Iranul ar fi „practic lipsit de apărare” în cazul unui atac al SUA, dar poate riposta în forță

Iranul se pregătește să facă față unui potențial atac, în timp ce Statele Unite desfășoară resurse militare importante, inclusiv un portavion și bombardiere suplimentare, în Orientul Mijlociu.

Președintele american Donald Trump a amenințat că va lovi republica islamică pentru represiunea sângeroasă împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Dacă Trump autorizează acțiunea militară, Teheranul ar fi practic neputincios să oprească un atac aerian, spun experții.

Dar asta nu înseamnă că Iranul nu poate riposta împotriva resurselor militare și comerciale ale SUA din regiune, spun experții. Aceștia invocă formidabilul arsenal al Teheranului, care include rachete balistice avansate și rachete de croazieră de joasă altitudine, precum și drone de atac sau kamikaze.

În timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut, Israelul a lovit infrastructura militară a Iranului, inclusiv centrele de producție de rachete. De asemenea, atacurile israeliene au țintit radarele și sistemele antiaeriene S-300 de fabricație rusă, slăbind astfel capacitatea Iranului, care dispune de o flotă militară învechită, de a se apăra împotriva unor atacuri aeriene.

Însă, chiar și atunci, Teheranul a fost în stare să lanseze sute de rachete balistice asupra Israelului. Zeci de rachete, îndreptate în principal către obiective militare, au reușit să treacă de formidabilele sisteme de apărare aeriană ale Israelului.

„În ceea ce privește capacitățile pur defensive, Iranul este practic neprotejat”, a declarat Michael Horowitz, expert independent în domeniul apărării, cu sediul în Israel.

Dar Iranul „are încă un arsenal mare de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, care pot lovi cu ușurință bazele americane din Orientul Mijlociu, precum și rachete de croazieră și drone pe care le-ar putea folosi pentru a încerca să lovească navele americane”, a adăugat Horowitz.

Rachete balistice potente

În luna iunie, Israelul a lovit mai multe obiective din jurul Teheranului, inclusiv complexul militar Parchin, baza militară Khojir, baza de rachete Shahrud și o fabrică din zona industrială Shamsabad.

Atacurile au avut ca scop să împiedice Iranul să producă rachete balistice cu rază medie de acțiune care amenință Israelul și sunt „destul de puternice”, a declarat Sascha Bruchmann, analist militar și de securitate la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra.

Multe din rachetele balistice cu rază medie de acțiune sunt „alimentate cu combustibil lichid și depind de infrastructură pentru a fi încărcate, alimentate și lansate”, a spus Bruchmann. „Israelienii au folosit acest aspect în timpul războiului pentru a localiza și distruge mai multe lansatoare”.

Numărul lansatoarelor iraniene încă operaționale nu este cunoscut.

Iranul deține, de asemenea, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune care sunt „adesea alimentate cu combustibil solid, mult mai versatile și, prin urmare, mai dificil de detectat înainte de lansare”, a adăugat Bruchmann, estimând că Teheranul are câteva mii de astfel de rachete.

El a afirmat că rachetele cu rază scurtă de acțiune „constituie o amenințare reală, în special pentru țările mai mici din Golf”, precum Qatar și Bahrain, care găzduiesc baze și forțe militare americane.

Pe lângă armele sale, unul din cele mai puternice instrumente ale Iranului este capacitatea sa de a perturba traficul petrolier în Golful Persic, o regiune care produce aproximativ 40% din petrolul mondial, afirmă experții.

Cam a cincea parte din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă care leagă Golful Persic de largul oceanului. În trecut, Iranul a luat în considerare închiderea acestei rute, o măsură care ar perturba fluxurile mondiale de petrol.

„Republica islamică a pregătit de mult timp un set de mijloace militare menite să blocheze această rută maritimă esențială. Acest lucru ar crea un șoc economic pe care Iranul l-ar putea exploata”, a spus Horowitz.

SUA analizează opțiunile militare

Trump a amenințat cu lovituri militare împotriva Iranului, după ce autoritățile iraniene au ucis mii de oameni într-o represiune brutală a protestelor antiguvernamentale care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie. Trump și-a schimbat recent poziția, deși nu a exclus posibilitatea unui atac asupra republicii islamice.

Trump analizează mai multe opțiuni militare, potrivit presei americane. Acestea includ lovituri asupra unor ținte în mare parte simbolice, lovituri de decapitare a puterii, îndreptate împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor lideri, sau o campanie susținută de bombardamente.

Orice acțiune militară a SUA împotriva Iranului este plină de riscuri, spun experții. Chiar și un atac limitat ar putea provoca o ripostă din partea Teheranului și un conflict de proporții care ar cuprinde întreaga regiune.

Nu este clar dacă scopul final al unei eventuale acțiuni militare a SUA în Iran este schimbarea regimului, încurajarea dezertărilor din rândul forțelor armate și al elitei politice, împiedicarea capacității forțelor de securitate de a suprima protestele de stradă sau aducerea la masa de negocieri un Teheran slăbit.

Experții spun că o campanie aeriană americană, fără o incursiune terestră, nu ar duce la schimbarea regimului. O invazie terestră în Iran, cea mai mare și mai populată țară din Orientul Mijlociu, este considerată de mulți experți în apărare ca fiind nerealizabilă.

O campanie aeriană americană prelungită este considerată improbabilă, mai spun experții, referindu-se la dorința declarată a lui Trump de a lansa un atac limitat și decisiv. Dar nici măcar o ofensivă de câteva luni nu ar garanta căderea regimului.

„O campanie aeriană prelungită a SUA ar putea slăbi semnificativ forțele armate convenționale ale Iranului, distrugând sistemul de comandă și control, precum și infrastructura staționară, dar aceasta singură nu va ducea la prăbușirea forțelor de securitate iraniene, care se pot dispersa, ascunde și trece la represiuni interne cu un nivel scăzut de detectare”, a spus Horowitz.

Forța aeriană poate pedepsi și paraliza, dar ar fi nevoie de o fractură politică simultană pe teren, atât o reluare a protestelor, cât și o dezbinare în cadrul conducerii iraniene, pentru a provoca cu adevărat un colaps total al forțelor de securitate sau al regimului iranian”, a adăugat el.

