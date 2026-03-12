Zelenski, la București: „România și Ucraina încep azi un parteneriat strategic”

Printre proiectele dintre România și Ucraina pe care liderii celor două state le-au semnat joi la Palatul Cotroceni se numără și construirea, în parteneriat, de drone, cu finanțare din partea UE. Alt acord se referă la cooperarea în domeniul energetic, în contextul în care infrastructura ucraineană este lovită constant de forțele ruse.

La conferința de presă care a urmat ceremoniei de semnare, președintele Dan a spus că lupta poporului ucrainean este „pentru Europa întreagă, deci și pentru România.”

Liderul român a reafirmat sprijinul pentru aspirațiile europene ale Ucrainei și a anunțat că a primit „garanții” pentru drepturile „minorității române” din Ucraina.

„O discuție și niște documente care au deschis un capitol de maturitate a relației noastre”, a sumarizat Dan.

Zelenski a mulțumit la conferința de presă României și lui Dan pentru cum au sprijinit Ucraina în cei patru ani de război.

El a spus că discuțiile de azi au fost despre cum pot cele două țări colabora mai mult, economic, cu accent pe energetică și infrastructură, și în domeniul securității.

Răspunzând unei întrebări despre cum va ajuta concret România Kievul, Zelenski a spus că „vor fi două interconectoare” energetice, dintre care unul, cel mai mic este de dorit să fie gata până la sfârșitul anului, iar al doilea, mai mare, poate în cinci ani.

El a mai spus că România poate colabora cu Ucraina în gestionarea gazelor lichefiate importate din SUA, dar și în alte proiecte.

Mai la zi, Zelenski a spus că ar vrea ca România să ajute Ucraina cu motorină, în aceste zile grele, complicate pe plan energetic de noul conflict, din Orientul Mijlociu.

Liderul ucrainean a vorbit, foarte succint, și despre colaborarea regională cu R. Moldova, inclusiv în cadrul „trilateralei” cu Ucraina și România.

El a menționat că în Ucraina se va marca de acum pe 31 august Ziua Limbii Române, ca în Moldova și România.

Întrebat de Europa Liberă România ce așteaptă țara lui ca ajutor militar de la România, Zelenski a evitat să dea detalii tehnice, spunând că aceasta este o practică convenită cu partenerii străini, fiindcă „nu este bine să ajutăm F. Rusă cu asemenea informații”.

El s-a mulțumit să spună că Ucraina are încheiate asemenea parteneriate de producție și cu alți aliați, ca Danemarca.

Relații tot mai bune

La conferința de presă cu Zelenski, președintele Dan a spus că relațiile bilaterale nu au fost întotdeauna ideale - într-o posibilă aluzie la revendicările legate de vorbitorii de română din Bucovina de nord, dar a adăugat că situația s-a schimbat mult în bine.

Întrebat ce este cu preoții români ortodocși din Ucraina, cei care erau sub Moscova, iar acum sunt obligați să treacă la Kiev, Dan a spus că Kievul l-a asigurat că slujbele vor fi sigur în „limba maternă”, dar cui se vor subordona ei „nu poate fi obiectul unui document între state, ci între biserici”.

În privința învățământului în română, el a spus că Ucraina face progrese.

La conferința de presă a venit vorba și despre obstrucționarea ajutării Ucrainei de către Ungaria - condamnată ferm de Nicușor Dan.

„Nu este acceptabil ca o decizie luată de toți 27 de membri UE să fie contestată câteva săptămâni mai târziu” - a spus Dan ca răspuns la o întrebare legată de blocarea de către Ungaria a creditului european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Budapesta l-a votat, în prima fază, dar apoi s-ar răzgândit, în urma unui pretins „șantaj energetic” din partea ucrainenilor.

Vizita lui Zelenski la București a venit după ce ambele țări s-au angajat, separat, să sprijine SUA în campania militară declanșată împreună cu Israel împotriva Iranului, la 28 februarie.

Ucraina a promis sprijin pentru lupta împotriva dronelor iraniene, pe care le cunoaște de la invadatorii ruși, iar România, țară NATO, și-a pus la dispoziția SUA două baze aeriene (de la Mihail Kogălniceanu, în Dobrogea, și Câmpia Turzii, în Ardeal).

Zelenski nu se află prima oară în România și are relații constant bune cu conducătorii ei.

El l-a vizitat la București pe fostul președinte român Klaus Iohannis în urmă cu doi ani, iar în mai anul trecut a fost printre primii lideri străini care l-au felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria într-un scrutin care a îndepărtat, după luni de temeri, spectrul ajungerii la Cotroceni a extremistului pro-rus Călin Georgescu sau a ultranaționalistului George Simion.

După România, președintele Volodimir Zelenski va merge, vineri, la Paris, unde va discuta cu președintele Emmanuel Macron despre cum să crească presiunea asupra Rusiei, a anunțat joi președinția franceză.

