UE desemnează Garda Revoluționară din Iran drept organizație teroristă

Franța, ultima țară din blocul celor 27 de state care s-a opus acestei măsuri, și-a schimbat poziția pe 28 ianuarie, deschizând calea pentru desemnare.

Statele Unite, Canada și Australia au desemnat deja IRGC drept organizație teroristă.

În UE, Germania și Olanda au îndemnat de mult timp blocul comunitar să le urmeze exemplul, argumentând că implicarea grupării în represiunea pe plan intern și în activitățile destabilizatoare din străinătate justifică o astfel de măsură.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a condamnat această mișcare, calificând-o drept „greșeală strategică majoră”, și a acuzat țările europene că împing regiunea spre un conflict pe scară largă.

El a adăugat că, deși „continentul va fi cu siguranță afectat masiv de un război total în regiunea noastră – inclusiv efectele de domino ale creșterii prețurilor la energie – postura actuală a UE este profund dăunătoare propriilor sale interese”.

IRGC este cea mai puternică ramură a forțelor armate iraniene, operând independent de armata regulată și subordonată direct liderului suprem Ali Khamenei.



Înființată de ayatollahul Ruhollah Khomeini în 1979 pentru a proteja revoluția islamică, aceasta a evoluat de atunci într-o forță multi-servicii, cu propriile forțe terestre, marină, forțe aeriene, unități de informații și forțe speciale.



IRGC controlează forța paramilitară Basij și Forța Quds, ramura sa de operațiuni externe acuzată că sprijină grupări militante din Orientul Mijlociu.



Cu peste 180.000 de soldați sub comanda sa, forța joacă un rol central în securitatea internă, controlul frontierelor și programele de rachete ale Iranului.



De asemenea, deține o putere economică semnificativă prin controlul industriilor și infrastructurii cheie.

Represiune mortală

Decizia din 29 ianuarie a venit după ce autoritățile iraniene au reprimat cu brutalitate și violență protestele antisistem care au cuprins țara, una dintre cele mai grave provocări pentru republica islamică.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a verificat 6.373 de persoane ucise, peste 17.000 de cazuri fiind încă în curs de examinare.

Unele estimări ridică numărul morților la zeci de mii.

„Amploarea crimelor din Iran a depășit cu adevărat un prag”, a declarat Ellie Geranmayeh, cercetător senior în politici publice la Consiliul European pentru Relații Externe.

Ea a declarat pentru postul Radio Farda al RFE/RL că această mișcare este în mare parte simbolică, pentru că oricum comerțul dintre UE și Iran s-a prăbușit în urma reluării sancțiunilor ONU din septembrie anul trecut.

„Din punct de vedere economic, această mișcare va avea un impact foarte mic în etapa actuală”, a spus Geranmayeh. „Iranul se află deja sub o gamă largă de sancțiuni.”

Dar ea a adăugat că desemnarea „transmite un semnal punitiv către Teheran ca răspuns la crimele oribile și fără precedent ale iranienilor”.

IRGC și înalții săi oficiali se află de mult timp sub sancțiunile UE, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de vize. Principalul efect al acestei desemnări este acela că permite statelor membre să rețină orice membru IRGC care intră în UE.

Geranmayeh a avertizat că este „puțin probabil ca desemnarea să aibă un impact real asupra modului în care liderii iranieni aflați la Teheran își calculează următoarele mișcări în ceea ce privește intrarea într-un conflict militar cu SUA sau încheierea unui acord cu Trump”.

Ea a menționat că, dacă va apărea un viitor acord de ridicare a sancțiunilor între Washington și Teheran, „Iranul va face probabil presiuni asupra Statelor Unite, la un moment dat, pentru a ridica desemnarea americană a IRGC ca [organizație] teroristă. Iar dacă SUA decid să facă o astfel de mișcare, UE va trebui să își evalueze propria poziție și să decidă dacă va face același lucru.”

Pentru a-i „ajuta practic pe iranieni la fața locului”, a spus Geranmayeh, blocul comunitar trebuie „să sporească semnificativ finanțarea în domenii precum serviciile tehnologice, care vor putea ajuta Iranul să își îmbunătățească conexiunea la internet și să o mențină în cazul în care vor exista viitoare pene de curent”.

Articol preluat de la Europa Liberă România