Trump îndeamnă forțele iraniene să depună armele, iar civilii - să se revolte

În timp ce el făcea aceste declarații, temerile continuau să crească că războiul SUA și Israelului împotriva Iranului se va extinde în tot Orientul Mijlociu, afectând nu numai aliații arabi ai Washingtonului, ci și țări din afara Golfului, precum Azerbaidjan, Turcia, Cipru și chiar Sri Lanka, situată la aproximativ 3.900 de kilometri distanță.

Trump, vorbind la Casa Albă pe 5 martie, a îndemnat forțele de securitate să se alăture „poporului iranian” și să contribuie la răsturnarea guvernului care conduce țara din 1989, de la Revoluția islamistă.

„Fac din nou apel la toți membrii Gărzii Revoluționare Iraniene, ai armatei și ai poliției să depună armele”, a declarat Trump. „Acum este momentul să luați apărarea poporului iranian și să vă luați țara înapoi.”

El a promis că aceia care se vor preda vor beneficia de protecție. „Vă vom acorda imunitate”, a spus Trump, adăugând că dezertorii vor fi „de partea cea bună a istoriei”.

„Vei fi în deplină siguranță, cu imunitate totală, sau vei avea parte de o moarte absolut garantată”, a spus el, prezentând „alternativele” cu care se confruntă un membru al forțelor armate și de securitate în Iran.

Trump a făcut apel și la diplomații iranieni staționați în străinătate să solicite azil și să contribuie la modelarea viitorului Iranului.

„Îndemnăm diplomații iranieni din întreaga lume să solicite azil și să ne ajute să construim un Iran nou și mai bun, cu un potențial enorm”, a declarat el.

Ulterior, într-un interviu acordat NBC News, Trump a declarat că în prezent nu ia în considerare utilizarea trupelor americane pe teren în Iran.

„Ar fi o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina militară. Au pierdut tot ce se putea pierde”, a declarat el pentru NBC News într-o convorbire telefonică, adăugând că remarca anterioară a ministrului iranian de externe Abbas Araqchi, potrivit căreia Iranul este pregătit pentru o invazie terestră a SUA sau a Israelului, a fost „o remarcă inutilă”.

„În trei zile, armele lor antiaeriene vor dispărea. Nu vor mai avea forțe aeriene. Nu vor mai avea apărare aeriană”, a mai declarat Trump. „Toate avioanele lor vor dispărea. Comunicațiile lor vor dispărea.”

El a mai spus că aproximativ 60% din rachetele Iranului și 64% din lansatoarele sale au fost distruse și că marina țării a pierdut 24 de nave.

„Marina lor a dispărut”, a spus el.

El a reproșat Teheranului că a atacat mai multe țări din Golf, printre care Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Ei urmăreau să cucerească întregul Orient Mijlociu”, a spus Trump. „Apoi am intervenit noi. Le-am distrus planurile.”

Un cuvânt de spus în alegerea următorului conducător

Cu câteva ore mai devreme, Trump declarase că Washingtonul va ajuta la alegerea următorului lider al Iranului, după ce liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis în primele ore ale atacurilor aeriene comune ale SUA și Israelului, la 28 februarie.

Trump, într-un interviu acordat agenției Reuters, l-a exclus pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem – un susținător al liniei dure, considerat favorit pentru a-i succeda tatălui său – calificându-l drept „nesemnificativ”.

„Vrem să fim implicați în procesul de alegere a persoanei care va conduce Iranul în viitor”, a declarat el, potrivit agenției, adăugând că nu vrea ca peste cinci ani SUA să fie nevoite să găsească alt lider, fiindcă acesta ales acum nu a fost bun.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump într-un interviu acordat Axios.

Israelul lansează următoarea fază, Iranul ripostează

Șeful Statului Major General israelian, Eyal Zamir, a declarat pe 5 martie că forțele țării sale lansează următoarea fază a atacurilor în Iran, în cadrul căreia „vom continua să demontăm regimul și capacitățile sale militare”.

El a spus că, începând cu 28 februarie, Forțele Aeriene Israeliene au efectuat aproximativ 2.500 de atacuri în Iran în „faza inițială de atac surpriză”, obținând superioritate aeriană și distrugând peste 60% din lansatoarele de rachete balistice.

Televiziunea de stat iraniană a raportat explozii în mai multe părți ale capitalei în primele ore ale dimineții de 6 martie.

Forțele israeliene au intensificat, de asemenea, atacurile asupra forțelor Hezbollah aliate cu Iranul în Libanul vecin.

Ca represalii, forțele iraniene au lansat două noi valuri de rachete asupra Israelului și au folosit focoase cu muniție cu dispersie, a relatat televiziunea de stat iraniană.

Munițiile cu dispersie au fost în mare parte interzise la nivel internațional, deoarece împrăștie explozibili pe suprafețe întinse și sunt deosebit de periculoase pentru civili. Israelul a acuzat anterior Iranul că a folosit astfel de muniții.

În alte țări din regiune, un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la rafinăria de petrol de stat din Bahrain, în timp ce în Arabia Saudită, unii angajați ai ambasadelor occidentale din Riad au fost îndemnați să se adăpostească la fața locului după un atac asupra complexului Ambasadei SUA la începutul acestei săptămâni.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au declarat că sistemele lor de apărare aeriană au interceptat șase rachete balistice, dintre care una a aterizat pe teritoriul lor. Oficialii din EAU au mai declarat că statul din Golf ia în considerare înghețarea activelor iraniene pentru a pedepsi Teheranul pentru atacurile asupra teritoriului său.

În primele șase zile de luptă, drone iraniene au vizat și obiective din țări care nu fac parte din Golful Persic, precum Azerbaidjan, Turcia și Irak. Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi pe 4 martie, ucigând cel puțin 87 de marinari.

În Azerbaidjan, vecinul nord-vestic al Iranului, cresc temerile că această țară din Caucazul de Sud, fostă republică sovietică, ar putea fi implicată în război.

Baku a acuzat Iranul că a lansat drone care au lovit un aeroport și o școală din regiunea autonomă Nahcivan din Azerbaidjan pe 5 martie, calificând acest incident drept „act de terorism” și promițând că va riposta. Teheranul a negat că ar fi lansat dronele care au rănit două persoane.

Au contribuit: Alex Raufoglu biroul Europei Libere din Washington, Radio Farda de la RFE/RL, Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te