Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în timpul atacurilor americane și israeliene

Mass‑media de stat iraniană a confirmat, în dimineața zilei de 1 martie, că liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în timpul atacurilor aeriene comune ale SUA și Israelului din ziua precedentă, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump anunțase moartea acestuia pe platforma sa de social media.

Un prezentator de la televiziunea de stat a declarat că „odată cu martiriul liderului suprem, calea și misiunea sa nu se vor pierde și nu vor fi uitate, ci vor fi continuate cu mai multă energie și zel”.

Mass‑media de stat a relatat că un consiliu format din președintele Masud Pezeshkian, considerat de unii un relativ moderat, șeful justiției conservatoare, Gholamhossein Mohseni-Ejei, și Mohammad Mokhber, consilier al lui Khamenei și fost președinte interimar al Iranului, va prelua temporar conducerea în urma morții lui Khamenei.

După anunțul decesului liderului autoritar, în vârstă de 86 de ani, mass‑media de stat a precizat că în țară va începe o perioadă de doliu public de 40 de zile și că birourile și afacerile vor fi închise timp de șapte zile.

Jurnaliștii din presa de stat au insistat pe faptul că autoritarul Khamenei, care și-a petrecut mare parte din ultimele zile departe de ochii publicului și era rar văzut în public în decursul decadelor de putere, a fost ucis în biroul său, și nu în timp ce se ascundea într-un buncăr, așa cum sugeraseră unele relatări.

Televiziunea de stat nu a menționat atacurile aeriene americane și israeliene în momentul anunțului, făcut la 5 dimineața, ora locală.

Anterior, presa iraniană nu confirmase moartea liderului, dar anunțase că fiica lui Khamenei, nepoata, ginerele și nora sa au fost uciși în atacuri.

Anunțul lui Trump

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social pe 28 februarie, înainte ca oficialii iranieni să confirme moartea ayatollahului.

„Aceasta nu este doar justiție pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări de pe glob care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de tâlhari însetați de sânge”, a mai scris Trump.

„Nu a putut să evite sistemele noastre de informații și urmărire de înaltă sofisticare și, lucrând strâns cu Israelul, nu a existat nimic ce el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el ar fi putut face”, a adăugat președintele american.

Ulterior, Trump a declarat pentru CBS News că, în opinia lui, va fi mai ușor să se ajungă la un acord privind programul nuclear al Iranului după moartea lui Khamenei. „Mult mai ușor acum decât era cu o zi înainte, evident”, a spus președintele SUA.

El amenințase anterior cu lovituri militare dacă Teheranul își continua programele nuclear și de rachete balistice.

Puteri dictatoriale

Moartea lui Khamenei reprezintă o lovitură majoră pentru liderii aflați sub presiune din țară.

Anterior, oficialii iranieni au negat informațiile despre moartea liderului suprem. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Khamenei era în siguranță și „ferm” la conducere.

Cunoscut pentru poziția sa anti-occidentală, Khamenei deținea puteri aproape dictatoriale asupra Iranului din 1989, de când a devenit lider suprem după moartea fondatorului republicii islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Înainte de comentariile lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu spusese că există „semne” care indică faptul că Khamenei ar fi fost ucis în atacuri.

„În această dimineață am distrus ⁠complexul tiranului Khamenei”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video.

„Există multe semne că acest tiran nu mai este. În această dimineață, am eliminat oficiali de rang înalt din regimul ayatollahilor, comandanți ai Gărzilor Revoluționare și figuri de rang înalt din programul nuclear. Și vom continua. În următoarele zile, vom lovi mii de alte ținte ale regimului terorist,” a adăugat Netanyahu.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice al Iranului a promis să se răzbune pe cei responsabili de moartea liderului, indicând Statele Unite și Israelul.

Timp petrecut ascuns

Khamenei a stat în mare parte ascuns de la războiul de 12 zile împotriva Israelului din iunie, deși pe tot parcursul conducerii sale a avut o securitate foarte strictă, făcându-și rar apariția în public.

El a supraviețuit mai multor crize în timpul conducerii sale, inclusiv protestelor studențești din 1999, demonstrațiilor de masă legate de alegerile contestate din 2009 și altor proteste de amploare din 2019, care au fost urmate de o reprimare brutală a manifestațiilor de către autorități.

În 2022‑2023, Iranul a fost zguduit de protestele „Femeie, Viață, Libertate”, declanșate de moartea în detenție a unei tinere kurde iraniene de 22 de ani, arestată pentru că ar fi încălcat codul strict de îmbrăcăminte pentru femei.

Următorii lideri iranieni?

Chiar înainte de moartea lui Khamenei, au existat multe speculații privind un posibil succesor, având în vedere vârsta lui înaintată. Unii observatori spun că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice ar putea câștiga și mai multă putere și influență odată cu dispariția lui.

Pe 28 februarie, Trump a fost întrebat de televiziunea americană dacă SUA cred că alți membri ai conducerii Iranului au murit în urma atacurilor aeriene. „O mare parte dintre ei, da. Oamenii care iau toate deciziile, majoritatea dintre ei, au dispărut”, a spus Trump, potrivit NBC.

Mass‑media de stat iraniană a confirmat ulterior că principalul consilier al lui Khamenei, Ali Shamkhani, și comandantul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpor, au fost uciși în atacuri.

Trump a declarat că oficialii americani „au o idee foarte bună” despre cine va ocupa pozițiile de putere la Teheran, dar nu a oferit mai multe detalii.

În baza relatărilor Radio Farda (RFE/RL), Reuters și AFP.

