Organizația Maritimă Internațională — responsabilă cu reglementarea siguranței transportului maritim internațional — discută măsuri menite să atenueze criza din sectorul transportului maritim în cadrul reuniunii de două zile care are loc la sediul său din Londra.

Consiliul IMO, format din 40 de membri, ar putea vota joi asupra mai multor rezoluții propuse, inclusiv una pentru „crearea unui coridor maritim sigur care să permită evacuarea în condiții de siguranță a marinarilor și a navelor blocate în Golful Persic”- unii sugerând „imitarea” coridorului din Marea Neagră, care a permis Ucrainei să exporte grâne, chiar în timp ce era atacată de Rusia.

Chiar dacă vor fi adoptate, rezoluțiile rămân însă fără caracter obligatoriu, scrie AFP.

Reuniunea — deschisă tuturor celor 176 de state membre, precum și zeci de ONG-uri și organisme din industria maritimă — are loc în contextul în care represaliile Iranului la atacurile israeliano-americane paralizează transportul comercial în sau în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Conflictul a lăsat deja aproximativ 20.000 de marinari blocați pe circa 3.200 de nave la vest de acest punct strategic maritim, potrivit celor mai recente informații de la OMI.

„Această situație este inacceptabilă și nesustenabilă”, a declarat secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez, la începutul reuniunii, îndemnând membrii să se concentreze pe „măsuri practice” pentru a o rezolva.

„Transportul maritim a demonstrat de nenumărate ori cât de rezistent este, dar geopolitica pune sectorul la încercare până la limită și de fiecare dată când transportul maritim este folosit ca victimă colaterală în aceste conflicte, întreaga lume este afectată negativ”, a mai spus el.

Arabia Saudită „ocolește” conflictul prin Marea Roșie

Livrările de țiței ale Arabiei Saudite prin portul Yanbu de la Marea Roșie urmează să crească până la un nivel record de 3,8 milioane de barili pe zi (bpd) în luna martie, potrivit datelor privind transportul maritim publicate miercuri, citate de Reuters.

Regatul, cel mai mare exportator de petrol din lume, poate pompa până la 7 milioane de bpd către Yanbu prin conducta sa est-vest, ceea ce îi permite să evite reducerile mai drastice de producție pe care vecinii săi, Irakul, Kuweitul și Emiratele Arabe Unite, au fost nevoiți să le facă din cauza rutelor alternative de export limitate.

Din această capacitate, aproximativ 5 milioane de barili pe zi ar putea fi disponibili pentru export, restul fiind destinați rafinăriilor locale, a declarat compania energetică de stat saudită Aramco pe 10 martie.

Se așteaptă ca aproximativ 70 de petroliere să se încarce la Yanbu în această lună, inclusiv aproximativ 40 care sunt încă pe drum, conform datelor de transport maritim ale LSEG.

Majoritatea se îndreaptă spre Asia, China reprezentând cea mai mare pondere, cu aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi. Primul petrolier a plecat din Yanbu spre Asia pe 10 martie.

Încărcările medii la Yanbu au crescut la 2,6 milioane de barili pe zi până în prezent în luna martie, față de 1,4 milioane de barili pe zi în februarie și 1,3 milioane de barili pe zi în ianuarie, arată datele.

Arabia Saudită a exportat aproximativ 6 milioane de barili pe zi prin Strâmtoarea Ormuz înainte ca războiul s-o închidă efectiv la sfârșitul lunii februarie.

Producția sa a scăzut cu aproximativ 2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 20%, până la aproximativ 8 milioane de barili pe zi, după ce producția a fost redusă la două câmpuri offshore majore, au declarat surse pentru Reuters pe 13 martie.

Ruta Mării Roșii implică și ea riscuri de securitate, inclusiv din partea forțelor Houthi din Yemen, ale căror atacuri au perturbat transportul maritim în timpul războiului dintre Israel și Hamas din Gaza.

Asemenea atacuri nu au mai avut loc de la începutul războiului din Iran.

Traficul prin Marea Roșie și strâmtoarea Bab el-Mandab a revenit acum la niveluri istorice, cu aproximativ 40 de tranzituri de nave înregistrate în 24 de ore, în prima parte a săptămânii curente.

