Președintele român Nicușor Dan a convocat miercuri Consiliul de Apărare al țărilor membre UE și NATO pentru a discuta dacă să permită accesul avioanelor americane la bazele sale militare pentru sprijinul legat de operațiunile sale din Teheran.

După ședință, șeful statului român a anunțat că s-a dat acordul pentru „dislocarea temporară” a unor echipamente și forțe americane.

El a subliniat că va fi vorba despre avioane de alimentare și despre echipamente de supraveghere, unele „legate” de radarul de la Deveselu.

„Subliniez că sunt echipamente defensive, neînzestrate cu armament propriu-zis”, a spus Dan, adăugând că „și alte țări din NATO” au luat asemenea decizii.

El i-a asigurat pe români „că nu au motive de îngrijorare”, iar țara lor va fi „chiar mai sigură”.

Măsura mai trebuie aprobată, probabil chiar miercuri, de Parlamentul României.

Consiliul se va reuni pentru prima dată în acest an pentru a discuta despre consecințele conflictului din Orientul Mijlociu asupra securității, impactul acestuia asupra pieței energetice din România și „desfășurarea temporară a capacității militare pe teritoriul României”.

În timp ce unele țări din UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Cipru după ce drone fabricate în Iran au lovit o bază britanică de pe insulă, altele permit utilizarea bazelor lor militare, amintește Reuters.

Aceeași agenție amintește că majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene împotriva unor țări arabe petroliere din regiune și au solicitat încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice.

Anul trecut, SUA au retras aproximativ 1.000 de soldați de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, concentrându-se pe propriile granițe și pe regiunea Indo-Pacific. Alți 1.000 de soldați americani rămân în România.

Prezența permanentă a aliaților în România se ridică la aproximativ 3.500 de soldați NATO, inclusiv soldați americani.

