„În criza actuală, unii susțin că ar trebui să renunțăm la strategia noastră pe termen lung și chiar să revenim la combustibilii fosili ruși. Aceasta ar fi o greșeală strategică”, a declarat von der Leyen într-un discurs ținut în Parlamentul European miercuri.

Von der Leyen a asigurat legislatorii europeni că UE pregătește opțiuni pentru reducerea prețurilor la energie, inclusiv o mai bună utilizare a acordurilor de achiziție de energie electrică, măsuri de ajutor de stat și subvenții sau plafoane pentru prețul gazelor.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a îndemnat luni Uniunea Europeană să suspende sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești pentru a contracara creșterea prețurilor provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, în contextul în care Iranul lansează atacuri de represalii împotriva țărilor producătoare de țiței din Golf.

Orban, cel mai apropiat aliat al Kremlinului în UE, a criticat în repetate rânduri sancțiunile împotriva Rusiei, folosindu-și dreptul de veto pentru a obține scutirea Ungariei de la aplicarea lor, dar și pentru a reduce ajutorul european pentru Ucraina.

„Trebuie să revizuim și să suspendăm toate sancțiunile impuse energiei rusești în întreaga Europă. Am inițiat acest demers astăzi într-o scrisoare adresată președintei Comisiei (Europene), Ursula von der Leyen”, a declarat liderul naționalist al Ungariei într-un videoclip publicat pe Facebook.

El a afirmat că disputa tot mai acerbă dintre Ungaria și vecina Ucraină cu privire la blocarea livrărilor de petrol rusesc a devenit, de asemenea, o „amenințare serioasă” pentru UE.

Ungaria, împreună cu vecina Slovacia, acuză Ucraina că întârzie în mod deliberat redeschiderea conductei Drujba care pompează petrol rusesc către cele două state membre ale UE fără ieșire la mare, care, potrivit Kievului, a fost avariată de atacurile rusești din ianuarie.

Înapoi, spre atom!

În ajunul discursului său din Parlamentul European, președinta Comisiei Europene a spus că reducerea sectorului energiei nucleare din Europa a fost și ea o „greșeală strategică”, în contextul în care guvernele se confruntă cu o criză energetică provocată de războiul din Iran.

Europa producea aproximativ o treime din energia electrică din surse nucleare în 1990, dar acest procent a scăzut la 15%, a declarat ea la Summitul AIEA privind energia nucleară organizat la Paris, ceea ce a făcut ca Europa să devină dependentă de importurile de petrol și gaze, ale căror prețuri au crescut în ultimele zile.

„Dependența totală de importurile scumpe și volatile” de combustibili fosili pune Europa într-o poziție dezavantajoasă față de alte regiuni, a declarat von der Leyen într-un discurs.

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Consider că a fost o greșeală strategică din partea Europei să renunțe la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse.”

Germania natală a lui Von der Leyen a luat o decizie politică sub cancelarul de atunci, Angela Merkel, de a renunța treptat la centralele nucleare din cauza opoziției publice și a preocupărilor legate de siguranță după dezastrul de la Fukushima din 2011. Von der Leyen era ministru în guvernul Merkel când a fost luată această decizie.

Marți, ministrul german al mediului, Carsten Schneider, a criticat „strategia retrogradă” a lui von der Leyen în ceea ce privește energia nucleară, iar miercuri însuși cancelarul Friedrich Merz a spus că nu există cale de întoarcere, pentru țara sa, deși a spus că el mai degrabă este de acord cu von der Leyen.

UE a extins rapid energia regenerabilă, dar centralele electrice pe gaz încă reprezintă o parte importantă din mixul energetic, iar combustibilii fosili încă domină consumul de energie în sectoare precum transportul și încălzirea.

Dependența continuă de petrolul și gazul importate a expus țările europene la creșterea prețurilor la energie în 2022, când Rusia a întrerupt livrările de gaz după invadarea Ucrainei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

