După încheierea ultimelor discuții nucleare la Geneva, pe 17 februarie, Statele Unite ar putea intensifica presiunea asupra exporturilor de petrol iranian cu reducere către China, considerate esențiale pentru supraviețuirea economică a Teheranului.

Peste 80% din exporturile de petrol iranian se îndreaptă către China. Potrivit unui articol publicat de Axios, care citează oficiali americani, președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au convenit că Washingtonul va depune eforturi pentru a reduce vânzările de petrol iranian către China, ceea ce ar putea crește semnificativ presiunea asupra Teheranului.

Întrebat despre aceste informații, Ministerul de Externe al Chinei a declarat pe 16 februarie că „cooperarea normală între țări, desfășurată în cadrul dreptului internațional, este rezonabilă și legitimă și trebuie respectată și protejată”.

Disputa evidențiază rolul central al Chinei în capacitatea Iranului de a rezista presiunii occidentale. Beijingul este cel mai mare partener comercial al Teheranului și o sursă din ce în ce mai importantă de cooperare în domeniul tehnologiei și securității, ceea ce face ca achizițiile chineze de petrol să fie o țintă atractivă pentru remodelarea peisajului negocierilor.

Dar presiunea crescândă a SUA și răspunsul discret al Chinei scot în evidență rolul complicat al Beijingului. În timp ce Iranul se confruntă cu o creștere a prezenței militare americane în regiune și cu presiuni diplomatice reînnoite după suprimarea violentă a protestelor naționale, China a menținut o poziție prudentă, făcând apel la stabilitate și evitând confruntarea directă cu Washingtonul.

În același timp, ani de relații tot mai strânse între cele două țări – de la instruirea poliției la tehnologii avansate de supraveghere – au ajutat Teheranul să suprime disidența și să facă față uneia dintre cele mai grave provocări la adresa regimului clerical din ultimii ani.

„Este un model în care China excelează și pe care l-a perfecționat în propria țară”, a declarat Michael Caster, șeful programului global pentru China al grupului britanic pentru drepturile omului Article 19, pentru RFE/RL. „Țări precum Iranul nu au nevoie de încurajări pentru a fi autoritare, dar pot cu siguranță să se inspire din influența autoritară mai eficientă exercitată de China.”

Un manual de utilizare exportat

Petrolul a constituit fundamentul relațiilor dintre China și Iran în ultimii ani. Sancțiunile SUA menite să limiteze ambițiile nucleare ale Teheranului au fost parțial compensate de achizițiile de țiței la preț redus pe care le-a făcut Beijingul.

O mare parte a acestui comerț se desfășoară prin acorduri de barter, petrolul iranian la preț redus fiind schimbat cu bunuri, tehnologie și infrastructură chinezești. Acest sistem a inundat piețele iraniene cu produse fabricate în China, contribuind în același timp la susținerea veniturilor guvernului de la Teheran.

Trump a semnat un decret pe 6 februarie care va permite Washingtonului să intensifice presiunea economică asupra Iranului și să vizeze eventual achizițiile de petrol chinezesc.

Astfel de măsuri ar putea afecta și fluxul de echipamente chinezești care stau la baza sistemului de cenzură în expansiune al Iranului, care a permis autorităților să blocheze accesul la internet pentru o mare parte a țării în timpul protestelor din ianuarie.

„Domeniul digital este locul în care societatea civilă găsește lacune în infrastructura de control care să permită întrunirile, exprimarea și documentarea”, a declarat Caster, coautor al unui raport recent pentru Article 19 care detaliază modul în care China a ajutat Teheranul să extindă represiunea digitală în interiorul țării. „Prin obținerea controlului total asupra domeniului digital cu ajutorul noilor tehnologii și tactici din China, Iranul este capabil să exercite un nou nivel de control.”

