Într-un discurs-record despre Starea Uniunii, Trump avertizează Iranul și promite pace în Ucraina

WASHINGTON -- Președintele american Donald Trump a folosit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii din istoria SUA pentru a repeta amenințarea cu acțiuni militare împotriva Iranului, în cazul în care diplomația eșuează, și s-a angajat să continue negocierile pentru a opri războiul din Ucraina.

În discursul său de aproape o oră și 50 de minute, Trump a folosit reuniunea comună a Congresului pentru a prezenta realizările administrației sale ca fiind începutul unei „epoci de aur”.

Discursul a fost o ocazie de a se concentra pe politica internă înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, dar Trump a reafirmat și prioritățile cheie în materie de afaceri externe și securitate globală.

Iran

Trump a vorbit câteva minute despre Iran, pe care l-a prezentat ca o amenințare directă și continuă, amintind totodată despre atacurile militare ale SUA asupra acestei țări din iunie anul trecut.

„După [operațiunea] Midnight Hammer, au fost avertizați să nu mai încerce în viitor să-și reconstruiască programul de armament, în special armele nucleare. Cu toate acestea, ei continuă să o ia de la capăt”, a spus el.

„Prefer să rezolv această problemă prin diplomație”, a adăugat Trump. „Dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului din lume, care este de departe [Iranul], să dețină arme nucleare. Nu pot permite asta.”

Declarația sa a venit pe fondul unei concentrări masive de forțe militare americane în Orientul Mijlociu și înaintea unor noi discuții între SUA și Iran, programate pentru 26 februarie. Discuțiile se concentrează în principal pe programul nuclear al Iranului, despre care Teheranul insistă că are scopuri pașnice, civile, precum producerea de energie electrică.

„De zeci de ani, politica Statelor Unite a fost să nu permită niciodată Iranului să obțină arme nucleare. De multe decenii”, a spus Trump.

Referindu-se la conducerea clericală a Iranului de la revoluția din 1979, el a spus: „De când au preluat controlul asupra acestei națiuni mândre, acum 47 de ani, regimul și reprezentanții săi criminali nu au răspândit decât terorism, moarte și ură”.

Trump a mai afirmat că, în recentele tulburări interne, autoritățile iraniene „au ucis, se pare, cel puțin 32.000 de protestatari în propria lor țară”.

Grupurile pentru drepturile omului au numărat aproximativ 7.000 de morți, dar se crede că numărul real este semnificativ mai mare.

Trump și-a încheiat comentariile despre Iran cu avertismentul: „Nicio națiune nu ar trebui să se îndoiască vreodată de hotărârea Americii. Avem cea mai puternică armată de pe Pământ”.

Ucraina

Această parte a discursului său a fost precedată de scurte remarci despre Ucraina, care a intrat în al cincilea an de invazie rusă pe scară largă.

Trump a declarat că administrația sa „lucrează foarte intens” pentru a pune capăt războiului, referindu-se la discuțiile care au continuat săptămâna trecută cu întâlniri trilaterale la Geneva, în Elveția.

Trimisul său principal, Steve Witkoff, a asistat la întâlniri. El a declarat, după ultima rundă de discuții, că s-au înregistrat „progrese semnificative”, fără a da detalii, și a adăugat că „ambele părți au convenit să... continue să lucreze pentru a ajunge la un acord”.

Remarcile lui Trump nu au furnizat multe detalii, dar el a revenit din nou asupra costului uman teribil al conflictului.

„Douăzeci și cinci de mii de soldați mor în fiecare lună. Gândiți-vă la asta, 25.000 de soldați mor în fiecare lună”, a spus el.

Cifrele privind victimele nu sunt disponibile public și nu pot fi verificate independent. Dar un raport recent estimează numărul celor uciși, răniți și dispăruți la 1,2 milioane de ruși și 500.000-600.000 de ucraineni.

Repetând o afirmație familiară din campania electorală, Trump a adăugat că războiul „nu ar fi avut loc niciodată” dacă el ar fi fost președinte.

Declarațiile vin în contextul în care liderii europeni au profitat de cea de-a patra aniversare a conflictului pentru a-și reafirma sprijinul pentru Kiev și în timp ce persistă întrebări cu privire la strategia pe termen lung a Washingtonului.

Energie, Tarife

Politica externă a fost strâns legată de agenda economică internă a lui Trump.

El a susținut extinderea producției de petrol și gaze în cadrul politicii sale „forează, dragă, forează” (drill, baby, drill), argumentând că sporirea producției SUA – alături de ceea ce el a descris ca fiind un „nou început luminos” în Venezuela – ar contribui la scăderea prețurilor globale la energie.

Numind Venezuela „noul nostru prieten și partener”, Trump a spus că SUA au obținut 80 de milioane de barili de petrol după înlăturarea de la putere a vechiului lider Nicolas Maduro.

În ceea ce privește comerțul, Trump a spus că tarifele plătite de alte țări vor „înlocui în cele din urmă sistemul modern de impozitare pe venit” și vor ușura povara financiară asupra americanilor.

De-a lungul discursului, Trump a revenit în repetate rânduri la o temă centrală: renașterea americană.

În timp ce discursul lui Trump a fost primit cu aplauze și ovații în picioare din partea republicanilor, democrații au rămas tăcuți. Zeci dintre ei au boicotat evenimentul, organizând o manifestare separată în altă parte a Washingtonului, unde l-au criticat pe Trump pe mai multe teme.

„Nu sunt prezent la discursul privind Starea Uniunii din această seară, deoarece acestea nu sunt vremuri normale, iar democrații trebuie să înceteze să se comporte normal”, a spus senatorul democrat Chris Murphy.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te