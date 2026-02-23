Iranul, sub presiune pe plan intern și extern, pare pregătit pentru a treia rundă de discuții cu SUA

Duminică, pe 22 februarie, ministrul omanez de Externe, Badr Albusaidi, a declarat că discuțiile vor fi reluate pe 26 februarie, la Geneva, ca „un efort suplimentar pentru finalizarea acordului” privind programul nuclear al Iranului.

În declarații separate, guvernul iranian a sugerat și el discuții în orașul elvețian la acea dată. Oficialii americani nu au comentat imediat.

Administrația americană a făcut presiuni asupra Iranului pentru a accepta să își reducă programul nuclear, despre care Teheranul insistă că este destinat unor scopuri pașnice, civile, precum generarea de energie electrică.

Washingtonul, împreună cu Israelul și alte țări din Occident, a acuzat Teheranul că intenționează să construiască arme atomice.

Trump avertizează în legătură cu protestele

Președintele american, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, Teheranul cu privire la potențiale noi violențe împotriva demonstranților antiguvernamentali și a amenințat cu acțiuni militare împotriva regimului.

Trump a trimis în regiune două „grupuri de atac” cu portavioane (cu zeci de avioane de vânătoare și bombardiere), iar alte avioane militare și forțe de sprijin au fost observate zburând spre baze aeriene din Orientul Mijlociu.

Într-un discurs transmis în direct de televiziunea de stat pe 21 februarie, președintele iranian, Masud Pezeshkian, a declarat că țara lui nu va ceda presiunilor din partea puterilor mondiale.

„Puterile mondiale se aliniază pentru a ne forța să ne plecăm capetele... dar noi nu ne vom pleca capetele în ciuda tuturor problemelor pe care ni le creează”, a spus Pezeshkian.

„Semne încurajatoare”

Cu toate acestea, într-o postare pe rețelele de socializare din 22 februarie, Pezeshkian - considerat de mulți observatori drept un politician relativ moderat - a declarat că discuțiile anterioare „au transmis semnale încurajatoare”.

Teheranul a declarat că este în proces de elaborare a unei propuneri de acord care ar evita o acțiune militară.

„Cred că atunci când ne vom întâlni din nou, probabil [pe 26 februarie] la Geneva, putem lucra la aceste elemente și vom pregăti un text bun și vom ajunge rapid la o înțelegere”, a declarat pe 22 februarie, pentru CBS, și ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi.

„Dacă SUA ne atacă, atunci avem tot dreptul să ne apărăm”, a spus Araqchi. Totuși, a adăugat el, „există o șansă bună de a găsi o soluție diplomatică”.

Trump, „curios” în legătură cu poziția Iranului

Între timp, emisarul american Steve Witkoff a declarat că Donald Trump s-a întrebat de ce Teheranul nu a „capitulat” în fața unei acumulări masive a armatei americane în apropierea Iranului.

Într-un interviu acordat Fox News – înregistrat pe 19 februarie și difuzat pe 22 februarie – Witkoff a spus că Trump este „curios” în legătură cu poziția Iranului după ce a emis avertismente privind un atac militar în cazul în care liderii țării nu reușesc să ajungă la un nou acord nuclear.

„Nu vreau să folosesc cuvântul «frustrat», pentru că înțelege că are o mulțime de alternative, dar este curios de ce nu au făcut-o... Nu vreau să folosesc cuvântul «au capitulat», ci de ce nu au capitulat”, a spus Witkoff.

„De ce, sub această presiune, cu cantitatea de putere maritimă și navală de acolo, de ce nu au venit la noi și nu ne-au spus: «Declarăm că nu vrem o armă, așa că iată ce suntem pregătiți să facem»? Și totuși este cam greu să-i aducem în acel punct.”

În 2015, Iranul a semnat cu puterile mondiale un acord nuclear istoric, Planul Comun de Acțiune Cuprinzător (JCPOA), menit să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare în schimbul unei relaxări a sancțiunilor economice.

Cu toate acestea, Iranul a început să își retragă angajamentele după ce Trump, în timpul primului său mandat, a retras Statele Unite din acord, în 2018, și a reimpus sancțiuni asupra Teheranului.

Proteste masive de stradă

Pe plan intern, guvernul iranian a cunoscut în ultimele luni o opoziție tot mai mare.

Cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise în timpul protestelor la nivel național care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie 2025, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, deși se crede că numărul real al morților este semnificativ mai mare.

Majoritatea uciderilor au avut loc, se pare, între 8 și 10 ianuarie, punctul culminant al represiunii.

Cel mai recent protest a izbucnit pe 22 februarie în fața Universității de Tehnologie Amir Kabir, unde studenții s-au confruntat cu soldați din Basij, o forță paramilitară voluntară care a jucat un rol important în înăbușirea protestelor politice din trecut.

Studenții au scandat sloganuri antiguvernamentale, conform videoclipurilor de pe rețelele de socializare. Unii fluturau steagul național iranian.

Mitinguri similare au fost raportate anterior la alte cinci universități din țară, inclusiv la Universitatea Sharif din Teheran.

Universitățile din Teheran au fost adesea scena protestelor studențești care au avut loc de la revoluția din 1979 și au dus la represiuni brutale din partea forțelor de securitate.

Informații despre un acord privind armele între Iran și Rusia

Între timp, într-un articol care ar putea amplifica și mai mult tensiunile cu Statele Unite și Occidentul, ziarul Financial Times (FT) relatează că Iranul ar fi acceptat un acord secret, în valoare de 589 de milioane de dolari, cu Rusia pentru a achiziționa lansatoare de rachete portabile.

Potrivit articolului, acordul a fost semnat la Moscova în decembrie și angajează Rusia să furnizeze 500 de unități de lansare Verba portabile pentru soldați și 2.500 de rachete 9M336, pe o perioadă de trei ani. FT citează surse care au scurs informații despre documente rusești la care au avut acces și mai multe persoane familiarizate cu acordul.

Articol scris de rferl.org, cu informații Radio Farda, Reuters și AFP. Traducere preluată de la Europa Liberă România.

