În Iran, sfârșitul doliului de 40 de zile provoacă noi proteste anti-regim

În marginea ceremoniilor comemorative organizate în Iran în ultimele zile, participanții au organizat mici demonstrații și au scandat sloganuri împotriva conducătorilor clericali ai țării. Forțele de securitate au încercat să reprime protestele și, în unele cazuri, au folosit arme de foc pentru a dispersa mulțimile.

Cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise în timpul protestelor la scară națională izbucnite la sfârșitul lunii decembrie, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, dar se crede că numărul real al victimelor este semnificativ mai mare. Majoritatea uciderilor au avut loc între 8 și 10 ianuarie, în momentul culminant al represiunii.

În istoria Iranului, ceremoniile comemorative au căpătat adesea o semnificație politică în perioadele de turbulență socială, în special în perioada premergătoare Revoluției Islamice din 1979.

„Pentru fiecare mort, o mie de protestatari”

Videoclipurile verificate de RFE/RL par să arate pe 17 februarie mici proteste la ceremoniile comemorative din capitala Teheran și din orașele Shiraz, Abdanan, Bushehr, Chalus și Najafabad.

În mai multe orașe, forțele de securitate au intervenit rapid pentru a împiedica transformarea adunărilor în demonstrații mai ample. Iranienii au informat despre blocaje rutiere, prezența masivă a poliției și a unităților paramilitare, precum și întreruperi intermitente ale conexiunii la internet.

În cimitirul Behesht Zahra din Teheran, videoclipuri din 17 februarie au arătat persoane îndoliate adunate în jurul mormintelor protestatarilor uciși, scandând sloganuri antiguvernamentale. Într-o demonstrație de unitate, mulțimea a scandat: „O mie de oameni stau în spatele fiecărei persoane ucise”.

În orașul Abdanan, din vestul țării, a avut loc o manifestație de protest pe 17 februarie, în timpul unei ceremonii de comemorare a morții lui Alireza Seydi, în vârstă de 16 ani. Adolescentul a fost ucis în timp ce participa la o manifestație la Teheran.

În timpul ceremoniei, videoclipurile au arătat participanții la funeralii scandând „Moarte lui Khamenei”, adică liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Videoclipurile păreau să arate, de asemenea, forțele de securitate trăgând în aer pentru a dispersa mulțimea.

Familiile victimelor s-au plâns de intensificarea hărțuirii și presiunii din partea autorităților în ultimele zile și săptămâni. Unii au fost chemați la interogatoriu, amenințați și împiedicați să organizeze comemorări.

„Acum ne fură și martirii”

Noile tulburări apar în contextul în care autoritățile încearcă să rescrie istoria represiunii fără precedent a protestelor de către stat.

Autoritățile au dat vina pe „revoluționarii” și „teroriștii” înarmați de Israel și Statele Unite, dușmanii de moarte ai Teheranului, pentru moartea protestatarilor. Oficialii au afirmat că aproximativ 3.000 de persoane au fost ucise, majoritatea dintre ele fiind - potrivit lor - membri ai forțelor de securitate.

Însă, în declarațiile sale din 17 februarie, Khamenei i-a descris pe cei uciși drept „martiri” și a afirmat că „gloanțele ar fi putut veni de oriunde”, o declarație care părea să difere de afirmațiile oficiale anterioare.

Khamenei a mai declarat că este „în doliu” pentru vărsarea de sânge, făcându-i pe critici să spună că establishmentul clerical încearcă să acapareze manifestările de doliu.

„Este o rușine fără margini”, a comentat analistul iranian Reza Alijani, stabilit la Paris, pentru Radio Farda, postul de radio al RFE/RL.

Alijani a spus că publicul a respins „narațiunea fabricată de Khamenei” despre cine a ucis protestatarii.

„Un sistem care a confiscat efectiv voința și suveranitatea națiunii iraniene și a jefuit bogăția, resursele naturale și economia acesteia vrea acum să facă același lucru cu martirii săi”, a adăugat el.

