Un îndrăgit actor iranian fuge din țară după reprimarea sângeroasă a protestelor

Actorul iranian Amirali Danaei și-a câștigat celebritatea datorită rolului principal dintr-un film istoric finanțat de stat, care critica monarhia răsturnată în urma Revoluției Islamice din 1979, înlocuită de actuala conducere clericală a țării.

Acum, Danaei a fugit din țara natală și și-a abandonat cariera din Iran. Punctul de cotitură pentru bărbatul în vârstă de 45 de ani nu au fost presiunea și hărțuirea continuă din partea statului pe care spune că le-a îndurat, personal, ci cea mai sângeroasă represiune împotriva protestatarilor din istoria modernă a Iranului.

„Nu am niciun interes să mă întorc [în Iran] atâta timp cât acest sistem [politic] este în vigoare”, a declarat Danaei pentru Radio Farda, postul de radio al RFE/RL, într-un interviu telefonic, descriindu-și țara natală ca fiind o dictatură. „Problema Iranului nu mai ține de politică. Ține de viețile omenești, iar viețile omenești nu sunt negociabile.”

Autoritățile au ucis cel puțin 7.000 de persoane în ianuarie, în timpul reprimării protestelor de masă care cereau sfârșitul dominației clericale, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, deși se crede că numărul real al victimelor este mult mai mare.

Demonstrațiile care au durat săptămâni întregi au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie 2025 din cauza nemulțumirilor economice, devenind rapid cea mai mare provocare la adresa republicii islamice din ultimii ani.

„Cultura politică”

Danaei a părăsit Iranul în ianuarie, la apogeul represiunii. El a cerut ca locul unde se află acum să nu fie dezvăluit, din motive de securitate.

În interviul acordat RFE/RL, a spus că regretă implicarea sa în filme sponsorizate de stat. Printre acestea se numără și rolul principal în serialul de televiziune Pahlavi Hat, care îl critica pe șahul Iranului susținut de SUA, ca și politicile sale seculare. Serialul, difuzat între 2012 și 2014, a lansat cariera lui Danaei.

„Pe atunci eram un actor de 24 de ani, fără cunoștințele politice pe care le am astăzi”, a spus Danaei despre rolul său. „Dacă aș fi avut perspectivele pe care le am acum, nu aș fi jucat niciodată într-un proiect care era chiar și puțin împotriva [monarhiei]”.

Danaei laudă acum monarhia autocratică, sub care mulți iranieni se bucurau de libertăți sociale mai mari, deși aveau puține drepturi politice. El a spus că Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului, și tatăl său, Reza Khan, erau „cu 150-200 de ani înaintea vremii lor”.

În timpul protestelor naționale din ianuarie, unii protestatari au scandat numele fostului prinț moștenitor Reza Pahlavi, care se află în exil în Statele Unite.

„Militarizarea” cinematografiei iraniene

Actorii și regizorii din Iran sunt adesea supuși presiunilor statului și unei cenzuri stricte. Ei trebuie să respecte reguli dure care interzic filmarea femeilor fără văl, contactul fizic între bărbați și femei și critica principiilor islamice. Restricțiile stricte limitează subiectele care pot fi abordate în filme.

În ultimii ani, zeci de personalități culturale au fost arestate pentru activismul lor politic și sprijinul acordat protestelor antiguvernamentale. Unii au fugit din țară de teamă pentru viața lor.

Danaei a criticat ceea ce a numit „militarizarea” cinematografiei iraniene, în special ascensiunea organizației Owj Arts and Media, o entitate recunoscută pe scară largă ca fiind brațul pentru mass media al Gărzii Revoluționare Islamice, inclusă pe „lista neagră” a SUA și UE.

„Tăcerea în fața suferinței cauzate de opresiune nu este neutralitate”, a spus el. „Este complicitate.”

