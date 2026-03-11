La două zile după ce Statele Unite și Israelul au lansat o campanie aeriană masivă asupra Iranului, ambasada SUA din Riad – situată la 400 de kilometri în interiorul țării, față de Golful Persic – a fost lovită de două drone iraniene. Atacul nu a făcut victime și a provocat „incendii limitate și daune materiale minore clădirii”, potrivit Ministerului Apărării saudit și ambasadei însăși.

Ceea ce a fost și mai semnificativ a fost aparenta țintă: stația CIA pentru Arabia Saudită.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Iranul a ripostat prin lovirea unui număr tot mai mare de ținte, atacând instalații militare americane – în Kuweit și Bahrain – cu drone și rachete, precum și facilități de mare vizibilitate din alte țări – zgârie-nori și aeroportul din Dubai, stații de desalinizare din Bahrain și Emiratele Arabe Unite.

Dar aceste ținte nu necesită prea multe informații militare pentru a fi lovite.

Teheranul a lovit și ținte sensibile care, potrivit experților, nu ar fi putut fi identificate de Iran fără informații specifice. Informații pe care Rusia ar putea fi fericită să le furnizeze.

Amploarea informațiilor pe care oficialii americani spun că Moscova le-a furnizat Teheranului – despre care a relatat prima dată The Washington Post – nu este clară.

The Post a afirmat că Moscova a transmis iranienilor locațiile activelor militare americane din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului, inclusiv nave de război și avioane.

Trei oficiali americani au confirmat în linii mari informațiile publicate de The Post pentru RFE/RL, dar au refuzat să ofere detalii suplimentare.

În afară de Ambasada SUA din Riad, alte ținte sensibile care au fost lovite de Iran de la începutul campaniei din 28 februarie includ componente ale sistemului de apărare aeriană de înaltă altitudine (THAAD) care sunt utilizate de facilitățile americane, precum și de cele ale aliaților, cum ar fi Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Rusia probabil că împărtășește informații electronice – semnale radar, lungimi de undă radio – și „informații dinamice în timp real despre ținte” – informații specifice care permit lansarea rapidă a dronelor și rachetelor, a declarat Nicole Grajewski, expertă specializată în Iran la Sciences Po, o universitate de cercetare franceză.

Ea a afirmat că este probabil să fie inclusă și evaluarea daunelor: cum arată un loc după ce a fost lovit de o dronă sau o rachetă, astfel încât oficialii responsabili cu țintirea sau ofițerii de informații să poată determina cât de eficient a fost un atac.

Iranul are doar câțiva sateliți capabili să furnizeze imagini militare de înaltă calitate. Rusia are o rețea mai vastă și mai sofisticată decât Teheranul, deși cu capacități mult mai reduse decât Statele Unite.

Dar Iranul, la fel ca Rusia, ar putea obține imagini și de la operatorii comerciali de sateliți, ale căror imagini disponibile publicului au cunoscut o popularitate explozivă în ultimul deceniu.

„Înțeleg că motivul pentru care rușii fac acest lucru este cel puțin pentru a prelungi suferința în luptă, pentru a distrage atenția” Statelor Unite și Israelului, a spus Grajewski. „Ei văd că Iranul trece printr-o situație oarecum similară” cu cea a Rusiei în Ucraina, unde Statele Unite și, posibil, alte țări NATO au furnizat informații detaliate despre ținte rusești forțelor ucrainene.

„Ei se consideră [strangulați], înconjurați și pedepsiți de Occident”, a spus ea.

„Sper că [Rusia] nu face asta”

Cu alte cuvinte, dacă Rusia va reuși să forțeze Washingtonul să-și reducă și mai mult arsenalul de arme prin atacarea Iranului, asta va însemna mai puține sisteme de arme disponibile pentru Ucraina: de exemplu, sistemele de apărare aeriană Patriot, de care Kievul are nevoie disperată.

Această posibilitate nu i-a scăpat lui Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, care a tras o linie între schimbul de informații al Rusiei în Iran și conflictul din Ucraina.

