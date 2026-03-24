Noapte de foc în Ucraina: morți și răniți în urma unor atacuri rusești masive, văzute și auzite și din Moldova

Rusia a lansat 392 de drone și 34 de rachete într-un atac desfășurat în timpul nopții împotriva Ucrainei, au anunțat marți Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Unitățile de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 25 de rachete și 365 de drone, s-a mai spus într-o postare pe Telegram.

Sirenele au sunat toată noaptea în aproape toată țara, atacurile ucigând două persoane în regiunea Poltava, iar Zaporijia, Herson și Harkov raportând câte un deces fiecare.

În ajunul atacurilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în discursul său televizat zilnic că „există informații din partea serviciilor noastre de informații conform cărora rușii ar putea pregăti un atac masiv”.

Un pasager în vârstă de 61 de ani dintr-un tren electric din Harkov „a murit pe loc” după ce trenul a fost lovit în jurul orei 05:20 de o dronă, potrivit Parchetului Regional din Harkov.

Atacurile au „ucis, de asemenea, un civil din Herson în propria sa casă”, a declarat Iaroslav Șanko, șeful administrației militare a orașului Herson.

Mediul de informare Suspilne Poltava a publicat marți dimineață imagini care arată clădiri rezidențiale cu ferestre sparte și fațade carbonizate.

Două persoane au fost ucise și șapte rănite în regiunea Poltava, au declarat serviciile de urgență.

Mai la sud, Rusia a efectuat un „atac combinat masiv cu rachete și drone” în Zaporijia, potrivit lui Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale, serviciile de urgență raportând o persoană ucisă și cinci rănite.

Rusia a atacat două raioane din regiunea Dnipropetrovsk „cu drone și artilerie de peste 20 de ori”, potrivit lui Oleksandr Ganja, șeful administrației militare regionale.

„O femeie de 76 de ani a fost rănită” și internată în spital, a informat Ganja pe Telegram.

În Sumî, un șofer de 65 de ani al unui microbuz gol a fost rănit când vehiculul său a fost lovit de o dronă, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Grigorov.

Poliția de Frontieră: Bombardamentele s-au văzut și peste graniță

Guvernarea de la Chișinău a dat vina pe F. Rusă pentru scoaterea din funcțiune a unei linii de înaltă tensiune esențială pentru importul de electricitate de la vest, Isaccea - Vulcănești, cerând populației să consume rațional energia până la redresarea situației.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război — și un atac îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a scris președinta Maia Sandu pe X.

Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Republica Moldova, a informat Agerpres.

Tot marți, poliția de Frontieră a informat că, în seara zilei de 23 martie 2026, în apropierea localității Copceac, pe teritoriul Ucrainei, au avut loc atacuri aeriene.

„În acest context, pe teritoriul Republicii Moldova au fost auzite unele bubuituri și au fost observate lumini intense pe cer, fenomene generate de acțiunile desfășurate dincolo de frontieră”, au spus polițiștiii, asigurând că nu au fost identificate riscuri pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova”, iar spațiul aerian național nu a fost încălcat.

Rusia raportează atacuri ucrainene cu drone și o mare explozie la Sevastopol

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat marți că apărarea sa aeriană a interceptat „55 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe ucrainene” deasupra diverselor regiuni în noaptea precedentă.

Într-un alt incident, două persoane au murit în urma unei mari explozii care a avut loc în timpul nopții într-o clădire de locuințe din peninsula Crimeea, anexată de Rusia.

„Alte opt persoane au fost rănite, iar medicii le acordă toată îngrijirea medicală necesară”, a scris pe Telegram guvernatorul din Sevastopol, Mihail Razvojaiev.

Cauza exploziei este în curs de investigare, a spus el.

Clădirea din Sevastopol s-a prăbușit parțial sub forței exploziei, în timp ce o clădire vecină a suferit, de asemenea, daune și a fost evacuată, potrivit autorităților.

Inițial nu era clar dacă atacurile cu drone ucrainene din timpul nopții asupra Crimeei au fost responsabile pentru explozie.

Sevastopol este considerat un oraș port strategic care găzduiește o serie de resurse militare.

Rusia, care a anexat ilegal peninsula de la Ucraina în 2014, folosește Crimeea ca bază de aprovizionare pentru trupele sale de pe continent, în principal în sudul Ucrainei.

Rusia a informat de asemenea despre atacuri ucrainene cu drone în diferite regiuni, inclusiv la Moscova, fără să raporteze victime sau distrugeri materiale.

Scris cu informații de la dpa, Reuters și AFP.

