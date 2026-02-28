Trump anunță că SUA au lansat o „operațiune majoră de luptă” împotriva Iranului, iar Teheranul ripostează în întregul Orient Mijlociu

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul a început „operațiuni majore de luptă” împotriva Iranului, la câteva ore după ce Israelul a anunțat că a efectuat ceea ce a descris drept o „lovitură preventivă”, pe 28 februarie.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a răspuns lansând „primul val” de drone și rachete balistice împotriva Israelului. Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că operațiunile de interceptare sunt în desfășurare.

Într-o declarație video postată pe rețelele sociale, Trump a spus că obiectivul său este „să apere poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

„Nu fac această declarație cu ușurință. Regimul iranian caută să ucidă”, a spus Trump în videoclip.

„Viețile unor eroi americani curajoși ar putea fi pierdute și este posibil să avem victime – acest lucru se întâmplă adesea în război – dar facem acest lucru nu pentru prezent. Îl facem pentru viitor și este o misiune nobilă”, a mai spus președintele american.

Presa iraniană a relatat despre explozii în mai multe orașe, inclusiv Teheran, Tabriz, Isfahan, Qom, Lorestan și Chabahar.

Imagini video și fotografii au arătat, cel puțin, un nor mare de fum ridicându-se deasupra capitalei.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat anterior ministrul israelian al Apărării, Israel Katz.

Trump a acuzat Teheranul că încearcă să-și reconstruiască programul nuclear după ce Statele Unite au bombardat instalații-cheie în timpul unui război de 12 zile dintre Iran și Israel, în luna iunie a anului trecut.

El a spus că Statele Unite urmăresc, de asemenea, să distrugă capacitățile de rachete ale Iranului și să-i „anihileze” marina.

„Ora libertății voastre a sosit”, a adăugat Trump, într-un mesaj aparent adresat populației iraniene.

Trump a promis anterior că „ajutorul este pe drum” în timpul protestelor violente din ianuarie împotriva regimului clerical iranian, în care s-a raportat că mii de persoane au fost ucise. Teheranul a reprimat tulburările și a acuzat Statele Unite și Israelul că le-au orchestrat.

Cele mai recente lovituri marchează o escaladare dramatică a tensiunilor din Orientul Mijlociu și reduc și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică între Teheran și Washington privind programul nuclear al Iranului.

Exploziile au fost raportate pentru prima dată în centrul Teheranului, iar fotografii și înregistrări video distribuite pe rețelele sociale au arătat coloane groase de fum ridicându-se deasupra capitalei.

Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a declarat că „mai multe rachete” au lovit străzile Daneshgah (strada Universității) și Jomhuri (a Republicii). Postul public iranian IRINN a confirmat ceea ce a descris drept o „agresiune comună SUA – Israel la Teheran”, difuzând imagini de pe rețelele sociale cu fum ridicându-se din zonele centrale.

Nu au existat rapoarte imediate despre victime. Agenția de știri Tasnim, apropiată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a anunțat că spațiul aerian al Iranului a fost închis.

Sirenele au răsunat în întreg Israelul în urma atacului, iar Forțele de Apărare ale Israelului le-a cerut locuitorilor să rămână în apropierea zonelor protejate, descriind alerta drept o măsură de precauție împotriva unor posibile tiruri de rachete de represalii.

