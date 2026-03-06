Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

Iranienii descriu bombardamente „terifiante”. Bilanțul victimelor războiului crește

Mașinile circulă pe o autostradă în timp ce norii de fum se ridică după un atac la Teheran, pe 5 martie 2026.
Mașinile circulă pe o autostradă în timp ce norii de fum se ridică după un atac la Teheran, pe 5 martie 2026.

Numărul victimelor civile din Iran au continuat să crească vineri, când atacurile comune SUA-Israel intrau în a șasea zi. În timp ce bombele cad, iranienii se confruntă cu strămutări, distrugeri și moarte, iar țara aflată deja în cădere liberă economică, se pregătește pentru ceea ce va urma.

Peste 1.100 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise de la începutul campaniei aeriene masive, pe 28 februarie, potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA. Semiluna Roșie Iraniană estimează că numărul morților este chiar mai mare, ajungând la 1.230.

Bilanțul include zeci de copii uciși într-un atac aerian asupra unei școli elementare de fete din orașul Minab, din sudul țării, care, potrivit Teheranului, a ucis până la 165 de eleve și profesoare. Experții Națiunilor Unite și-au exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la acest atac.

Un steag negru și un steag iranian flutură în vânt, în Teheran, într-o piață aproape goală, pe 5 martie 2026.
Un steag negru și un steag iranian flutură în vânt, în Teheran, într-o piață aproape goală, pe 5 martie 2026.

Oficialii militari americani și israelieni susțin că operațiunile lor vizează centrele de comandă și control iraniene, bazele de rachete și instalațiile statului - nu civilii. Însă organizațiile umanitare afirmă că peste 100 de obiective civile au fost lovite, inclusiv spitale și instalații sportive.

La Teheran, un oraș cu aproximativ 9 milioane de locuitori care a suferit cel mai mult din cauza atacurilor aeriene devastatoare ale SUA și Israelului, locuitorii trăiesc permanent cu teamă.

Oamenii participă la rugăciunea de vineri în Teheran, pe 6 martie.
Oamenii participă la rugăciunea de vineri în Teheran, pe 6 martie.

„Simt că ne pierdem libertatea de acțiune ca ființe umane”, a declarat o locuitoare din Teheran pentru Radio Farda, postul de radio al RFE/RL, sub condiția anonimatului. „Sunetul exploziilor provoacă multă anxietate, dar în aceste zile te face să-ți fie frică chiar și tăcerea – când nu auzi avioane de luptă sau explozii. Pentru că aștepți în continuare momentul terifiant în care vei afla dacă tu și ceilalți veți supraviețui.”

Pe lângă pierderile umane, conflictul perturbă viața cotidiană și comerțul. Guvernul iranian a emis un decret care interzice toate exporturile de produse alimentare și agricole, ca măsură de război pentru a asigura aprovizionarea adecvată a pieței interne.

Atacurile asupra unor obiective din imediata vecinătate a zonelor civile și rezidențiale au distrus case și afaceri, provocând evacuări în unele părți ale Teheranului și făcând mulți locuitori să se adăpostească în subsoluri și buncăre improvizate.

Fumul se ridică în urma atacurilor aeriene într-o zonă centrală a Teheranului, pe 6 martie 2026.
Fumul se ridică în urma atacurilor aeriene într-o zonă centrală a Teheranului, pe 6 martie 2026.

Siturile de patrimoniu cultural și piețele în aer liber au suferit, de asemenea, daune, adâncind sentimentul de criză națională. Organizația Mondială a Sănătății a identificat multiple atacuri asupra unităților medicale, trăgând un semnal de alarmă cu privire la potențiale încălcări ale dreptului internațional umanitar.

Schimbarea regimului nu este unul dintre obiectivele declarate ale operațiunii Epic Fury. Dar pentru unii iranieni, această nuanță nu reprezintă o consolare.

Opiniile cu privire la posibilitatea ca războiul să ducă în cele din urmă la răsturnarea republicii islamice sunt împărțite și adesea radicale. Unii și-au exprimat bucuria la moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie. Dar mulți sunt îngrijorați de ceea ce va urma, inclusiv de posibilitatea unui război civil.

Oamenii fac cumpărături la o piață din Teheran. Locurile publice sunt în aceste zile aproape goale față de vremurile „normale” dinaintea ofensivei SUA-Israel.
Oamenii fac cumpărături la o piață din Teheran. Locurile publice sunt în aceste zile aproape goale față de vremurile „normale” dinaintea ofensivei SUA-Israel.

„Nu am reușit niciodată să îi înțeleg pe cei care susțin ideea războiului”, a declarat locuitoarea din Teheran pentru Radio Farda. „Chiar dacă înțeleg de ce este capabilă o persoană disperată, am impresia că aceștia nu au nicio idee despre ce înseamnă războiul în realitate.”

„Nu vreau să fiu o supraviețuitoare a unui război al cărui rezultat este distrugerea”, a adăugat ea. „Și nu cred că poate exista un război fără distrugere.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG