ce în ce mai repede într-un război cu Rusia” și ar putea avea „consecințe imprevizibile”.

Într-o declarație publicată pe site-ul său, ministerul rus a afirmat că „eforturile europene” de a crește livrările de drone către Ucraina vor duce la o „escaladare bruscă a situației politico-militare pe întreg continentul european și la transformarea treptată a acestor țări în spatele strategic al Ucrainei”.

Declarația este la unison cu numeroasele avertismente ale Kremlinului și guvernului rus, care acuză Occidentul și, în special, Europa de escaladarea războiului din Ucraina, aflat acum în al cincilea an de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a țării vecine în februarie 2022.

Mai târziu, în aceeași zi, Medvedev a folosit formulări în mod clar amenințătoare, într-o postare pe X, spunând că „declarația Ministerului Apărării trebuie înțeleasă la propriu: lista întreprinderilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de potențiale ținte pentru forțele armate ruse”.

„Momentul în care loviturile vor deveni realitate depinde de ce va urma”, a scris el. „Somn ușor, parteneri europeni!”

Președinte al Rusiei între 2008 și 2012 și prim-ministru între 2012 și 2020, Medvedev este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate, un organism consultativ al lui Putin.

În calitate de președinte, Medvedev s-a prezentat ca un liberal moderat și un susținător al reformelor democratice, dar s-a transformat într-un critic adesea virulent al Europei și un susținător al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, folosind rețelele sociale pentru a lansa o retorică dură și amenințări nucleare împotriva Occidentului.

Ministrul ceh de externe, Petr Macinka, l-a convocat pe 16 aprilie pe ambasadorul rus la Praga „pentru a explica aceste declarații părții cehe”, a anunțat Ministerul de Externe, referindu-se la anunțul Ministerului Apărării rus și la comentariile lui Medvedev. Macinka a precizat că „mai multe companii cehe… au fost identificate ca posibile ținte ale atacurilor rusești”.

Ministerul rus al Apărării a enumerat 11 companii despre care susține că ar fi implicate în producția de drone sau componente conexe pentru Ucraina, două dintre acestea fiind situate în Republica Cehă.

Mai multe țări europene au anunțat planuri de intensificare a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, inclusiv producția comună de drone și eforturi de a învăța din experiența de pe câmpul de luptă a Kievului în ceea ce privește războiul cu drone, pe măsură ce invazia Rusiei continuă implacabil, iar sprijinul SUA slăbește.

De exemplu, cu ocazia vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin, din 14 aprilie, Germania a declarat că va „continua să sprijine industria dronelor din Ucraina, precum și să înființeze întreprinderi de coproducție a dronelor”, în timp ce Norvegia a afirmat că va intensifica cooperarea cu Kievul, inclusiv prin producția de drone ucrainene. Marea Britanie a anunțat și ea că va livra anul acesta 120 de mii de drone Ucrainei.