„Rapoartele potrivit cărora Moscova și Teheranul colaborează pentru a ucide soldați americani nu ar trebui să fie o surpriză”, a declarat ea pe 9 martie. „Ucraina, pe de altă parte, se oferă să ajute la apărarea americanilor și a partenerilor noștri din Golf. Acest lucru ar trebui să vă arate cine vă sunt prietenii.”

Oficialii administrației americane, inclusiv președintele Donald Trump, nu au confirmat în mod explicit aceste rapoarte. Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, care a avut contacte extinse cu oficialii de la Kremlin, inclusiv cu președintele Vladimir Putin, a declarat că i-a avertizat pe omologii săi ruși să nu împărtășească astfel de informații.

„Sper că nu o fac”, a spus Witkoff când a fost întrebat dacă are dovezi că Moscova transmite informații despre ținte Iranului. Rusia a negat acest lucru în timpul unei convorbiri telefonice între Trump și Putin din ziua precedentă, a declarat Witkoff pentru CNBC pe 10 martie.

Anna Borshchevskaya, cercetătoare la Washington Institute for Near East Policy, un think tank american, a declarat că, în perioada premergătoare războiului, mulți observatori s-au concentrat asupra intenției Rusiei de a salva regimul iranian.

„Dar nu aveau de gând să facă asta”, a spus Borshchevskaya. „Și, de fapt, nu cred că regimul iranian însuși se aștepta ca Rusia să facă asta.”

„Mai degrabă, ceea ce era mult mai probabil să facă Rusia era să dea dovadă de reținere și să vorbească în public despre rolul său de mediator, apoi să ofere Iranului sprijin în privat și să caute modalități de a beneficia de această criză”, a spus ea. „Exact asta face Rusia acum – schimbul de informații.”

„Rusia nu avea de gând să ofere asistență militară directă Iranului, deoarece nu dorește să intre în conflict cu Statele Unite sau Israelul. Acest lucru nu este în interesul Rusiei”, a mai afirmat Borshchevskaya. „Însă, în interesul Rusiei este să caute modalități indirecte de a submina campania SUA-Israel.”

Un alt indiciu că Rusia ar putea împărtăși informații secrete cu Iranul apare într-un acord de parteneriat strategic semnat de cele două țări anul trecut. O clauză menționează în mod specific schimbul de informații.

Pe lângă schimbul continuu de informații, Rusia a furnizat Iranului mai multe sisteme de arme defensive de-a lungul anilor: printre acestea se numără sistemele de apărare aeriană S-300 și Krasuha, un sistem de război electronic terestru, de bruiere a radarelor.

Ce se întâmplă cu Ucraina?

Pentru mulți observatori, rapoartele privind schimbul de informații între serviciile secrete rusești și Teheran contrastează cu poziția adoptată de Kremlin în alte chestiuni de politică externă în care Statele Unite au acționat cu fermitate.

De exemplu, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, răspunsul Kremlinului a fost reținut.

Acest lucru a fost considerat un efort calculat al Kremlinului de a evita antagonizarea Washingtonului și de a nu pune în pericol negocierile de pace susținute de SUA pentru sfârșitul conflictului din Ucraina, aflat acum în al cincilea an. Analiștii spun că Rusia folosește acest proces pentru a încerca să-și atingă obiectivele de război.

Experții au afirmat că schimbul de informații al Rusiei, deși alarmant pentru Statele Unite și Israel, probabil nu a depășit limita acceptabilă – ceva care ar fi provocat o reacție mai furioasă și mai agresivă. Transferul unui sistem de rachete puternic, cum ar fi Iskander, de exemplu, ar fi depășit limita acceptabilă.

„Nu cred că acest raport despre schimbul de informații reprezintă o lovitură fatală pentru negocierile Rusiei privind Ucraina”, a afirmat Borshchevskaya.

Publicitatea din jurul problemei schimbului de informații secrete rusești ar fi putut avea efectul dorit pentru SUA, a spus Grajewski, întrucât ritmul atacurilor iraniene a încetinit în ultimele zile.

Acest lucru se poate datora în parte faptului că Moscova a redus schimbul de informații pentru a evita agravarea relației cu Washingtonul.

