Drone lovesc regiunea azeră Nahicevan, lângă granița cu Iranul: două persoane rănite

Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a condamnat atacul, afirmând că acesta nu va face decât să sporească tensiunile din regiune legate de conflictul în curs dintre Iran, Israel și Statele Unite. Ambasadorul iranian la Baku a fost convocat la ministerul azer de externe pentru a da explicații cu privire la incident.

„Azerbaidjanul își rezervă dreptul de a răspunde”, a declarat ministerul.

Azerbaidjanul este unul din principalii furnizori de petrol pentru Israel, în timp ce Israelul este de ani buni un partener cheie al Baku în domeniul apărării. În Azerbaidjan, mulți consideră Israelul un aliat de încredere, care a furnizat echipament militar esențial în timpul campaniei de redobândire a controlului asupra regiunii Nagorno-Karabah de la Armenia.

În ciuda relațiilor comerciale și de apărare cu Israelul, oficialii de la Baku au declarat în repetate rânduri că Azerbaidjanul nu va permite niciunei țări să-i folosească teritoriul sau spațiul aerian pentru a lansa operațiuni militare împotriva Iranului sau a oricărui alt stat vecin.

„Acest atac cu drone asupra aeroportului din Nahicevan este fie un accident, fie un semn că există o escaladare mai mare în regiune”, a declarat pentru RFE/RL Rauf Mirgadirov, un analist independent cu sediul în Europa.

„În acest moment, Iranul nu are niciun motiv să atace Azerbaidjanul, deoarece nici Azerbaidjanul, nici Turcia nu au luat parte la război”, a adăugat el.

„În Iran locuiesc milioane de azeri, iar Teheranul nu ar dori să-i provoace”, a spus expertul.

Autoritățile iraniene nu au comentat încă incidentul.

Republica autonomă Nahicevan este o exclavă azeră, cu o populație de cca 410 mii de locuitori, separată de teritoriul principal al Azerbaidjanului și înconjurată de teritoriul Armeniei. Exclava se mai învecinează cu Iranul și, pe o mică porțiune, cu Turcia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te