Mai multe grupuri kurde de opoziție iraniene au sediul în regiunea kurdă semi-autonomă a Irakului și duc de ani de zile o insurgență de mică amploare împotriva Teheranului. Unele au cerut autonomie în cadrul Iranului, în timp ce altele luptă pentru secesiunea de republica islamică.

Posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze arme grupurilor kurde iraniene și să sprijine potențiale atacuri terestre transfrontaliere în partea de vest a țării survine în contextul în care Statele Unite și Israelul desfășoară un bombardament aerian masiv asupra Iranului, începând din 28 februarie.

Experții spun că obiectivul SUA ar fi acela de a epuiza resursele militare ale Teheranului, de a slăbi controlul statului asupra puterii și de a incita la o revoltă în Iran, o țară multietnică cu aproximativ 90 de milioane de locuitori.

Conducătorii clericali ai Iranului, în ciuda uciderii liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei și a unor înalți lideri militari, nu au capitulat și nu s-au fragmentat, menținând controlul asupra țării de la începutul campaniei aeriene comune a SUA și Israelului.

„Obiectivul principal este să se asigure că Republica Islamică începe să piardă controlul asupra unor zone ale țării”, a declarat Europei Libere Michael Horowitz, expert independent în domeniul apărării, aflat în Israel.

„Se poate considera că, astfel, alte minorități, precum și opoziția mai largă, ar putea fi inspirate să treacă la fapte. Unele elemente din cadrul regimului care ar putea fi tentate să dezerteze sau să fugă. Ar putea fi un semnal că ar trebui să o facă acum, înainte ca situația să scape complet de sub control.”

Kurzii reprezintă aproximativ 10% din populația Iranului și trăiesc în principal în vestul țării, de-a lungul frontierei cu Irakul. Iranul a fost mult timp acuzat de reprimarea și discriminarea minorităților etnice din țară, inclusiv a kurzilor.

Sascha Bruchmann, analist în domeniul militar și al securității la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra, a declarat că posibile incursiuni terestre ale grupurilor kurde iraniene în vestul Iranului ar putea epuiza resursele militare ale Teheranului.

„Dacă facțiunile kurde ar organiza o serie de atacuri concertate, IRGC [Gărzile Revoluționare Islamice] ar trebui să caute întăriri”, a spus Bruchmann, referindu-se la ramura de elită a forțelor armate iraniene.

„Totuși, acest lucru ar slăbi poziția lor în orașe importante precum Teheran, Isfahan sau Karaj. Astfel, regimul s-ar afla în dilema de a decide unde să trimită întăririle limitate într-o perioadă în care coordonarea este și mai dificilă. Această dilemă și subțierea forțelor reprezintă obiectivul operațional (al SUA).”

Experții afirmă că riscurile înarmării grupurilor kurde de opoziție din Iran sunt considerabile.

„Washingtonul ar putea provoca un război civil și fragmentarea țării, ceea ce ar putea avea consecințe de lungă durată”, a spus Horowitz.

Există, de asemenea, riscuri pentru cele peste șase grupuri kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului. Multe dintre acestea erau anterior înarmate, dar au depus armele.

„Dacă se angajează într-un război de lungă durată împotriva Iranului și sprijinul SUA dispare, acest lucru se va dovedi foarte periculos pentru ele”, a spus Horowitz.

Statele Unite au întrerupt recent sprijinul acordat Forțelor Democratice Siriene (SDF), o miliție de kurzi care a fost un partener cheie al SUA ani de zile în campaniile împotriva grupului extremist Statul Islamic.

Dispute de lungă durată

În anticiparea unui atac al SUA asupra Iranului, cinci grupuri kurde de opoziție iraniene cu sediul în Kurdistanul irakian au anunțat luna trecută o nouă coaliție politică, menită să răstoarne republica islamică și să obțină în cele din urmă autonomia kurdă.

Noua coaliție include Partidul Libertății Kurdistanului (PAK), Partidul Democrat al Kurdistanului Iranian (PDKI), Partidul Vieții Libere din Kurdistan (PJAK), Organizația Lupta Kurdistanului Iranian (Khabat) și Komala Muncitorilor din Kurdistan. Coaliția nu include mai mulți „grei” politici kurzi, precum Partidul Komala din Kurdistanul Iranian.

Iranul a efectuat sporadic atacuri militare împotriva grupurilor kurde exilate, pe care Teheranul le-a desemnat drept organizații teroriste și le-a acuzat că servesc interesele americane și israeliene. Aceste atacuri s-ar putea intensifica dacă Statele Unite vor înarma grupurile.

Pe 4 martie, Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unei tabere situate lângă graniță, operată de PAK, a declarat grupul, adăugând că o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite. Cu o zi înainte, atacuri cu drone au lovit o bază operată de PDKI în nordul Irakului.

Experții spun că nu este clar dacă diversele grupuri kurde iraniene din Irak pot să-și rezolve diferențele profunde și dacă au voința și capacitatea de a lupta împotriva republicii islamice.

„Există dispute de lungă durată și trebuie să-și dovedească solidaritatea pe teren”, a spus Bruchmann. „Nu este vorba atât de impactul potențial al unor arme mai bune sau mai multe din partea SUA, cât mai degrabă de voința de a lupta decisiv împotriva regimului iranian și de a coordona atacurile militare între ele, care vor decide dacă kurzii vor adăuga un element terestru la campania aeriană americano-israeliană.”

