În Iran, internetul rămâne blocat, iar numărul victimelor continuă să crească

Organizația de monitorizare a drepturilor digitale NetBlocks a declarat pe 25 ianuarie că întreruperea internetului în Iran a depășit deja 400 de ore, adăugând că „scurtele creșteri de conectivitate” pot da o impresie falsă că situația s-a normalizat. Organizația a afirmat că instrumentele de eludare, precum VPN-urile, au permis totuși o comunicare online limitată.

Grupurile pentru drepturile omului afirmă că întreruperea internetului a împiedicat protestatarii să se organizeze și a restricționat fluxul de informații, îngreunând verificarea independentă a numărului de victime.

Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, ale cărei cifre au fost citate în mod regulat de RFE/RL de la începutul represiunii violente din Iran la începutul acestei luni, afirmă că numărul confirmat al morților este acum de 5.848, iar numărul deceselor încă în curs de investigare este de 17.091.

Cu toate acestea, o relatare publicată de revista Time afirmă că numărul victimelor în protestele din Iran ar putea depăși 30.000, potrivit a doi înalți oficiali iranieni din domeniul sănătății cu care a discutat.

Articolul, publicat pe 25 ianuarie, afirmă că majoritatea deceselor au avut loc în perioada 8-9 ianuarie, când represiunea guvernului asupra protestelor din toată țara a atins apogeul. Din cauza cenzurii severe și a blocării prelungite a internetului, cifrele raportate privind numărul victimelor din timpul protestelor nu pot fi verificate în mod independent.

Bilanțul relatat de Time diferă semnificativ de cel comunicat oficial de Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, care a anunțat 3.117 de decese, un număr de victime care se aliniază mai strâns cu estimările internaționale.

Organizația Națiunilor Unite a sugerat pierderi semnificativ mai mari.

Mai Sato, raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Iran, a declarat pe 22 ianuarie că numărul civililor uciși ar putea depăși 20.000, pe măsură ce rapoartele medicilor continuă să apară. Amnesty International a descris uciderile ca având loc la o „scară fără precedent”.

Grupul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a declarat între timp, pe 25 ianuarie, că forțele de securitate iraniene au vizat medici și voluntari care ajutau protestatarii răniți.

„Forțele de securitate arestează cu violență medici și cetățeni voluntari, făcând raiduri în case și clinici și distrugându-le proprietățile”, a raportat grupul, care afirmă că are membri în Iran și în afara țării.

„Agențiile de securitate au reținut medici și au făcut raiduri în adăposturi medicale improvizate, cu scopul de a crea teamă și de a împiedica răniții să primească tratament”, a declarat grupul, citând surse informate.

Au apărut detalii suplimentare despre răniții din timpul represiunii.

Photo Gallery: Moschei devastate și o liniște sinistră în Teheran după revolte Fotografii publicate pe 19 și 20 ianuarie arată urmările protestelor masive de la Teheran și care s-au extins în Iran în ultimele săptămâni, înainte de a fi înăbușite de aparatul de securitate al țării.













Agenția de știri semi-oficială ISNA din Iran a raportat că Qasem Fakhrayi, directorul spitalului Farabi din Teheran, a declarat că numărul pacienților cu leziuni oculare provocate de alice-pelete a crescut la circa 1.000 pe 9 ianuarie, față de aproximativ 55 de cazuri în zilele precedente. Aproape 200 de răniți au fost transferați la alte spitale din cauza lipsei de spațiu.

Maryam Sabbaghi, asistenta șefă a spitalului, a declarat că toate paturile erau ocupate, că au fost împrumutate tărgi de la o altă unitate și că pacienții au fost plasați pe holuri.

Impactul economic al întreruperii internetului de asemenea s-a adâncit.

Majidreza Hariri, directorul Camerei de Comerț Iran-China, a declarat că comercianților li s-a permis accesul la internet doar 20 de minute pe zi sub supraveghere oficială, un nivel pe care l-a considerat insuficient pentru desfășurarea afacerilor. Ali Hakim-Javadi, șeful Organizației Comerciale pentru Calculatoare din Iran, a declarat că blocarea internetului provoacă pierderi zilnice de 20-30 de trilioane de riali (18-28 de milioane de dolari la cursul actual al pieței libere).

Separat, Consiliul de Coordonare al Asociațiilor Profesionale ale Profesorilor a publicat numele a peste 40 de studenți care, potrivit acestuia, au fost uciși în timpul represiunii, citând informații pe care a declarat că le-a obținut de la surse de încredere. Organizația umbrelă a sindicatelor independente ale profesorilor din Iran afirmă că lista va fi actualizată treptat.

Violențele au stârnit critici din partea unui înalt cleric sunnit din Iran. Molavi Abdolhamid Esmailzehi, liderul rugăciunii de vineri din Zahedan, a calificat uciderile drept „masacru sistematic”.

„Această tragedie a creat o ruptură profundă și ireparabilă între poporul iranian și establishmentul aflat la putere”, a afirmat el.

Iranul este o țară majoritar șiită, aproximativ 90% din populație aparținând acestei ramuri a islamului. Minoritatea islamică sunnită reprezintă aproximativ 5-10%, potrivit statisticilor recente.

