Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

România, pe harta conflictului cu Iranul: SUA vor putea folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile din Golf

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu într-o imagine din toamna trecută, când SUA au retras de acolo cam 1000 de militari. Acum, ea reintră în „joc” grație războiului cu Iranul.
Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu într-o imagine din toamna trecută, când SUA au retras de acolo cam 1000 de militari. Acum, ea reintră în „joc” grație războiului cu Iranul.

Conducerea României a aprobat miercuri cererea Statelor Unite de a staționa temporar avioane și alte echipamente la baza de la Mihail Kogălniceanu, în Dobrogea, în efortul de război împotriva Iranului, început prin atacurile americano-israeliene de la 28 februarie.

Președintele român Nicușor Dan a convocat miercuri Consiliul de Apărare al țărilor membre UE și NATO pentru a discuta dacă să permită accesul avioanelor americane la bazele sale militare pentru sprijinul legat de operațiunile sale din Teheran.

După ședință, șeful statului român a anunțat că s-a dat acordul pentru „dislocarea temporară” a unor echipamente și forțe americane.

El a subliniat că va fi vorba despre avioane de alimentare și despre echipamente de supraveghere, unele „legate” de radarul de la Deveselu.

„Subliniez că sunt echipamente defensive, neînzestrate cu armament propriu-zis”, a spus Dan, adăugând că „și alte țări din NATO” au luat asemenea decizii.

El i-a asigurat pe români „că nu au motive de îngrijorare”, iar țara lor va fi „chiar mai sigură”.

Măsura mai trebuie aprobată, probabil chiar miercuri, de Parlamentul României.

Consiliul se va reuni pentru prima dată în acest an pentru a discuta despre consecințele conflictului din Orientul Mijlociu asupra securității, impactul acestuia asupra pieței energetice din România și „desfășurarea temporară a capacității militare pe teritoriul României”.

Un avion american de alimentare de tip KC-135R Stratotanker (sus) în acțiune (imagine de arhivă).
Un avion american de alimentare de tip KC-135R Stratotanker (sus) în acțiune (imagine de arhivă).

În timp ce unele țări din UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Cipru după ce drone fabricate în Iran au lovit o bază britanică de pe insulă, altele permit utilizarea bazelor lor militare, amintește Reuters.

Aceeași agenție amintește că majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene împotriva unor țări arabe petroliere din regiune și au solicitat încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice.

Anul trecut, SUA au retras aproximativ 1.000 de soldați de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, concentrându-se pe propriile granițe și pe regiunea Indo-Pacific. Alți 1.000 de soldați americani rămân în România.

Prezența permanentă a aliaților în România se ridică la aproximativ 3.500 de soldați NATO, inclusiv soldați americani.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG