Vorbind cu reporterii într-o discuție pe WhatsApp, el a adăugat că Ucraina este gata să răspundă cu aceeași monedă dacă Rusia încetează atacurile asupra sistemului energetic ucrainean și că Kievul este „deschis” la un armistițiu de Paști.

Zelenski a spus că o eventuală încetare a atacurilor reciproce în domeniul energeticii ar putea ajuta la reducerea impactului crizei globale generate de războiul cu Iranul.

Creșterea prețului la petrol în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, urmate de riposte ale Teheranului asupra producătorilor de petrol din regiune, a venit tocmai când Ucraina și-a întețit loviturile asupra sistemului petrolier rusesc, inclusiv asupra a două porturi cheie de la Marea Baltică, Primorsk și Ust-Luga.

Complexul din Ust-Luga, situat pe malul sudic al Golfului Finlandei, în apropiere de Sankt Petersburg, a fost avariat și a luat foc în urma atacului din noaptea de 29 martie, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko.

Acesta nu a precizat de unde provenea drona; Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că Ucraina a lansat peste 345 de drone în cursul nopții asupra unor ținte rusești de pe întreg teritoriul țării. Drozdenko a spus că 31 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

Principalul serviciu de securitate al Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

„Toate instalațiile petroliere fac de fapt parte din complexul militar-industrial rus și asigură intrarea de fonduri în bugetul rus care sunt destinate războiului împotriva Ucrainei”, a declarat într-un comunicat generalul-maior Evhen Hmara, șeful serviciului. „Rusia va plăti un preț ridicat pentru agresiunea sa.”

Este cel puțin a treia oară când Ust-Luga a fost lovită în ultima săptămână; imaginile din satelit realizate pe 27 martie au arătat coloane mari de fum și flăcări care se ridicau din instalație, care se ocupă și de exporturile de cărbune, îngrășăminte și minereu de fier.

Primorsk, un alt terminal important de export de pe țărmul nordic al golfului, a fost, de asemenea, lovit acum o săptămână.

Armistițiu de Paști?

Rusia nu a răspuns imediat la ideea lui Zelenski privind un armistițiu de Paști în luptele începute după invadarea pe scară largă a țării sale de către Rusia în februarie 2022.

Anul trecut, la 19 aprilie, președintele rus Vladimir Putin a surprins multă lume proclamând un armistițiu unilateral de trei zile cu ocazia Paștilor ortodoxe. Anunțul venea după ce Moscova respinsese repetat propunerea administrației președintelui SUA, Donald Trump, de a se ține un armistițiu de 30 de zile.

Armistițiul declarat de Rusia în Ucraina a durat până la urmă doar 30 de ore și, chiar și așa, se pare că a avut o aplicare foarte limitată, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcări.

Încercările anterioare de a institui armistiții cu ocazia Paștelui, în aprilie 2022, și a Crăciunului ortodox, în ianuarie 2023, nu au fost puse în aplicare, întrucât cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord în acest sens.

În 2025, ucrainenii au acuzat Rusia că și-a încălcat propriul armistițiu, proclamat cu ocazia Zilei Victoriei în Al Doilea Război Mondial lansând nu mai puțin de 734 de ținte ucrainene într-o singură zi, anume pe 8 mai.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

