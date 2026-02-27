Discuțiile dintre SUA și Iran s-au încheiat fără vreun acord, dar cu semne de progres

Cele două părți intenționează să reia negocierile imediat după consultările din capitalele țărilor lor, discuțiile la nivel tehnic fiind programate să aibă loc săptămâna viitoare la Viena, a declarat ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, într-o postare pe X după întâlnirile de joi de la Geneva, din Elveția.

Orice progres substanțial către un acord dificil de atins între vechii dușmani Washington și Teheran ar putea reduce perspectivele iminente ca președintele american Donald Trump să pună în aplicare amenințarea unui atac asupra Iranului, care, cum se tem mulți, ar putea degenera într-un război mai amplu.

Însă negocierile indirecte de joi s-au încheiat fără un acord, lăsând regiunea în continuare în stare de tensiune.

Evaluarea optimistă a ministrului omanez a urmat discuțiilor indirecte dintre ministrul iranian de externe Abbas Araqchi și trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Geneva, cu o sesiune dimineața și a doua după-amiaza. „Am încheiat ziua după progrese semnificative în negocierile dintre Statele Unite și Iran”, a declarat Badr Albusaidi.

Noi discuții, în cel mult o săptămână

Deși mulți analiști consideră că aceste eforturi diplomatice reprezintă ultima șansă ca Trump să decidă să nu intre în război, Badr Albusaidi nu a oferit detalii și nu a afirmat că cele două părți au depășit principalele obstacole în calea unui acord, notează Reuters.

Descriind discuțiile drept unele dintre cele mai serioase pe care Iranul le-a avut cu SUA, Araqchi a declarat pentru televiziunea de stat iraniană: „Am ajuns la un acord cu privire la unele aspecte, iar în privința altora există diferențe de opinie”.

„S-a decis că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, în mai puțin de o săptămână”, a spus el. Iranienii, a adăugat el, și-au exprimat clar cererea de ridicare a sancțiunilor americane. Washingtonul, amintește Reuters, a insistat mult timp că sancțiunile vor fi ridicate numai după concesii importante din partea Teheranului.

Echipa de negociatori americani nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la rezultatul discuțiilor. Însă Axios a citat un înalt oficial american care a declarat că negocierile de la Geneva au fost „pozitive”.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat vineri că, pentru a ajunge la un acord, Statele Unite vor trebui să renunțe la „cererile excesive”.

Într-o convorbire telefonică cu diplomatul egiptean Badr Abdelatty, Araghchi a afirmat că „succesul în această chestiune necesită seriozitate și realism din partea celeilalte părți, precum și evitarea oricăror erori de calcul și cereri excesive”.

Discuțiile despre disputa care durează de zeci de ani cu privire la programul nuclear al Iranului au loc pe fondul temerilor crescânde legate de un conflict în Orientul Mijlociu. Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri dacă nu se ajunge la un acord, iar armata americană și-a concentrat forțele în apele din apropierea Republicii Islamice.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

