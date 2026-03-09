Discuțiile din grupul celor mai industrializate șapte țări ale lumii au fost semnalate pentru prima dată de Financial Times (FT), care a afirmat că Agenția Internațională pentru Energie se va alătura discuțiilor.

Trei țări din G7, inclusiv SUA, și-au exprimat până acum sprijinul pentru idea recurgerii la rezerve, a afirmat FT, citând surse.

Relatarea a apărut în contextul în care prețurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2022, pe fondul reducerii aprovizionării de către unii producători importanți și al temerilor legate de perturbări prelungite ale transportului maritim, care au cuprins piața din cauza extinderii conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul.

IEA nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii primită de la Reuters.

Luni dimineață, agenția a declarat într-un buletin informativ că „monitorizează îndeaproape” securitatea energetică.

Noi atacuri iraniene asupra instalațiilor petroliere din Golf

Iranul a lansat luni noi atacuri asupra instalațiilor energetice din Golful Persic, inclusiv asupra unui complex petrolier din Bahrain, în contextul creșterii prețurilor petrolului din cauza temerilor legate de întreruperile în aprovizionare cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Instalația petrolieră Al Ma'ameer din Bahrain a fost lovită, provocând un incendiu și pagube, iar compania energetică de stat Bapco a declarat stare forță majoră, o clauză legală deja activată de câțiva producători din regiune, de pildă din Qatar și Kuweit.

Bapco a declarat că „prin prezenta notifică forța majoră asupra operațiunilor grupului său, care au fost afectate de conflictul regional în curs din Orientul Mijlociu și de recentul atac asupra complexului său de rafinării”, potrivit unui comunicat publicat de companie.

Măsuri de urgență

Mai multe guverne au anunțat măsuri menite să evite o criză energetică, pe fondul conflictului SUA și Israelului cu Iranul.

Structurile de coordonare a aprovizionării cu petrol și gaze ale Uniunii Europene se vor reuni joi, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Țările UE sunt obligate să dețină stocuri de petrol care să acopere consumul pe o perioadă de 90 de zile.

Noi măsuri au fost anunțate luni, când în Europa era încă noapte, în țările asiatice:

Coreea de Sud a declarat că va plafona prețurile interne ale combustibililor pentru prima dată în aproape 30 de ani. Țara va căuta, de asemenea, surse de energie diferite de cele transportate prin Strâmtoarea Ormuz, care este în prezent practic blocată de conflict, iar programul de stabilizare a pieței în valoare de 100 de trilioane de woni (67 de miliarde de dolari) se va extinde, dacă va fi necesar.

Guvernul Japoniei a cerut unui depozit național de rezervă de petrol să se pregătească pentru o eventuală eliberare de țiței, a declarat duminică pentru Reuters Akira Nagatsuma, membru al partidului de opoziție Centrist Reform Alliance.

China a cerut rafinăriilor să înceteze semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibil și să încerce să anuleze livrările deja promise, au declarat săptămâna trecută surse avizate în această chestiune, citate de Reuters.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te