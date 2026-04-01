Conform unui comunicat de presă, ministrul român al Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit marți cu Serhii Boiev, șeful adjunct al Ministerului Apărării din Ucraina pentru Integrare Europeană, ca să discute proiectul ce ar urma să fie finanțat din instrumentul Uniunii Europene „Secure Action for Europe” (SAFE).

„Proiectul beneficiază de 200 de milioane de euro prin programul SAFE, în coproducție, (...) termenul de semnare al contractului fiind sfârșitul lunii mai”, a declarat ministrul Miruță.

„Țara noastră va beneficia de experiența Ucrainei obținută pe câmpul de luptă și de faptul că va avea la dispoziție personal și infrastructură în care să producă tehnică de ultimă generație atunci când este nevoie de ea. Va fi, de asemenea, un avantaj și pentru Ucraina, respectiv faptul că prin participarea României la proiectul SAFE va fi finanțată producția de drone”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

Ministerul Apărării din Ucraina nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la negocieri.

Pe 12 martie, președinții Ucrainei și României, Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, au semnat la București trei documente interguvernamentale: acorduri-cadru privind cooperarea în sectorul energetic, o declarație privind producția comună de produse din domeniul apărării și o declarație comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între Ucraina și România.

În ultimele luni, Ucraina a inițiat numeroase contracte de producere a echipamentelor militare în țări din NATO ca Olanda, Danemarca sau țările baltice.

Kievul și-a oferit de asemenea experiența în apărarea aeriană Statelor Unite și aliaților arabi ai acestora din Golful Persic, atacați de o lună de zile de rachete și drone iraniene.

