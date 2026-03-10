„Până în prezent, există un singur câștigător în acest război – Rusia”, a declarat Costa într-un discurs adresat ambasadorilor UE la Bruxelles, marți.

„Rusia obține noi resurse pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, odată ce prețurile la energie cresc. Profită de deturnarea capacităților militare care altfel ar fi putut fi trimise pentru a sprijini Ucraina. Și beneficiază de atenția redusă acordată frontului ucrainean, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu ocupă centrul atenției”, a mai spus oficialul UE.

Costa a subliniat necesitatea ca UE să protejeze ordinea internațională bazată pe norme, care, potrivit lui, este acum contestată de Statele Unite, și ca toate părțile din Orientul Mijlociu să se întoarcă la masa negocierilor.

„Libertatea și drepturile omului nu pot fi obținute prin bombe. Numai dreptul internațional le susține”, a afirmat el.

„Trebuie să evităm o escaladare suplimentară. O astfel de cale amenință Orientul Mijlociu, Europa și nu numai”, a mai spus Costa.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat și el că războiul din Orientul Mijlociu ar putea face ca Ucraina să se confrunte cu dificultăți în aprovizionarea cu rachete de apărare aeriană.

El a mai spus că există „riscul” ca aliații Ucrainei să fie distrași de conflict și să uite de apărarea țării sale împotriva invaziei rusești pe scară largă, începută în urmă cu peste patru ani.

„Am putea avea dificultăți în a obține rachete și arme pentru a ne apăra spațiul aerian”, a declarat el pentru ziarul italian Corriere della Sera. „Americanii și aliații lor din Orientul Mijlociu ar putea avea nevoie de ele pentru a se apăra, de exemplu rachetele Patriot.”

Întrebat dacă există riscul ca Statele Unite și Uniunea Europeană să uite de apărarea Ucrainei pentru că se concentrează asupra Orientului Mijlociu, Zelenski a răspuns: „Desigur, este un risc. Dar sper că criza iraniană va rămâne o operațiune limitată și nu se va transforma într-un război de lungă durată. Știm din proprie experiență cât de sângeros poate fi războiul.”

„Am avut o discuție bună cu președintele Putin” (Trump)

Declarația lui Costa de la reuniunea ambasadorilor UE vine după ce președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, au discutat luni despre războiul din Iran și perspectivele de pace în Ucraina. Ceva mai devreme, liderul rus a avertizat că o criză energetică globală amenință economia mondială.

Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a declanșat cea mai mare creștere a prețurilor petrolului de la turbulențele care au urmat invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, pe fondul reducerii producției de către statele din Golf după închiderea Strâmtorii Ormuz.

Kremlinul a declarat că Trump l-a sunat pe Putin, în prima convorbire telefonică dintre cei doi lideri din acest an, și au discutat despre ideile Rusiei pentru o încheiere rapidă a conflictului din Iran, situația militară din Ucraina și impactul Venezuelei asupra pieței mondiale a petrolului.

„Am avut o discuție foarte bună cu președintele Putin”, a declarat Trump într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida, adăugând că Putin dorește să fie „de ajutor” în ceea ce privește Iranul.

„I-am spus: «Ai putea fi mai de ajutor dacă ai pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia. Asta ar fi mai util”, a declarat Trump.

Convorbirea a avut loc la câteva ore după ce Putin a declarat că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a declanșat o criză energetică globală, avertizând în același timp că producția de petrol care depinde de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi în curând oprită.

Putin a declarat că Rusia, al doilea exportator mondial de petrol și deținătorul celor mai mari rezerve de gaze naturale din lume, este gata să colaboreze din nou cu clienții europeni dacă aceștia doresc să revină la o cooperare pe termen lung.