Acest lucru a deveni evident atunci când iranienii au ieșit în stradă pentru a protesta față de agravarea crizei economice din țară. Autoritățile au blocat accesul la internet cu o rapiditate fără precedent, izolând cetățenii de lumea exterioară și limitând răspândirea informațiilor.

Martorii oculari au afirmat că au fost utilizate drone pentru a înconjura protestatarii și, în unele cazuri, pentru a trage asupra mulțimii. Alții au spus că tehnologia a fost utilizată pentru a identifica demonstranții pe stradă și în casele lor după ce aceștia au scandat sloganuri antiguvernamentale.

Raportul Articolului 19 arată că tehnologiile de supraveghere folosite pentru prima dată în regiunea Xinjiang din China împotriva populației uigure sunt acum folosite în Iran, ceea ce, potrivit lui Caster, demonstrează modul în care Teheranul preia „strategia autoritară digitală” a Beijingului.

„Am văzut documente care datează de acum un deceniu și jumătate privind transferurile de tehnologie între China și Iran”, a spus Caster. „Dar o parte crucială a poveștii, care este adesea trecută cu vederea, o reprezintă termenii cadrului normativ – sau strategia de implementare a acestor tehnologii în scopuri autoritare digitale foarte sofisticate.”

Un parteneriat mai strâns în domeniul securității

Parteneriatul s-a dezvoltat treptat, giganți tehnologici chinezi precum Huawei, ZTE, Tiandy și Hikvision semnând acorduri pentru a furniza Teheranului echipamente și know-how.

Aceste transferuri au continuat în ciuda sancțiunilor SUA și au contribuit la dezvoltarea Rețelei Naționale de Informații a Iranului (NIN), o rețea internă de internet controlată de stat și supravegheată strict, care este aproape de finalizare.

Forțele de securitate iraniene au început să primească instruire de la omologii chinezi în tactici de control al mulțimilor și tehnologii de monitorizare încă din 2005, cooperare care s-a adâncit prin decenii de schimburi și acorduri.

Iranul a aderat la Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), un bloc regional de securitate și comerț, în 2023, cu sprijinul Chinei. A găzduit trupe din China, Rusia și alte șapte țări pentru exerciții antiteroriste organizate în cadrul SCO în decembrie.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 25 decembrie, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea protestelor din Iran, ambasadorul Iranului în China a vizitat Universitatea Populară de Securitate Publică din Beijing, unde s-a angajat să continue „cooperarea pragmatică în domeniul aplicării legii și securității”.

În 2021, Iranul și China au anunțat un acord de cooperare economică pe 25 de ani pentru a stimula cooperarea tehnică și a construi infrastructuri extinse, cum ar fi noi autostrăzi și căi ferate de mare viteză.

Soheil Azadi, redactor la site-ul persan de verificare a informațiilor FactNameh, cu sediul în Canada, a declarat pentru RFE/RL că versiunile scurse ale acordului conțin clauze special concepute pentru cooperarea în domeniul securității și transferurile de tehnologie.

El spune că unele din aceste domenii s-au suprapus cu faptul că Iranul a achiziționat sisteme de supraveghere chinezești și cu consultările privind dezvoltarea NIN.

Acest acord a avut până acum rezultate limitate, investițiile chinezești fiind în mare parte restrânse în Iranul supus unor sancțiuni severe.

Un studiu realizat la sfârșitul lunii ianuarie de Brookings Institution din Washington privind relațiile dintre China și Iran a calificat acordul drept „un efort de a menține economia Iranului pe linia de plutire în fața sancțiunilor americane”, care se aliniază abordării pragmatice a Beijingului față de Iran, în contextul în care acesta continuă să se confrunte cu presiunea SUA și instabilitatea internă.

„China este mult mai importantă pentru Iran decât invers”, se arată în raport. „Pentru China, interesele sale în Iran se vor concentra pe protejarea stabilității, asigurarea accesului continuu la exporturile de petrol iranian și încercarea de a preveni apariția unui regim pro-american la Teheran.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te