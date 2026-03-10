Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunea militară lansată împotriva Iranului luna trecută se va încheia „foarte curând” și a promis că va lovi țara „mult, mult mai tare” dacă aceasta va bloca aprovizionarea cu petrol în Orientul Mijlociu.

Trump a vorbit pe 9 martie, după ce Teheranul a lansat mai multe rachete și drone asupra Israelului și statelor arabe din Golf, în urma anunțului că Mojtaba Khamenei îi va succeda tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului.

„Câștigăm în mod decisiv. Suntem cu mult înaintea programului”, a declarat Trump la o conferință de presă, în Florida.

„Se va termina în curând.” Întrebat dacă se va termina săptămâna aceasta, el a sugerat că nu, dar a spus: „În curând. Foarte curând.”

„Nu voi permite unui regim terorist să țină lumea ostatică și să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol a globului. Iar dacă Iranul va întreprinde ceva în acest sens, va fi lovit mult, mult mai dur”, a declarat Trump.

Mai devreme în aceeași zi, Trump le-a spus colegilor republicani la clubul său de golf din Florida că atacurile aeriene asupra Iranului au fost o „mică excursie” care „trebuia făcută”.

„Am câștigat deja în multe privințe, dar nu am câștigat suficient”, a spus el.

Trump a declarat pentru CBS că are în minte un înlocuitor pentru Mojtaba Khamenei, dar a refuzat să dezvăluie numele acestuia, a scris un reporter CBS pe X.

Anterior, el a declarat pentru alte agenții de presă că nu este „mulțumit” de decizia Iranului de a-i încredința funcția supremă lui Khamenei și a calificat-o drept „o mare greșeală”.

„Nu sunt fericit”

Ziarul New York Post a declarat că l-a întrebat pe Trump despre planurile sale privind noul lider suprem iranian într-un interviu telefonic. „Nu vă voi spune”, l-a citat ziarul. „Nu vă voi spune. Nu sunt mulțumit de el.”

„Cred că au făcut o mare greșeală”, a declarat Trump referitor la această decizie într-o declarație separată pentru NBC News, mai târziu în aceeași zi. „Nu știu dacă va dura. Cred că au făcut o greșeală.”

Trump l-a numit anterior pe Mojtaba Khamenei – considerat atunci favoritul pentru a-i succeda tatălui său – o „alegere inacceptabilă” și o „persoană fără greutate” și a afirmat că orice persoană aleasă de Teheran trebuie să fie acceptabilă pentru Washington.

Pe 8 martie, Trump a declarat pentru ABC News că „dacă [următorul lider suprem] nu va primi aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, adăugând că există „numeroase persoane care ar putea fi potrivite” pentru această funcție.

Într-un interviu acordat ziarului Times of Israel la scurt timp după anunțarea alegerii lui Khamenei-fiul, Trump a refuzat să comenteze direct ce are de gând în privința lui, spunând doar: „Vom vedea ce se va întâmpla”.

În calitate de lider suprem, Khamenei va avea ultimul cuvânt în toate chestiunile politice și militare și, practic, va deține puteri dictatoriale asupra țării.

Petrolul se ieftinește după declarația lui Trump

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat marți că țara sa va continua să lupte atât timp cât va fi necesar, punând la îndoială insistența președintelui american Donald Trump că războiul se va încheia „în curând”.

Gărzile Revoluționare Iraniene i-au răspuns, de asemenea, lui Trump că ele, nu SUA sau Israel, vor „hotărî sfârșitul războiului”.

Araghchi a exclus efectiv negocierile cu Washingtonul, afirmând că Teheranul a avut „o experiență foarte amară în discuțiile cu americanii”.

Amintind că atacurile SUA au început chiar în timpul negocierilor precedente, el a declarat: „Nu cred că discuțiile cu americanii vor mai fi pe agenda noastră”.

Dolarul s-a stabilizat marți față de principalele valute, după ce a înregistrat o scădere anterior, în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a afirmat că războiul cu Iranul s-ar putea încheia „foarte curând”.

Petrolul s-a ieftinit și el.

Țițeiul Brent s-a tranzacționat la 93 de dolari pe baril, cu mult peste nivelurile dinaintea războiului, dar sub maximele de aproape 120 de dolari înregistrate luni.

„Impresia noastră este că nu am ajuns încă la sfârșitul volatilității... există încă posibilitatea ca anumite evenimente să declanșeze valuri de aversiune față de risc”, a declarat Rodrigo Catril, strateg senior în domeniul valutelor la National Australia Bank din Sydney, citat de Reuters.

„Suntem precauți în sensul că s-ar putea să nu fie atât de simplu precum declararea sfârșitului războiului... și nu ne este clar dacă regimul iranian ar fi interesat de o asemenea evoluție”, a mai spus el.

Scris cu informații de la corespondentul RFE/RL la Washington Alex Raufoglu, de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te