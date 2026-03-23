Este cel mai amplu atac cu drone asupra regiunii Leningrad de la începutul invaziei rusești în Ucraina, potrivit autorităților ruse. Drozdenko a afirmat că atacul nu a provocat victime, iar antiaeriana a doborât până în dimineața zilei peste 70 de drone.

Portul Primorsk este unul din cele mai mari terminale petroliere din Rusia, aparținând companiei Transneft. Capacitatea sa este de aproximativ un milion de barili de țiței și aproximativ 300.000 de barili de motorină pe zi.

Primorsk este un punct de desfacere cheie pentru țițeiul marca Urals, „produsul-vedetă” al Rusiei, și pentru motorina de înaltă calitate Euro 5, notează agenția Reuters. Pe teritoriul portului se află, de asemenea, două mari baze petroliere.

Atacul asupra terminalului din Primorsk a fost confirmat ulterior de Statul Major al armatei ucrainene.

„Potrivit informațiilor preliminare, au fost lovite parcul de rezervoare și infrastructura de încărcare a petrolului”, se spune într-un comunicat.

Potrivit Kievului, prin portul Primorsk trec anual cca 60 de milioane de tone de petrol, veniturile din vânzări fiind folosite „pentru a continua războiul împotriva Ucrainei”.

În plus, armata ucraineană a anunțat că a lansat la weekend un atac și asupra rafinăriei „Bashneft” din Ufa, care se află la aproximativ 1.400 km de granița dintre Rusia și Ucraina.

Din cauza stării de alertă aeriană din regiunea Leningrad, care a durat 18 ore, activitatea aeroportului „Pulkovo” din Sankt Petersburg a fost sistată temporar, zborurile fiind reluate, parțial, în dimineața zilei de luni.

Portul Primorsk de la Marea Baltică a mai fost atacat cu drone ucrainene în vara și toamna anului trecut. După atacul din septembrie 2025, activitatea terminalului petrolier a fost sistată temporar.

În luna martie 2026, exporturile de petrol ale Moscovei au fost deja afectate după atacuri ucrainene asupra celui mai mare port rusesc de la Marea Neagră, Novorossiisk.

Atacurile ucrainene asupra terminalelor petroliere de export ale Rusiei survin pe fondul penuriei globale de țiței provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Teheran, ca urmare a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

