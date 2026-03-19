Atacul de miercuri asupra imensului câmp de gaze South Pars a determinat creșterea prețurilor petrolului și a provocat o amenințare din partea Iranului de a ataca ținte petroliere și de gaze naturale din întreaga regiune a Golfului.

Reuters apreciază că escaladarea intensifică perturbarea fără precedent a aprovizionării globale cu energie, mărind și riscurile politice pentru Trump, care s-a alăturat Israelului în atacarea Iranului în urmă cu aproape patru săptămâni.

Trump a declarat că Statele Unite nu au avut cunoștință în prealabil despre atacul Israelului, adăugând că Qatarul nu a fost implicat.

„Israelul, din furie pentru ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, a lovit violent o instalație majoră cunoscută sub numele de câmpul de gaze South Pars din Iran”, a postat Trump pe rețele miercuri.

„Din păcate, Iranul nu știa acest lucru, nici vreunul dintre faptele relevante referitoare la atacul asupra South Pars, și a atacat în mod nejustificat și nedrept o parte din instalația de GNL a Qatarului.

„ISRAELUL NU VA MAI EFECTUA ALTE ATACURI asupra acestui câmp extrem de important și valoros, South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod nechibzuit să atace o țară foarte nevinovată, în acest caz, Qatarul”, a promis Trump, aparent în numele Israelului.

Trump a spus că dacă Iranul ripostează, totuși, consecințele vor fi dure.

„În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer în mod masiv întregul câmp de gaze South Pars, cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau experimentat până acum.”

Anterior, Wall Street Journal a scris că Trump ar fi aprobat dinainte planul Israelului de a ataca câmpul de gaze naturale al Iranului.

South Pars este sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, un aliat apropiat al SUA și gazda celei mai mari baze militare americane din Golf.

De la începutul conflictului, Teheranul a atacat nu doar Israelul, ci și facilitățile diplomatice și militare americane din întreaga regiune a Golfului și a avertizat vecinii săi să nu găzduiască atacuri împotriva Iranului

Israelul ar fi atacat în premieră și nordul Iranului

Israelul și-a extins aria atacurilor asupra Iranului în seara zilei de 18 martie, anunțând că a lansat lovituri aeriene în nordul țării, iar presa israeliană a relatat că nave ale marinei iraniene au fost lovite pe coasta Mării Caspice.

Atacul Israelului în nord ar fi primul din acea parte a Iranului de la începutul războiului dintre SUA și Israel, pe 28 februarie, majoritatea loviturilor anterioare fiind concentrate asupra Teheranului, centrului Iranului și vestului țării.

„Forțele Aeriene Israeliene, acționând pe baza informațiilor furnizate de marină și de serviciile de informații ale IDF, au început să lovească ținte din nordul Iranului pentru prima dată în cadrul Operațiunii Roaring Lion”, a declarat armata, referindu-se la Forțele de Apărare Israeliene.

Potrivit presei israeliene, avioane de luptă israeliene ar fi atacat nave ale marinei iraniene în orașul portuar Bandar Anzali, pe coasta Mării Caspice.

Aceste informații nu au putut fi verificate imediat și nu există date privind consecințele atacurilor.

Vestea despre atacurile din nord vine într-un moment în care conflictul din Iran continuă să se extindă cu violență în alte zone ale regiunii, Teheranul țintind aliații Statelor Unite, în special statele arabe din Golf.

Miniștrii de externe din țări islamice condamnă atacurile Iranului

Miniștrii de externe din 12 țări cu majoritate musulmană, reuniți la Riad, în capitala Arabiei Saudite, au denunțat atacurile Iranului asupra vecinilor din Golf și au cerut încetarea imediată a acestora.

Atacurile Iranului asupra zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile, precum instalațiile petroliere, aeroporturile și stațiile de desalinizare, nu pot fi justificate în niciun caz, au afirmat miniștrii într-o declarație.

Agențiile au relatat că au fost observate rachete de interceptare lansate din apropierea hotelului din Riad unde a avut loc conferința, în momentul în care miniștrii s-au reunit pentru întâlnirea consultativă privind războiul cu Iranul.

Emiratele Arabe Unite au închis instalația de gaze Habshan după ce au interceptat rachete lansate în ceea ce ministerul lor de externe a numit un „atac terorist” din partea Iranului.

