SUA anunță obiectivele de război, în timp ce Trump spune că „trebuia făcut ceva” în privința Iranului

Casa Albă a prezentat patru obiective ale ofensivei aeriene împotriva Iranului, desfășurată împreună cu Israelul. Anunțând obiectivele operațiunii Epic Fury, Casa Albă a scris pe X, la 3 martie, că „America va câștiga. Regimul terorist iranian va fi învins”.

Administrația de la Washington a enumerat pașii necesari pentru atingerea acestui obiectiv, și anume: „distrugerea rachetelor regimului iranian”, „anihilarea marinei lor”, „asigurarea faptului că agenții lor teroriști nu vor mai putea destabiliza lumea” și „asigurarea faptului că Iranul nu va putea obține NICIODATĂ arme nucleare”.

Analiștii au remarcat însă rapid că „schimbarea regimului” nu figura printre obiective.

„Casa Albă publică obiectivele operațiunii Epic Fury. Schimbarea regimului nu mai este un obiectiv specific”, a scris analistul politic și scriitorul Ian Bremmer pe X.

Între timp, vorbind la Casa Albă alături de cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că „trebuia făcut ceva” în privința Iranului.

„Am avut sentimentul că Iranul ne-ar fi atacat primul”, a declarat el jurnaliștilor pe 3 martie.

„Ei atacă chiar și țări care erau oarecum prietenoase cu ei, dar care nu făceau nimic, sperând să treacă neobservate”, a continuat Trump, menționând că dronele și rachetele iraniene au lovit Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și Oman – care mediaseră discuțiile cu Washingtonul chiar cu câteva zile înainte de începerea campaniei aeriene, pe 28 februarie.

Merz a declarat ulterior reporterilor că ar fi o „veste bună” pentru Iran și poporul său dacă actualul regim de la Teheran s-ar sfârși.

El a adăugat însă că nu este sigur dacă atacurile militare ar aduce schimbări interne în guvernul de acolo și a spus că susține dreptul poporului iranian de a decide asupra viitorului său. „Această [acțiune împotriva Iranului] nu este lipsită de riscuri, iar noi ar trebui să suportăm și consecințele”, a declarat el reporterilor.

Merz a afirmat că Iranul amenință securitatea Israelului, destabilizează regiunea și răspândește teroarea, adăugând că dorește să lucreze la un acord cu Teheranul care să pună capăt definitiv programului nuclear al Iranului.

Anterior, într-o declarație de deschidere înaintea discuțiilor cu Trump, Merz a spus: „Suntem pe aceeași lungime de undă [cu Washingtonul] în ceea ce privește înlăturarea acestui regim teribil de la Teheran”.

Întrebat despre creșterea prețurilor la petrol și gaze ca urmare a conflictului, Trump a spus că este încrezător că acestea vor reveni la normal imediat ce acțiunile militare se vor încheia și că acest lucru nu va dura prea mult. „Practic, totul este distrus” deja în Iran, a spus el.

„Prea târziu” pentru negocieri

Mai devreme, pe 3 martie, Trump a declarat că este „prea târziu” pentru negocieri cu Iranul, după ce Teheranul a făcut o ofertă de discuții în contextul atacurilor americane și israeliene.

„Apărarea aeriană, forțele aeriene, marina și conducerea lor au dispărut. Ei vor să discute. Eu am spus «Prea târziu!»”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale pe 3 martie. El nu a precizat când oficialii iranieni au indicat că sunt dispuși să intre în negocieri.

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite în Geneva a pus, de asemenea, la îndoială orice negocieri, spunând că „deocamdată suntem foarte sceptici cu privire la utilitatea negocierilor”.

În timp ce diplomația părea să fie în impas, alarmele antiaeriene au răsunat în tot Orientul Mijlociu.

Rapoarte din interiorul Iranului indică atacuri ale avioanelor de vânătoare americane și israeliene asupra mai multor obiective militare, ale poliției și serviciilor speciale din diferite orașe iraniene pe 3 martie.

Printre acestea se numără clădirea Adunării Experților din Qom, sediul serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Urmia, Curtea Revoluționară și Publică din Urmia, baza „Unity” a IRGC din orașul Paveh și baza de rachete Najafabad din nordul provinciei Isfahan.

Atacuri asupra misiunilor diplomatice SUA și aliaților

În timp ce Statele Unite și Israelul poartă un război împotriva Iranului, Teheranul lărgește teatrul conflictului și crește costurile pentru Washington în încercarea de a obține un eventual armistițiu, spun experții.

Iranul a lansat sute de rachete și drone care au vizat bazele militare americane, precum și obiective energetice și comerciale cheie din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain și Qatar - toate aliați ai Americii - începând cu 28 februarie.

Oficialii din Qatar au afirmat că o racheta balistică iraniană a lovit baza militară americană de la Al-Udeid pe 3 martie, fără a provoca victime.

În Teheran și Beirut s-au auzit explozii, în timp ce drone iraniene au lovit ambadada SUA din Arabia Saudită, care a anunțat că suspendă serviciile cu publicul, la o zi după ce ambasada SUA din Kuweit a făcut același lucru.

Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone, provocând un „incendiu limitat” și „daune materiale minore”, a declarat ministerul Apărării din Arabia Saudită, pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Ministerul a declarat că o evaluare inițială a indicat un atac cu drone asupra complexului diplomatic din capitala saudită. Rapoarte ulterioare au arătat că alte drone au vizat locul, în timp ce Iranul a continuat atacurile de represalii în Golful Persic, după loviturile americane și israeliene care au dus la lansarea de rachete și drone în întreaga regiune.

Clădirea ambasadei din Riad era goală în momentul atacului și nu au fost raportate victime.

Autoritățile americane au confirmat că, pe 3 martie, un incendiu a fost stins în apropierea consulatului SUA din Dubai, după un atac cu drone. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că o dronă a căzut în apropierea consulatului, dar că tot personalul este în siguranță.

Înalți oficiali ai Departamentului de Stat au declarat pentru RFE/RL că reprezentanțele diplomatice afectate continuă să funcționeze, deși majoritatea activităților se desfășoară de la distanță.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat reporterilor că „ambasadele și facilitățile noastre diplomatice sunt atacate direct de un regim terorist”.

Persoane rănite în Israel

Între timp, Israelul a declarat că cel puțin șapte persoane au fost rănite în partea centrală a țării după ce rachetele iraniene au lovit zona, care include Tel Aviv.

„Echipele de căutare și salvare, împreună cu numeroase echipaje de urgență, operează în prezent la locurile de impact din centrul Israelului”, a declarat armata. „Circumstanțele impactului sunt încă analizate.”

Luptele au avut repercusiuni în afara regiunii, piețele bursiere, cursurile valutare și prețurile mărfurilor reflectând îngrijorarea că conflictul ar putea scăpa de sub control.

Prețul petrolului Brent pe piețele mondiale a crescut la peste 82 de dolari pe baril pe 3 martie, cu aproximativ 10 dolari mai mult decât înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te