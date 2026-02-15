Regimul iranian încearcă să recupereze simbolul Leul și Soarele, adoptat de protestatari

Confruntați cu demonstrațiile masive, conducătorii teocratici ai Iranului se grăbesc să revendice simbolul tradițional al Leului și Soarelui, care a fost adoptat de demonstranții anti-regim.

Ali Akbar Salehi, directorul Fundației Iranologie, condusă de guvern, a afirmat pe 8 februarie că Republica Islamică „deține” simbolul Leul și Soarele și a condamnat utilizarea acestuia de către „alții”.

Leul și Soarele a fost mult timp unul dintre simbolurile naționale perene ale Iranului, utilizat până la revoluția islamică din 1979. Originile sale se regăsesc în astrologie – simbolizând soarele din constelația Leului – dar, începând cu secolul al XII-lea, a devenit profund înrădăcinat în arta și cultura iraniană.

Începând cu secolul al XV-lea, simbolul a apărut intermitent pe steagurile iraniene. Însă, după revoluția islamică, Leul și Soarele au fost interzise și condamnate ca vestigii ale monarhiei opresive și occidentalizate. În locul lor, regimul a înfrumusețat tricolorul verde-alb-roșu al Iranului cu patru semilune și o sabie, surmontate de un diacritic, care formau o reprezentare stilizată a cuvântului arab „Allah”.

Vorbind la Primul Congres Național privind Politica Externă și Istoria Relațiilor Externe, Salehi a insistat că Republica Islamică Iran deține simbolul și a spus că acesta are rădăcini religioase clare.

„Le-am dat acest leu și acest soare”

„Filozofia leului și a soarelui provine de la Ali (un companion apropiat al profetului Mahomed), Dumnezeu și religie. Noi le-am dat acest leu și acest soare, iar acum alții îl folosesc, chiar dacă ne aparține nouă”, a spus Salehi.

„Alții” la care se referea Salehi sunt protestatarii anti-regim care, în ultimele săptămâni, au arborat pe străzi steagul cu Leul și Soarele – un simbol al mândriei naționale, al secularismului și al sfidării guvernării teocratice.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie din cauza problemelor economice, inclusiv prăbușirea monedei, dar s-au transformat în demonstrații anti-regim care au fost întâmpinate cu forță letală, mii de oameni fiind uciși.

Leul și Soarele au devenit, de asemenea, un simbol important pentru iranienii din străinătate care protestează împotriva regimului. Ca gest de sprijin pentru protestatari, platforma de socializare X a anunțat pe 9 ianuarie că va înlocui actualul emoji al drapelului iranian cu Leul și Soarele.

Potrivit lui Salehi, statul iranian are încă un drept legal internațional asupra simbolului Leul și Soarele. În 1922, a fost înființată Societatea Leul și Soarele Roșu, echivalentul iranian al organizațiilor umanitare Crucea Roșie și Semiluna Roșie. Și, în conformitate cu Convențiile de la Geneva din 1929, Leul și Soarele a fost recunoscut ca unul dintre cele trei embleme oficiale – alături de Crucea Roșie și Semiluna Roșie – pentru ajutorul medical.

În urma Revoluției Islamice din 1979, Iranul a înlocuit simbolul Leul și Soarele Roșu cu Semiluna Roșie, în pas cu alte state musulmane. Cu toate acestea, Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii susține dreptul exclusiv al Iranului asupra emblemei tradiționale și dreptul său de a o utiliza oricând dorește.

Dezbatere mai veche

Nu este prima dată când se dezbate problema Leului și Soarelui. În mai 2020, deputatul Qolam Haydar Ebrahim Baysalami a declarat: „Posibilitatea de a readuce emblema Leul și Soarele roșu în Iran este posibilă prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.” „Semiluna Roșie”, a adăugat el, „este o emblemă otomană, iar înlocuirea acesteia cu Leul și Soarele roșu a fost o omisiune istorică.”

Cu șase ani mai devreme, în mai 2014, Ali Younesi, asistentul principal pentru minoritățile etnice și religioase al fostului președinte moderat Hassan Rohani, a declarat că Leul și Soarele din fostul steag iranian erau „simboluri ale lui Ali și Muhammad” și a sugerat ca acest motiv să înlocuiască Semiluna Roșie.

La acea vreme, remarca lui Younesi a provocat reacții puternice din partea unor membri ai parlamentului iranian. Ca răspuns, site-ul de știri Mashreq, cunoscut pentru poziția sa radicală, a republicat o parte din discursul ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul republicii islamice, în care acesta denunța „leul și soarele nefast”.

„Steagul iranian nu ar trebui să fie un steag imperial, emblemele Iranului nu ar trebui să fie embleme imperiale. Ar trebui să fie embleme islamice”, a spus Khomeini. „Operele tiranului trebuie să dispară. Acestea sunt lucrările tiranului... Ar trebui să fie cele ale islamului.”

Salehi, care are studii de inginerie nucleară și a fost cândva șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran, nu este străin de controverse. Când a fost numit șef al Fundației de Iranologie în 2025, academicienii de la Universitatea din Teheran au scris o scrisoare deschisă, calificând numirea sa ca „inadecvată” din cauza lipsei sale de expertiză în domeniu.

