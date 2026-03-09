Iranul are un nou lider suprem. Ce știm despre Mojtaba Khamenei

„Al treilea Lider Suprem al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran” a fost numit în primele ore după miezul nopții, pe 9 martie, de către instituția iraniană responsabilă de asemenea decizii, Adunarea Experților.

În noua sa calitate, ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei Mojtaba, cum îi este numele deplin, va avea ultimul cuvânt în toate chestiunile politice și militare și va deține puteri aproape absolute.

Dar funcția îl transformă, de asemenea, într-o țintă pentru forțele americane și israeliene, care l-au ucis pe tatăl său, pe 28 februarie, când au lansat un război împotriva Iranului extins între timp în întreaga regiune.

„O alegere inacceptabilă”

Încă înainte de numirea lui Mojtaba Khamenei în fruntea Iranului, președintele american Donald Trump l-a descris drept „o alegere inacceptabilă” și „un lider slab”, insistând că oricine va fi instalat de Teheran în postul de lider suprem trebuie să fie acceptabil pentru Washington.

Trump a declarat pentru ABC News că „dacă el [următorul lider suprem] nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult”, adăugând că există „numeroase persoane care ar putea fi potrivite” pentru acest rol.

„Nu trebuie să revenim la fiecare cinci ani și să facem asta iar și iar... [Căutăm] pe cineva care să fie bun pentru oameni, bun pentru țară”, a spus Trump.

Într-un interviu acordat publicației Times of Israel la scurt timp după anunțul privind noul lider suprem al Iranului, Trump a refuzat să comenteze direct decizia, spunând doar: „Vom vedea ce se întâmplă”.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au avertizat Iranul, cu câteva ore înainte de anunțul despre numirea lui Mojtaba Khamenei, că „Israelul va continua să urmărească orice succesor și pe oricine încearcă să numească un succesor” și că „nu va ezita să lovească” pe oricare dintre zecile de membri ai Adunării Experților prezenți la reuniunea pentru alegerea noului lider.

„Dacă Iranul are un nou lider, aceasta i-ar putea ajuta în războiul împotriva noastră..., dacă nu are - funcționarea mașinii lor de război este îngreunată”, a rezumat poziția israeliană, pe 8 martie, purtătorul de cuvânt al IDF, Nadav Shoshani.

Yair Lapid, liderul opoziției din Israel, a declarat pentru RFE/RL (Europa Liberă) într-un interviu pe 8 martie că Israelul își rezervă dreptul de a lovi orice nou lider suprem care va prelua puterea după moartea lui Ali Khamenei.

Întrebat înainte de anunț dacă Israelul ar trebui să încerce să-l ucidă pe noul lide al Iranuluir, Lapid a spus că „depinde cine este liderul”, adăugând: „Ceea ce au acum acolo este o organizație teroristă”.

„Maestrul” Mojtaba

În vârstă de în vârstă de 56 de ani, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Ali Khamenei, a apărut rar în public și nu a vorbit niciodată în fața iranienilor, cu excepția sălilor de curs ale seminarelor religioase.

Dar este considerat un om care acționează din culise, având influență asupra unor figuri cheie și asupra instituțiilor de securitate ale Iranului.

Deși nu a ocupat niciodată o funcție oficială în guvern, Mojtaba a jucat un rol central în ultimele două decenii în anturajul tatălui său, coordonând relațiile dintre conducerea religioasă și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Forțe de elită ale armatei iraniene, IRCG dețin o putere militară considerabilă în Iran, separată de forțele armate regulate.

În politica iraniană, numele lui Mojtaba a apărut prima dată în 2005, când Mehdi Karroubi, candidat învins la alegerile prezidențiale de atunci, l-a acuzat că s-ar fi implicat în campania electorală de partea unui alt concurent.

Când aceste plângeri au ajuns la Ali Khamenei, acesta ar fi spus că „Mojtaba este el însuși un maestru, nu doar fiul unui maestru”. Le-a cerut criticilor interni să nu-și permită să-l numească pe fiul său altfel decât „Agha Mojtaba”, adică „Maestrul Mojtaba”, semnalând astfel că acesta nu este doar unul dintre fiii liderului suprem, ci o figură politică în sine.

După numirea lui Mojtaba drept lider suprem, el a fost sprijinit imediat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, care a jurat „loialitate” noului lider. Potrivit presei iraniene de stat, comandanții celorlalte structuri ale forțelor armate iraniene au procedat la fel.

Influentul șef al Consiliului pentru Securitate Națională, Ali Larijani, și el conservator de linie dură, a cerut unitate în jurul noului lider suprem, lăudând decizia Adunării Experților.

Numire marcată cu salve de rachete

Iranul a marcat numirea noului lider suprem cu Khamenei, Iranul a declarat că a lansat salve de rachete către Israel și țările din Golf.

„Iranul lansează primul val de rachete sub conducerea ayatollahului Seyyed Mojtaba Khamenei către teritoriile ocupate”, a anunțat postul de stat IRIB pe canalul său de Telegram.

Postul a publicat și o fotografie a unui proiectil pe care apărea mesajul: „La comanda dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”.

Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Irakul au raportat și ele peste noapte rachete și drone lansate spre teritoriul lor.

În decizia de numire a noului lider suprem, Adunarea Experților din Iran a afirmat că a făcut alegerea „în pofida situației acute de război și a amenințărilor directe din partea inamicilor”.

Statele Unite și Israelul au efectuat noi atacuri aeriene asupra unor obiective ale infrastructurii strategice din și din jurul capitalei iraniene, pe 8 martie, lovind inclusiv depozite de petrol și instalații de rafinare, iar forțele israeliene și-au extins operațiunile desfășurate înafara Iranului.

La mai multe depozite de combustibil din Teheran au fost semnalate incendii gigantice, cerul capitalei iraniene fiind acoperit de nori groși de fum.

După relatările Serviciului iranian al RFE/RL, Radio Farda

