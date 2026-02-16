Negociatorii iranieni și americani urmează să se întâlnească la Geneva pe 17 februarie pentru a discuta un acord menit să limiteze programul nuclear al Teheranului și să prevină războiul, în contextul în care Washingtonul continuă să-și consolideze prezența militară în Orientul Mijlociu.

Vice-ministrul iranian al Afacerilor Externe pentru Diplomație Economică, Hamid Qanbari, a declarat pe 15 februarie că în cadrul discuțiilor cu Statele Unite se află pe masa negocierilor potențiale acorduri în domeniul energiei, mineritului și aviației.

„Pentru ca un acord să fie durabil, este esențial ca Statele Unite să poată beneficia și în sectoare cu randamente economice ridicate și rapide”, a declarat Qanbari în fața Camerei de Comerț din Iran.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a folosit o strategie similară în aprilie 2025, când a prezentat economia Iranului, afectată de sancțiuni, ca o oportunitate de investiții de „trilioane de dolari” în cadrul negocierilor cu Washingtonul. Însă, doar câteva săptămâni mai târziu, Statele Unite s-au alăturat campaniei de bombardamente a Israelului împotriva Iranului, lovind trei obiective nucleare cheie.

Trump preferă investiții străine în SUA

Ali Vaez, directorul Proiectului Iran al Grupului Internațional de Criză cu sediul la Bruxelles, a declarat că există o discrepanță critică între stimulentele economice ale Iranului și abordarea lui Trump în materie de politică externă.

Într-un interviu acordat postului Radio Farda al RFE/RL, el a declarat că Trump nu este prea interesat de investițiile companiilor americane în străinătate. În schimb, el preferă ca banii străini să vină în Statele Unite – cum s-a întâmplat anul trecut, când statele arabe din Golful Persic s-au angajat să facă investiții mari în economia americană.

„Iranul a încercat să joace această carte și anul trecut, dar a demonstrat că nu înțelege pe deplin stilul lui Trump”, a spus el. „Utilizarea investițiilor economice ca pârghie ar putea fi atractivă pentru [Trump], dar nu în modul în care a abordat-o Republica Islamică”.

Noua propunere a Iranului vine pe fondul informațiilor potrivit cărora Statele Unite și Israelul au convenit să intensifice presiunea economică asupra Teheranului, în special prin înăsprirea restricțiilor asupra vânzărilor de energie către China, care achiziționează aproape 80% din exporturile de petrol ale Iranului.

Raz Zimmt, care conduce Programul Iran la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a declarat că Iranul va trebui să realizeze „reforme economice și politice semnificative” pentru a face viabile orice fel de investiții americane.

Pe lângă corupția și implicarea profundă în economie a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), inclus pe lista neagră a SUA, economia Iranului suferă de o lipsă de transparență, a afirmat el.

Iranul se numără printre cele trei țări aflate pe lista neagră a organismului global de supraveghere a spălării banilor, Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

„Nu există niciun motiv pentru ca [propunerea de investiții a Iranului] să aibă ecou” în Statele Unite, a conchis, de aceea, Zimmt.

