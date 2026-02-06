Discuții cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în Oman

Oficialii iranieni și americani urmează să se întâlnească în Oman pe 6 februarie pentru discuții cu miză mare, considerate o ultimă șansă de a preveni o escaladare militară majoră în Golful Persic.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conduce o delegație americană la discuțiile cu ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi și cu alți oficiali iranieni importanți.

Agenda exactă a discuțiilor rămâne necunoscută.

„Pe fondul acestor negocieri, aș reaminti regimului iranian că președintele are la dispoziție multe opțiuni, pe lângă diplomație, în calitate de comandant suprem al celei mai puternice forțe militare din istoria lumii”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Tensiunile actuale au fost amplificate de peste două săptămâni de tulburări sociale în Iran, reprimate violent de autoritățile de la Teheran și în urma cărora organizațiile pentru drepturile omului afirmă că au murit mii de civili.

Odată ce au apărut informații despre reprimarea în masă a protestelor, Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă autoritățile iraniene vor începe să execute protestatari arestați.

Trump a declarat că își păstrează opțiunile militare pe masă, cerând inclusiv limitarea programului nuclear al Iranului.

Occidentul se teme că programul are ca scop fabricarea de arme nucleare, în ciuda afirmațiilor Teheranului că are exclusiv scopuri civile.

Organizarea întâlnirii din capitala Omanului nu a fost ușoară.

A existat o dispută privind sediul și agenda. Teheranul a insistat inițial pentru o întâlnire bilaterală în Oman, dar Washingtonul a cerut organizarea în Turcia a unui summit multilateral care să implice puterile regionale.

Din cauza neînțelegerilor, administrația Trump și-a anulat temporar participarea.

Totuși, date fiind solicitările venite de la cel puțin nouă parteneri regionali ai SUA, inclusiv Arabia Saudită și Egipt, Statele Unite au fost până la urmă de acord cu întâlnirea din capitala Omanului, Muscat.

Secretarul de stat Marco Rubio, a declarat la Washington pe 4 februarie că Statele Unite nu sunt interesate de o conversație limitată la programul nuclear al Iranului,

„Pentru ca discuțiile să ducă cu adevărat la ceva semnificativ, vor trebui să includă raza de acțiune a rachetelor balistice, sponsorizarea organizațiilor teroriste și tratamentul propriilor cetățeni”, a declarat Rubio reporterilor.

Marco Rubio a criticat, de asemenea, reprimarea violentă a protestelor din Iran.

„Conducerea Iranului la nivel clerical nu reflectă poporul iranian”, a mai spus el.

„Nu cunosc nicio altă țară unde să existe o diferență mai mare între oamenii care conduc țara și cei care trăiesc acolo”, a spus secretarul de stat al SUA.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baqaei, a spus că Iranul are „responsabilitatea de a nu rata nicio oportunitate de a folosi diplomația ca să păstreze pacea și liniștea în regiune”.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, s-a arătat sceptic în privința discuțiilor din Oman, deoarece nu este clar cine este este autoritatea care ia deciziile finale în Iran.

Într-un interviu din 4 februarie Vance a spus că, spre deosebire de alte puteri mondiale, în Iran Statele Unite nu pot pur și simplu să identifice persoana aflată cu adevărat la conducere.

„Este o țară foarte ciudată cu care să faci diplomație când nici măcar nu poți vorbi cu persoana care conduce”, a spus Vance, referindu-se la Khamenei.

De când l-a succedat pe ayatollahul Ruhollah Khomeini, fondatorul republicii islamice, ca lider suprem al Iranului, Khamenei nu a părăsit țara și s-a întâlnit aproape exclusiv cu lideri ai țărilor care fie sunt prietenoși cu Teheranul, fie nu sunt considerați ostili în mod deschis.

În timp ce negociatorii se pregăteau să se întâlnească în Oman, Statele Unite continuau să-și consolideze prezența militară în regiune, iar Iranul a avertizat că orice lovitură va duce la un război regional.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

