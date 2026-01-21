Iranul este încă offline. Va fi restabilit vreodată accesul la internetul global?

Iranienii trec prin una dintre cele mai lungi perioade de blocare a internetului din istorie. Autoritățile au impus această măsură după ce, pe 8 ianuarie, au lansat o represiune sângeroasă împotriva protestatarilor anti-guvernamentali.

Deși forțele de ordine au înăbușit demonstrațiile împotriva conducerii clericale a Iranului, care au durat săptămâni întregi, folosind o forță brută fără precedent, nu se știe când va fi restabilit accesul la internet.

Chiar și atunci când serviciile vor fi reluate, iranienii ar putea fi permanent izolați de internetul global, deoarece autoritățile obligă cetățenii să utilizeze un „intranet” național, care funcționează independent de internetul mondial, avertizează experții digitali.

NetBlocks, o organizație de monitorizare a internetului, a anunțat pe 20 ianuarie că o analiză a traficului de pe unele platforme și servicii restricționate sugerează că guvernul ar putea să treacă, în mod experimental, la „conectivitate bazată pe liste albe”.

Lista albă este un tip de cenzură a internetului prin care autoritățile blochează accesul la o mare parte a internetului global, permițând în mod selectiv accesul la un număr limitat de site-uri web, aplicații și servicii aprobate.

Filterbaan, o organizație iraniană pentru drepturile digitale afiliată grupului Miaan din Texas, afirmă că poliția internetului din republica islamică a trecut la o „blocare absolută”, întreruperea conexiunii fiind acum implicită, iar accesul este acordat doar în mod selectiv.

Analiza descrie o trecere de la „filtrarea pe scară largă” la ceea ce Filterbaan numește „guvernanță de tip cazarmă asupra comunicațiilor”, în care oficialii tratează conectivitatea ca o excepție, mai degrabă decât ca o normă.

Un oficial guvernamental a promis pe 19 ianuarie că accesul la internet va reveni la „normal” până la sfârșitul săptămânii. Însă, site-ul de știri IranWire o cita, pe 15 ianuarie, pe purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, cu declarația că accesul la internetul global nu va fi disponibil până cel puțin la Anul Nou persan, în luna martie.

Blocarea continuă a internetului a cauzat daune pe scară largă economiei digitale a Iranului.

Reza Olfatsefat, secretarul Asociației de Afaceri pe Internet din țară, a declarat că întreruperea a provocat deja pierderi financiare de peste 400 de trilioane de riali (288 de milioane de dolari) pentru întreprinderile mici și mari.

Istoricul blocajelor

Iranul reglementează accesul la platformele populare de socializare încă din 2009, când au izbucnit proteste în masă după realegerea controversată a președintelui populist Mahmud Ahmadinejad.

În timpul protestelor din noiembrie 2019 față de creșterea bruscă a prețurilor la combustibili, autoritățile iraniene au impus pentru prima dată o întrerupere a internetului la nivel național, în timp ce au reprimat violent demonstranții.

Întreruperi ale internetului au fost impuse și în timpul îndelungatelor proteste, din 2022, cunoscute cu numele „Femei, viață, libertate”.

Extremiștii din Iran susțin blocarea digitală actuală, aderând la poziția oficială potrivit căreia oprirea internetului este esențială pentru protejarea securității naționale în perioadele de tulburări.

Chiar dacă autoritățile restabilesc accesul la internet, oricât de limitat ar fi acesta, se pare că nu există niciun plan de restabilire a accesului la aplicațiile populare de socializare – inclusiv Instagram, WhatsApp și Telegram – la care iranienii aveau acces anterior.

„Având în vedere condițiile actuale ale țării, nu există posibilitatea de a restabili accesul la aplicațiile de mesagerie străine”, a declarat Ahmad Nirumand, șeful Comisiei pentru Transformare Digitală din Iran, o entitate afiliată statului, semnalând că, după întreruperea internetului, vor fi accesibile doar canalele aprobate de stat.

Autoritățile iraniene au încercat de ani de zile să încurajeze populația să utilizeze aplicații de socializare interne, blocând accesul la alternative străine populare, fără prea mult succes. Aplicațiile de socializare străine rămân în continuare populare, mulți iranieni utilizând VPN-uri pentru a ocoli restricțiile guvernamentale.

