Statele Unite și Israelul au promis că nu vor slăbi campania militară împotriva Iranului, în timp ce Tel Avivul a lansat un nou „val amplu de atacuri”, iar președintele american Donald Trump a spus că Teheranul „va avea de suferit mult” în zilele următoare.

„Acum urmează loviturile la scară largă”, a declarat Trump pe 3 martie la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Nu mai au protecție aeriană, nu mai au niciun sistem de detectare, așa că vor avea de suferit”, a avertizat el.

Trump a reiterat, de asemenea, că, alături de liderul suprem Ali Khamenei, o mare parte din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile SUA-Israel, lăsând regimul în mâini incerte.

„Majoritatea persoanelor pe care le aveam în vedere sunt moarte. Acum avem un alt grup. Este posibil ca și ei să fie morți, conform rapoartelor”, a declarat el.

„Șoc și groază”

După declaratiile lui Trump, amiralul Brad Cooper, seful Comandamentului Central al armatei americane, a afirmat că operațiunea Epic Fury reprezintă cea mai mare concentrare de forțe militare americane în Orientul Mijlociu din ultimii douăzeci de ani.

Cooper a spus că la operațiunea Epic Fury participă peste 50.000 de soldați americani, peste 200 de avioane de luptă, două grupuri de portavioane și bombardiere cu rază lungă de acțiune. El a descris faza inițială ca fiind aproape dublă ca amploare față de campania „Șoc și groază” din 2003 din Irak.

„Astăzi, nu există niciun vas iranian în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz sau Golful Oman”, a declarat Cooper, descriind ceea ce el a numit un efort fără precedent de a elimina capacitatea Iranului de a amenința forțele americane.

„Abia am început”, a spus el. „Dar am cea mai mare încredere că noi, alături de partenerii noștri, ne vom atinge cu siguranță obiectivele militare.”

El a spus că armata SUA a distrus 17 nave militare iraniene – inclusiv un submarin – și a lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în mai puțin de patru zile, potrivit comandantului Comandamentului Central al SUA.

Noi atacuri israeliene

Separat, Israelul a declarat la începutul zilei de 4 martie că a lansat un „val amplu de atacuri” și că ultimele ținte ale atacului comun SUA-Israel din a cincea zi includ „baze de lansare, sisteme de apărare aeriană și infrastructură suplimentară” iraniene.

În Teheran, un oraș cu aproximativ 10 milioane de locuitori, străzile păreau în mare parte pustii, mulți fugind din capitală, iar alții rămânând ascunși în casele lor.

„Sunt atât de puțini oameni încât ai crede că nimeni nu a locuit vreodată aici”, a declarat Samireh, o asistentă medicală în vârstă de 33 de ani, pentru AFP.

Autoritățile au îndemnat populația să părăsească capitala. Poliția, forțele de securitate înarmate și vehiculele blindate au fost amplasate la intersecțiile principale, unde efectuează controale aleatorii ale vehiculelor, a adăugat AFP.

Rapoartele din interiorul Iranului sunt dificil de verificat. Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a afirmat că aproape 1.100 de civili, inclusiv 181 de copii, au fost uciși în atacurile aeriene.

Alertele antiaeriene răsună în Israel

Între timp, în Israel, sirenele de raid aerian au răsunat toată noaptea, armata israeliană încercând să intercepteze valurile succesive de atacuri iraniene.

Poliția din Tel Aviv a declarat că în zonă a căzut șrapnel, rănind ușor o femeie. Nu au existat alte rapoarte imediate privind victime israeliene.

Israelul și-a intensificat, de asemenea, acțiunile împotriva elementelor Hezbollah aliate cu Iranul din Beirut, după ce aripa militară a grupului a lansat rachete asupra nordului Israelului.

Explozii puternice au avut loc în capitala libaneză Beirut, la scurt timp după miezul nopții, pe 4 martie, în urma schimburilor de lovituri cu rachete între Israel și Hezbollah, soldate cu zeci de victime, potrivit unor surse. ONU a declarat că peste 30.000 de persoane au fost strămutate în Liban.

Răzbunarea Iranului

De asemenea, nu pare să existe nicio încetinire a atacurilor cu rachete și drone ale Iranului, deși rezultatele nu au fost la fel de spectaculoase ca loviturile americane și israeliene.

Reprezentanțele diplomatice ale SUA - ambasade și consulate - din Orientul Mijlociu au raportat atacuri cu drone, unele provocând pagube minore, fără victime.

Iranul a lansat sute de rachete și drone care au vizat bazele militare americane, precum și obiective energetice și comerciale cheie din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain și Qatar - toate aliați ai Americii - începând cu 28 februarie.

Oficialii din Qatar au declarat că o rachetă balistică iraniană a lovit baza militară americană de la Al-Udeid pe 3 martie, fără a provoca victime.

Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone, provocând un „incendiu limitat” și „daune materiale minore”, a declarat Ministerul Apărării din Arabia Saudită, pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Cooperare cu kurzii?

Între timp, principalul partid kurd din Irak a declarat că liderii săi au discutat cu Trump despre următoarele etape ale războiului împotriva Iranului vecin.

Casa Albă nu a confirmat informația, dar a declarat: „Președintele Trump a discutat cu mulți parteneri regionali”.

Uniunea Patriotică a Kurdistanului (PUK) a afirmat că Trump l-a contactat pe șeful partidului, Bafel Talabani, pentru a discuta despre acțiunile SUA în Iranul vecin. Presa americană a relatat că Trump a discutat și cu liderul kurd irakian Masoud Barzani la o zi după începerea atacurilor americane și israeliene în Iran.

Informația despre aceste convorbiri telefonice vine în contextul în care The Wall Street Journal a relatat că Trump ia în considerare sprijinirea facțiunilor kurde irakiene în lupta împotriva conducerii iraniene.

Kurzii irakieni au o forță militară importantă la granița cu Iranul și au legături cu minoritatea kurdă din Iran. De zeci de ani, etnia kurdă caută să obțină un stat independent și acuză Teheranul că oprimă minoritatea kurdă.

Cu informații furnizate de Radio Farda al RFE/RL, corespondentul RFE/RL Alex Raufoglu din Washington, Reuters, AFP și dpa.

